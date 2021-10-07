Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.320,00
|0,07
|-30,07
|İş Bankası (C)
|5,21
|1,56
|-23,30
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,36
|-22,54
|İş Girişim
|8,18
|2,12
|-56,83
|İş GMYO
|2,16
|2,86
|-14,96
|İş Y. Men. Değ.
|13,40
|1,59
|-19,26
|İş Yat. Ort.
|2,63
|1,15
|-21,80
|İşbir Holding
|61,00
|6,36
|13,64
|Işık Plastik
|6,53
|1,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|1,02
|-13,16
|İttifak Holding
|1,28
|-1,54
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|22,10
|-1,69
|22,78
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|2,22
|-30,50
|İzmir Fırça
|6,02
|1,86
|8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|54,15
|0,93
|30,65
|Kafein Yazılım
|19,63
|0,87
|-8,01
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,73
|3,39
|Kaplamin
|22,94
|0,61
|-32,13
|Kardemir (A)
|5,44
|3,42
|-8,57
|Kardemir (B)
|5,43
|3,23
|3,04
|Kardemir (D)
|6,42
|5,07
|11,07
|Karel Elektronik
|9,09
|1,34
|35,18
|Karsan Otomotiv
|3,58
|2,29
|10,15
|Karsu Tekstil
|8,68
|0,81
|1,52
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,04
|2,94
|Kartonsan
|44,92
|0,76
|-52,55
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|1,55
|-24,38
|Kent Gıda
|188,10
|1,46
|-47,10
|Kerevitaş Gıda
|4,06
|0,74
|-38,30
|Kervan Gıda
|11,77
|0,60
|14,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|-9,09
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,90
|-1,04
|-24,30
|Kızılbük GYO
|28,52
|0,99
|Klimasan Klima
|9,86
|1,65
|16,86
|Koç Holding
|22,28
|1,92
|8,94
|Konfrut Gıda
|5,37
|7,62
|27,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,45
|1,65
|160,38
|Konya Çimento
|803,00
|2,62
|-28,94
|Koray GMYO
|6,83
|-0,58
|53,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,42
|1,75
|57,04
|Koza Altın
|96,35
|3,27
|-0,36
|Koza Madencilik
|14,88
|2,76
|-3,94
|Körfez GMYO
|5,37
|-1,29
|-7,41
|Kristal Kola
|1,31
|0,77
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|35,06
|2,82
|-4,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,00
|0,83
|8,07
|Kuyas Yatırım
|2,62
|9,62
|13,91
|Kütahya Porselen
|69,05
|0,58
|36,87
|Kütahya Şeker Fabrikası
|35,96
|-9,96
|Lider Faktoring
|3,46
|1,47
|1,47
|Link Bilgisayar
|27,12
|0,15
|-14,17
|Logo Yazılım
|39,72
|0,30
|27,55
|Lokman Hekim Sağlık
|11,08
|-0,98
|56,11
|Lüks Kadife
|44,28
|-0,09
|54,21
|Makina Takım
|2,79
|1,82
|-18,18
|Manas Enerji Yönetimi
|16,12
|0,94
|Margün Enerji
|9,11
|0,66
|Marka Yatırım Holding
|4,44
|0,45
|-30,95
|Marmaris Altınyunus
|163,00
|0,31
|46,71
|Marshall
|252,00
|-1,18
|-17,84
|Martı GMYO
|0,93
|2,20
|-63,58
|Martı Otel
|1,50
|6,38
|-29,58
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,80
|0,44
|Mavi Giyim
|66,80
|-1,04
|29,43
|Mazhar Zorlu Holding
|32,40
|-0,18
|2,92
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,32
|1,18
|Mega Polietilen
|4,80
|-0,41
|-37,34
|Menderes Tekstil
|2,05
|1,99
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,20
|-1,73
|Merit Turizm
|17,42
|9,97
|68,16
|Merko Gıda
|4,69
|0,21
|-45,72
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,00
|-62,03
|Metro Holding
|1,33
|-0,75
|-36,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|2,40
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,00
|-24,46
|Migros Ticaret
|31,78
|1,27
|-25,75
|Milpa
|4,05
|3,58
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,60
|1,32
|-2,34
|MLP Sağlık
|27,00
|2,82
|35,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,10
|0,83
|32,61
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,50
|0,93
|-45,15
|Mondi Tire Kutsan
|8,25
|4,43
|8,55
|Nasmed Egepol
|5,57
|2,96
|Naturel Enerji
|32,98
|0,30
|-7,12
|Naturelgaz
|7,27
|0,00
|Net Holding
|4,57
|3,63
|33,24
|Netaş Telekom.
|16,45
|0,67
|-41,42
|Niğbaş Niğde Beton
|7,81
|0,51
|-84,98
|Nuh Çimento
|33,82
|0,71
|-29,58
|Nurol GMYO
|13,67
|9,98
|87,52
|Odaş Elektrik
|1,45
|2,11
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,03
|-1,28
|Orge Enerji Elektrik
|5,97
|0,67
|29,43
|Orma Orman Mahsulleri
|27,66
|0,58
|87,91
|Osmanlı Menkul
|25,00
|1,54
|-18,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,77
|0,00
|-24,16
|Otokar
|310,80
|1,27
|2,14
|Oyak Çimento
|6,53
|1,24
|-25,63
|Oyak Yat. Ort.
|6,66
|1,06
|-3,51
|Oyak Yatırım Menkul
|30,00
|4,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,80
|1,83
|65,61
|Özak GMYO
|4,57
|1,78
|-10,39
|Özbal Çelik Boru
|16,61
|10,00
|153,59
|Özderici GMYO
|1,52
|-0,65
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,75
|-0,64
|-13,89
|Pamel Elektrik
|47,98
|-9,98
|125,05
|Panora GMYO
|6,66
|2,78
|13,44
|Papilon Savunma
|12,28
|0,49
|-45,99
|Park Elek.Madencilik
|4,46
|0,68
|-16,95
|Parsan
|27,98
|5,19
|15,14
|Pegasus
|75,15
|0,54
|0,74
|Peker GMYO
|0,94
|2,17
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,16
|-2,47
|-37,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,00
|0,00
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,70
|2,90
|23,85
|Petkim
|6,23
|2,13
|25,10
|Petrokent Turizm
|3.200,00
|3,91
|253,05
|Pınar Et ve Un
|15,96
|1,20
|-27,07
|Pınar Su
|3,87
|0,07
|-4,78
|Pınar Süt
|15,65
|1,10
|-30,60
|Plastikkart
|20,32
|-1,45
|40,62
|Polisan Holding
|2,64
|0,76
|-31,33
|Politeknik Metal
|330,00
|3,13
|-18,66
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|1,89
|-31,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,00
|0,45
|-46,53
|QNB Finansbank
|35,30
|0,00
|-49,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,90
|-0,50
|Ral Yatırım Holding
|4,21
|0,72
|-5,18
|Ray Sigorta
|9,65
|1,79
|-37,54
|Reysaş GMYO
|2,71
|1,88
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,81
|1,05
|-7,04
|Rhea Girişim
|1,88
|-1,57
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|12,98
|-0,46
|-5,32
|Royal Halı
|3,30
|10,00
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|21,68
|0,00
|-28,40
|Sabancı Holding
|9,86
|2,82
|-10,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,22
|0,14
|-33,64
|Sanel Mühendislik
|5,03
|0,80
|47,08
|Sanifoam Sünger
|22,88
|4,57
|68,24
|Sanko Pazarlama
|9,44
|1,40
|1,86
|Saray Matbaacılık
|3,93
|-1,01
|-55,19
|Sarkuysan
|12,19
|0,33
|40,16
|Sasa Polyester
|26,72
|0,83
|78,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,54
|1,03
|153,11
|Sekuro Plastik
|20,24
|0,20
|44,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,14
|0,99
|-39,40
|Selçuk Gıda
|4,45
|0,23
|-10,64
|Selva Gıda Sanayi
|8,28
|0,49
|Senkron Güvenlik
|29,50
|-4,84
|12,34
|Serve Film Prodüksiyon
|14,80
|0,00
|-7,50
|Servet GMYO
|76,80
|0,85
|-2,04
|Seyitler Kimya
|16,20
|-10,00
|20,33
|Silverline Endüstri
|5,01
|1,42
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|4,10
|0,24
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,31
|1,34
|-40,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,10
|9,95
|-8,49
|Söktaş
|2,82
|0,71
|-13,25
|Sönmez Filament
|37,70
|-0,79
|-46,30
|Sönmez Pamuklu
|13,31
|-1,04
|-44,54
|Sumaş Suni Tahta
|86,00
|-1,49
|68,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|0,84
|-24,84
|Şekerbank
|1,00
|2,04
|-33,77
|Şişe Cam
|8,02
|1,39
|12,02
|Şok Marketler Ticaret
|11,01
|0,27
|-11,78
|T. Halk Bankası
|4,29
|2,14
|-22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,60
|5,47
|-30,46
|T.S.K.B.
|1,20
|0,84
|-31,29
|T.Tuborg
|16,05
|0,56
|-9,48
|Taç Tarım Ürünleri
|23,76
|-0,75
|125,64
|Tat Gıda
|9,13
|3,28
|-21,03
|TAV Havalimanları
|25,34
|1,04
|18,97
|Taze Kuru Gıda
|188,00
|-1,57
|-13,08
|Tek-Art Turizm
|1,19
|0,85
|-41,09
|Tekfen Holding
|13,73
|1,40
|-16,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,13
|1,66
|-29,21
|Temapol Polimer Plastik
|13,80
|1,17
|20,00
|TGS Dış Ticaret
|16,61
|5,13
|30,68
|Tofaş Oto. Fab.
|51,15
|2,30
|65,47
|Torunlar GMYO
|3,45
|1,17
|-11,54
|Trabzon Liman
|26,32
|0,77
|-18,06
|Trabzonspor Sportif
|3,16
|1,94
|29,51
|Trend GMYO
|6,37
|-0,31
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,86
|0,35
|-40,74
|Tuğçelik
|13,07
|-0,98
|61,76
|Tukaş
|6,71
|-0,45
|-30,75
|Turcas Petrol
|3,64
|1,96
|-24,95
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,72
|0,09
|Turkcell
|15,18
|2,22
|-0,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,20
|1,33
|8,03
|Tüpraş
|123,10
|3,45
|13,98
|Türk Hava Yolları
|14,12
|2,99
|9,37
|Türk İlaç Serum
|11,76
|-0,76
|Türk Prysmian Kablo
|19,58
|6,41
|62,32
|Türk Telekom
|7,38
|-0,67
|-6,57
|Türk Traktör
|158,00
|1,28
|-7,26
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,90
|-1,56
|17,71
|Türkiye Sigorta
|4,83
|2,55
|-21,82
|Ufuk Yatırım
|18,18
|1,11
|35,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,77
|2,45
|-11,08
|Ulusoy Elektrik
|50,80
|0,20
|-1,07
|Ulusoy Un Sanayi
|5,27
|-0,75
|3,57
|Umpaş Holding
|1,23
|1,65
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,59
|1,27
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,50
|0,00
|-49,74
|Uzertaş Boya
|30,00
|0,00
|-47,00
|Ülker Bisküvi
|19,17
|0,37
|-14,10
|Ünlü Yatırım Holding
|6,08
|-3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|7,67
|4,78
|125,06
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,49
|10,00
|-11,82
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,93
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,76
|9,91
|55,75
|Vanet Gıda
|6,30
|1,61
|-18,50
|VBT Yazılım
|21,32
|4,51
|Verusa Holding
|45,22
|0,49
|0,31
|Verusaturk Girisim
|20,00
|0,35
|53,28
|Vestel
|25,06
|1,62
|39,67
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|0,65
|24,68
|Viking Kağıt
|6,36
|2,75
|-29,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|1,27
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,38
|1,20
|-16,06
|Yataş
|13,45
|1,36
|-4,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,16
|0,96
|-28,18
|Yeni Gimat GMYO
|15,08
|-0,26
|30,09
|Yeo Teknoloji
|91,30
|10,00
|Yeşil GMYO
|0,92
|1,10
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|0,00
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.225,60
|3,37
|-34,45
|Yonga Mobilya
|18,08
|-0,55
|-39,31
|Yükselen Çelik
|5,04
|2,74
|-2,99
|Yünsa
|17,60
|10,00
|26,70
|Ziraat GMYO
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,66
|-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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