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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.10.2021 18:37
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.320,000,07-30,07
İş Bankası (C)5,211,56-23,30
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,991,36-22,54
İş Girişim8,182,12-56,83
İş GMYO2,162,86-14,96
İş Y. Men. Değ.13,401,59-19,26
İş Yat. Ort.2,631,15-21,80
İşbir Holding61,006,3613,64
Işık Plastik6,531,56

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,991,02-13,16
İttifak Holding1,28-1,54-42,60
İz Hayvancılık Tarım22,10-1,6922,78
İzmir Demir Çelik2,302,22-30,50
İzmir Fırça6,021,868,27
Jantsa Jant Sanayi54,150,9330,65
Kafein Yazılım19,630,87-8,01
Kalekim Kimyevi Maddeler13,733,39

Kaplamin22,940,61-32,13
Kardemir (A)5,443,42-8,57
Kardemir (B)5,433,233,04
Kardemir (D)6,425,0711,07
Karel Elektronik9,091,3435,18
Karsan Otomotiv3,582,2910,15
Karsu Tekstil8,680,811,52
Kartal Yenilenebilir Enerji15,042,94

Kartonsan44,920,76-52,55
Katmerciler Ekipman1,311,55-24,38
Kent Gıda188,101,46-47,10
Kerevitaş Gıda4,060,74-38,30
Kervan Gıda11,770,6014,99
Kervansaray Yat. Holding0,80-9,09-36,51
Kiler GMYO1,90-1,04-24,30
Kızılbük GYO28,520,99

Klimasan Klima9,861,6516,86
Koç Holding22,281,928,94
Konfrut Gıda5,377,6227,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,451,65160,38
Konya Çimento803,002,62-28,94
Koray GMYO6,83-0,5853,48
Kordsa Teknik Tekstil24,421,7557,04
Koza Altın96,353,27-0,36
Koza Madencilik14,882,76-3,94
Körfez GMYO5,37-1,29-7,41
Kristal Kola1,310,77-57,12
Kron Telekomünikasyon35,062,82-4,83
Kuştur Kuşadası Turizm170,000,838,07
Kuyas Yatırım2,629,6213,91
Kütahya Porselen69,050,5836,87
Kütahya Şeker Fabrikası35,96-9,96

Lider Faktoring3,461,471,47
Link Bilgisayar27,120,15-14,17
Logo Yazılım39,720,3027,55
Lokman Hekim Sağlık11,08-0,9856,11
Lüks Kadife44,28-0,0954,21
Makina Takım2,791,82-18,18
Manas Enerji Yönetimi16,120,94

Margün Enerji9,110,66

Marka Yatırım Holding4,440,45-30,95
Marmaris Altınyunus163,000,3146,71
Marshall252,00-1,18-17,84
Martı GMYO0,932,20-63,58
Martı Otel1,506,38-29,58
Matriks Bilgi Dağıtım31,800,44

Mavi Giyim66,80-1,0429,43
Mazhar Zorlu Holding32,40-0,182,92
Meditera Tıbbi Malzeme34,321,18

Mega Polietilen4,80-0,41-37,34
Menderes Tekstil2,051,99-33,66
Mercan Kimya10,20-1,73

Merit Turizm17,429,9768,16
Merko Gıda4,690,21-45,72
Metemtur Yatırım3,070,00-62,03
Metro Holding1,33-0,75-36,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,562,40-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,00-24,46
Migros Ticaret31,781,27-25,75
Milpa4,053,58-11,96
Mistral GMYO4,601,32-2,34
MLP Sağlık27,002,8235,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,100,8332,61
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,500,93-45,15
Mondi Tire Kutsan8,254,438,55
Nasmed Egepol5,572,96

Naturel Enerji32,980,30-7,12
Naturelgaz7,270,00

Net Holding4,573,6333,24
Netaş Telekom.16,450,67-41,42
Niğbaş Niğde Beton7,810,51-84,98
Nuh Çimento33,820,71-29,58
Nurol GMYO13,679,9887,52
Odaş Elektrik1,452,11-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,03-1,28

Orge Enerji Elektrik5,970,6729,43
Orma Orman Mahsulleri27,660,5887,91
Osmanlı Menkul25,001,54-18,94
Ostim Endüstriyel Yat1,770,00-24,16
Otokar310,801,272,14
Oyak Çimento6,531,24-25,63
Oyak Yat. Ort.6,661,06-3,51
Oyak Yatırım Menkul30,004,24

Oylum Sınai Yatırımlar7,801,8365,61
Özak GMYO4,571,78-10,39
Özbal Çelik Boru16,6110,00153,59
Özderici GMYO1,52-0,65-31,53
Özerden Plastik7,75-0,64-13,89
Pamel Elektrik47,98-9,98125,05
Panora GMYO6,662,7813,44
Papilon Savunma12,280,49-45,99
Park Elek.Madencilik4,460,68-16,95
Parsan27,985,1915,14
Pegasus75,150,540,74
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda3,16-2,47-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,000,00

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,702,9023,85
Petkim6,232,1325,10
Petrokent Turizm3.200,003,91253,05
Pınar Et ve Un15,961,20-27,07
Pınar Su3,870,07-4,78
Pınar Süt15,651,10-30,60
Plastikkart20,32-1,4540,62
Polisan Holding2,640,76-31,33
Politeknik Metal330,003,13-18,66
Prizma Press Matbaacılık3,781,89-31,02
QNB Finans Fin. Kir.67,000,45-46,53
QNB Finansbank35,300,00-49,82
QUA Granite Hayal Yapı11,90-0,50

Ral Yatırım Holding4,210,72-5,18
Ray Sigorta9,651,79-37,54
Reysaş GMYO2,711,88-16,41
Reysaş Lojistik4,811,05-7,04
Rhea Girişim1,88-1,57-49,46
Rodrigo Tekstil12,98-0,46-5,32
Royal Halı3,3010,00-4,07
RTA Laboratuvarları21,680,00-28,40
Sabancı Holding9,862,82-10,57
Safkar Ege Soğutmacılık7,220,14-33,64
Sanel Mühendislik5,030,8047,08
Sanifoam Sünger22,884,5768,24
Sanko Pazarlama9,441,401,86
Saray Matbaacılık3,93-1,01-55,19
Sarkuysan12,190,3340,16
Sasa Polyester26,720,8378,32
Say Yenilenebilir Enerji21,541,03153,11
Sekuro Plastik20,240,2044,99
Selçuk Ecza Deposu8,140,99-39,40
Selçuk Gıda4,450,23-10,64
Selva Gıda Sanayi8,280,49

Senkron Güvenlik29,50-4,8412,34
Serve Film Prodüksiyon14,800,00-7,50
Servet GMYO76,800,85-2,04
Seyitler Kimya16,20-10,0020,33
Silverline Endüstri5,011,42-41,74
Sinpaş GMYO4,100,24-1,91
Smartiks Yazılım5,311,34-40,07
Sodaş Sodyum Sanayii24,109,95-8,49
Söktaş2,820,71-13,25
Sönmez Filament37,70-0,79-46,30
Sönmez Pamuklu13,31-1,04-44,54
Sumaş Suni Tahta86,00-1,4968,59
Şeker Fin. Kir.4,810,84-24,84
Şekerbank1,002,04-33,77
Şişe Cam8,021,3912,02
Şok Marketler Ticaret11,010,27-11,78
T. Halk Bankası4,292,14-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,605,47-30,46
T.S.K.B.1,200,84-31,29
T.Tuborg16,050,56-9,48
Taç Tarım Ürünleri23,76-0,75125,64
Tat Gıda9,133,28-21,03
TAV Havalimanları25,341,0418,97
Taze Kuru Gıda188,00-1,57-13,08
Tek-Art Turizm1,190,85-41,09
Tekfen Holding13,731,40-16,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,131,66-29,21
Temapol Polimer Plastik13,801,1720,00
TGS Dış Ticaret16,615,1330,68
Tofaş Oto. Fab.51,152,3065,47
Torunlar GMYO3,451,17-11,54
Trabzon Liman26,320,77-18,06
Trabzonspor Sportif3,161,9429,51
Trend GMYO6,37-0,31-49,32
TSKB GMYO2,860,35-40,74
Tuğçelik13,07-0,9861,76
Tukaş6,71-0,45-30,75
Turcas Petrol3,641,96-24,95
Tureks Turizm Taşımacılık11,720,09

Turkcell15,182,22-0,77
Tümosan Motor ve Traktör15,201,338,03
Tüpraş123,103,4513,98
Türk Hava Yolları14,122,999,37
Türk İlaç Serum11,76-0,76

Türk Prysmian Kablo19,586,4162,32
Türk Telekom7,38-0,67-6,57
Türk Traktör158,001,28-7,26
Türker Proje Gayrimenkul132,90-1,5617,71
Türkiye Sigorta4,832,55-21,82
Ufuk Yatırım18,181,1135,67
Ulaşlar Turizm Yat.3,772,45-11,08
Ulusoy Elektrik50,800,20-1,07
Ulusoy Un Sanayi5,27-0,753,57
Umpaş Holding1,231,65-52,87
Uşak Seramik1,591,27-32,05
Utopya Turizm19,500,00-49,74
Uzertaş Boya30,000,00-47,00
Ülker Bisküvi19,170,37-14,10
Ünlü Yatırım Holding6,08-3,49

Vakıf Fin. Kir.7,674,78125,06
Vakıf GMYO1,470,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,4910,00-11,82
Vakıflar Bankası3,250,93-31,00
Vakko Tekstil9,769,9155,75
Vanet Gıda6,301,61-18,50
VBT Yazılım21,324,51

Verusa Holding45,220,490,31
Verusaturk Girisim20,000,3553,28
Vestel25,061,6239,67
Vestel Beyaz Eşya46,600,6524,68
Viking Kağıt6,362,75-29,33
Yapı ve Kredi Bank.2,391,27-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,381,20-16,06
Yataş13,451,36-4,95
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,160,96-28,18
Yeni Gimat GMYO15,08-0,2630,09
Yeo Teknoloji91,3010,00

Yeşil GMYO0,921,10-33,33
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,040,00-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.225,603,37-34,45
Yonga Mobilya18,08-0,55-39,31
Yükselen Çelik5,042,74-2,99
Yünsa17,6010,0026,70
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,520,66-39,90
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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