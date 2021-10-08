Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.249,90
|-0,25
|-30,25
|İş Bankası (C)
|5,19
|-0,38
|-23,59
|İş Bankası (Kur.)
|330.000,00
|-8,33
|-13,16
|İş Fin.Kir.
|3,01
|0,67
|-22,02
|İş Girişim
|8,17
|-0,12
|-56,89
|İş GMYO
|2,20
|1,85
|-13,39
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|0,60
|-18,78
|İş Yat. Ort.
|2,68
|1,90
|-20,31
|İşbir Holding
|57,65
|-5,49
|7,40
|Işık Plastik
|6,55
|0,31
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-1,01
|-14,04
|İttifak Holding
|1,28
|0,00
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|21,90
|-0,90
|21,67
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,00
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,99
|-0,50
|7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|55,20
|1,94
|33,18
|Kafein Yazılım
|19,64
|0,05
|-7,97
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,60
|-0,95
|Kaplamin
|22,74
|-0,87
|-32,72
|Kardemir (A)
|5,56
|2,21
|-6,55
|Kardemir (B)
|5,53
|1,84
|4,93
|Kardemir (D)
|6,43
|0,16
|11,25
|Karel Elektronik
|9,05
|-0,44
|34,59
|Karsan Otomotiv
|3,58
|0,00
|10,15
|Karsu Tekstil
|8,60
|-0,92
|0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,07
|0,20
|Kartonsan
|44,82
|-0,22
|-52,66
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|0,00
|-24,38
|Kent Gıda
|186,30
|-0,96
|-47,61
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|2,22
|-36,93
|Kervan Gıda
|11,66
|-0,93
|13,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-10,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,95
|2,63
|-22,31
|Kızılbük GYO
|28,66
|0,49
|Klimasan Klima
|10,14
|2,84
|20,18
|Koç Holding
|22,16
|-0,54
|8,35
|Konfrut Gıda
|4,84
|-9,87
|14,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,30
|-1,87
|155,51
|Konya Çimento
|805,30
|0,29
|-28,73
|Koray GMYO
|6,76
|-1,02
|51,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|-1,31
|54,98
|Koza Altın
|96,60
|0,26
|-0,10
|Koza Madencilik
|14,96
|0,54
|-3,42
|Körfez GMYO
|5,19
|-3,35
|-10,52
|Kristal Kola
|1,31
|0,00
|-57,12
|Kron Telekomünikasyon
|35,26
|0,57
|-4,29
|Kuştur Kuşadası Turizm
|187,00
|10,00
|18,88
|Kuyas Yatırım
|2,62
|0,00
|13,91
|Kütahya Porselen
|70,00
|1,38
|38,75
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,50
|-9,62
|Lider Faktoring
|3,58
|3,47
|4,99
|Link Bilgisayar
|27,18
|0,22
|-13,98
|Logo Yazılım
|39,24
|-1,21
|26,01
|Lokman Hekim Sağlık
|11,05
|-0,27
|55,68
|Lüks Kadife
|44,54
|0,59
|55,11
|Makina Takım
|2,79
|0,00
|-18,18
|Manas Enerji Yönetimi
|15,80
|-1,99
|Margün Enerji
|8,68
|-4,72
|Marka Yatırım Holding
|4,33
|-2,48
|-32,66
|Marmaris Altınyunus
|179,30
|10,00
|61,39
|Marshall
|252,10
|0,04
|-17,80
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,50
|0,00
|-29,58
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,36
|1,76
|Mavi Giyim
|69,05
|3,37
|33,79
|Mazhar Zorlu Holding
|32,36
|-0,12
|2,80
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,28
|-0,12
|Mega Polietilen
|4,84
|0,83
|-36,81
|Menderes Tekstil
|2,05
|0,00
|-33,66
|Mercan Kimya
|10,30
|0,98
|Merit Turizm
|19,16
|9,99
|84,95
|Merko Gıda
|4,69
|0,00
|-45,72
|Metemtur Yatırım
|3,06
|-0,33
|-62,15
|Metro Holding
|1,31
|-1,50
|-37,02
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,58
|0,78
|-10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-24,89
|Migros Ticaret
|31,46
|-1,01
|-26,50
|Milpa
|4,01
|-0,99
|-12,83
|Mistral GMYO
|4,64
|0,87
|-1,49
|MLP Sağlık
|27,00
|0,00
|35,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-1,64
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,53
|0,46
|-44,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,49
|2,91
|11,71
|Nasmed Egepol
|5,47
|-1,80
|Naturel Enerji
|32,76
|-0,67
|-7,74
|Naturelgaz
|7,19
|-1,10
|Net Holding
|4,46
|-2,41
|30,03
|Netaş Telekom.
|16,36
|-0,55
|-41,74
|Niğbaş Niğde Beton
|7,79
|-0,26
|-85,02
|Nuh Çimento
|34,58
|2,25
|-28,00
|Nurol GMYO
|13,19
|-3,51
|80,93
|Odaş Elektrik
|1,46
|0,69
|-50,06
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,56
|-2,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,99
|0,34
|29,86
|Orma Orman Mahsulleri
|27,46
|-0,72
|86,55
|Osmanlı Menkul
|24,82
|-0,72
|-19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-0,56
|-24,58
|Otokar
|328,30
|5,63
|7,89
|Oyak Çimento
|6,51
|-0,31
|-25,85
|Oyak Yat. Ort.
|6,79
|1,95
|-1,62
|Oyak Yatırım Menkul
|29,22
|-2,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,32
|6,67
|76,65
|Özak GMYO
|4,70
|2,84
|-7,84
|Özbal Çelik Boru
|16,06
|-3,31
|145,19
|Özderici GMYO
|1,51
|-0,66
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,60
|-1,94
|-15,56
|Pamel Elektrik
|51,90
|8,17
|143,43
|Panora GMYO
|6,52
|-2,10
|11,06
|Papilon Savunma
|12,33
|0,41
|-45,77
|Park Elek.Madencilik
|4,51
|1,12
|-16,01
|Parsan
|28,82
|3,00
|18,60
|Pegasus
|75,45
|0,40
|1,14
|Peker GMYO
|0,95
|1,06
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,47
|9,81
|-31,29
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|176,00
|-1,12
|Pera GMYO
|1,36
|-1,45
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,78
|0,35
|24,29
|Petkim
|6,14
|-1,44
|23,29
|Petrokent Turizm
|3.520,00
|10,00
|288,35
|Pınar Et ve Un
|16,06
|0,63
|-26,61
|Pınar Su
|3,82
|-1,29
|-6,01
|Pınar Süt
|15,85
|1,28
|-29,71
|Plastikkart
|21,68
|6,69
|50,03
|Polisan Holding
|2,64
|0,00
|-31,33
|Politeknik Metal
|334,60
|1,39
|-17,53
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-0,53
|-31,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,50
|0,75
|-46,13
|QNB Finansbank
|35,02
|-0,79
|-50,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,34
|-4,71
|Ral Yatırım Holding
|4,15
|-1,43
|-6,53
|Ray Sigorta
|9,56
|-0,93
|-38,12
|Reysaş GMYO
|2,72
|0,37
|-16,10
|Reysaş Lojistik
|4,81
|0,00
|-7,04
|Rhea Girişim
|1,87
|-0,53
|-49,73
|Rodrigo Tekstil
|12,99
|0,08
|-5,25
|Royal Halı
|3,16
|-4,24
|-8,14
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|-0,37
|-28,67
|Sabancı Holding
|9,88
|0,20
|-10,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,22
|0,00
|-33,64
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-1,79
|44,44
|Sanifoam Sünger
|22,38
|-2,19
|64,56
|Sanko Pazarlama
|9,47
|0,32
|2,18
|Saray Matbaacılık
|3,86
|-1,78
|-55,99
|Sarkuysan
|12,17
|-0,16
|39,93
|Sasa Polyester
|27,50
|2,92
|83,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|22,04
|2,32
|158,99
|Sekuro Plastik
|19,95
|-1,43
|42,91
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|1,60
|-38,43
|Selçuk Gıda
|4,47
|0,45
|-10,24
|Selva Gıda Sanayi
|8,15
|-1,57
|Senkron Güvenlik
|31,58
|7,05
|20,26
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|-2,03
|-9,38
|Servet GMYO
|76,00
|-1,04
|-3,06
|Seyitler Kimya
|14,58
|-10,00
|8,29
|Silverline Endüstri
|5,01
|0,00
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|4,09
|-0,24
|-2,15
|Smartiks Yazılım
|5,27
|-0,75
|-40,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|-2,49
|-10,77
|Söktaş
|2,80
|-0,71
|-13,87
|Sönmez Filament
|36,86
|-2,23
|-47,49
|Sönmez Pamuklu
|13,38
|0,53
|-44,25
|Sumaş Suni Tahta
|87,00
|1,16
|70,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|-0,83
|-25,47
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,02
|0,00
|12,02
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|-0,64
|-12,34
|T. Halk Bankası
|4,31
|0,47
|-22,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,20
|-1,85
|-31,75
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,10
|0,31
|-9,20
|Taç Tarım Ürünleri
|23,72
|-0,17
|125,26
|Tat Gıda
|9,49
|3,94
|-17,92
|TAV Havalimanları
|25,18
|-0,63
|18,22
|Taze Kuru Gıda
|189,00
|0,53
|-12,62
|Tek-Art Turizm
|1,19
|0,00
|-41,09
|Tekfen Holding
|13,80
|0,51
|-15,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|-0,65
|-29,68
|Temapol Polimer Plastik
|14,07
|1,96
|22,35
|TGS Dış Ticaret
|15,78
|-5,00
|24,15
|Tofaş Oto. Fab.
|51,70
|1,08
|67,25
|Torunlar GMYO
|3,46
|0,29
|-11,28
|Trabzon Liman
|26,40
|0,30
|-17,81
|Trabzonspor Sportif
|3,22
|1,90
|31,97
|Trend GMYO
|6,38
|0,16
|-49,24
|TSKB GMYO
|2,89
|1,05
|-40,12
|Tuğçelik
|12,95
|-0,92
|60,27
|Tukaş
|6,80
|1,34
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,65
|0,27
|-24,74
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,61
|-0,94
|Turkcell
|15,06
|-0,79
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,23
|0,20
|8,24
|Tüpraş
|123,00
|-0,08
|13,89
|Türk Hava Yolları
|14,09
|-0,21
|9,14
|Türk İlaç Serum
|11,69
|-0,60
|Türk Prysmian Kablo
|21,52
|9,91
|78,41
|Türk Telekom
|7,35
|-0,41
|-6,95
|Türk Traktör
|156,00
|-1,27
|-8,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,40
|0,38
|18,16
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,41
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|18,55
|2,04
|38,43
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|-0,53
|-11,56
|Ulusoy Elektrik
|51,25
|0,89
|-0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|-0,38
|3,17
|Umpaş Holding
|1,16
|-5,69
|-55,56
|Uşak Seramik
|1,58
|-0,63
|-32,48
|Utopya Turizm
|19,70
|1,03
|-49,23
|Uzertaş Boya
|29,00
|-3,33
|-48,76
|Ülker Bisküvi
|19,18
|0,05
|-14,06
|Ünlü Yatırım Holding
|6,18
|1,64
|Vakıf Fin. Kir.
|7,17
|-6,52
|110,39
|Vakıf GMYO
|1,51
|2,72
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,16
|-5,08
|-16,30
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,00
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,82
|0,61
|56,71
|Vanet Gıda
|6,24
|-0,95
|-19,28
|VBT Yazılım
|20,82
|-2,35
|Verusa Holding
|44,84
|-0,84
|-0,53
|Verusaturk Girisim
|20,00
|0,00
|53,28
|Vestel
|24,82
|-0,96
|38,33
|Vestel Beyaz Eşya
|46,80
|0,43
|25,21
|Viking Kağıt
|6,26
|-1,57
|-30,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-0,84
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,10
|-0,92
|-16,83
|Yataş
|13,27
|-1,34
|-6,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|-1,27
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|14,82
|-1,72
|27,85
|Yeo Teknoloji
|94,90
|3,94
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|0,00
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.245,10
|0,19
|-34,33
|Yonga Mobilya
|18,15
|0,39
|-39,07
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,60
|-3,57
|Yünsa
|17,64
|0,23
|26,98
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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