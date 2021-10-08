Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.249,90 -0,25 -30,25 İş Bankası (C) 5,19 -0,38 -23,59 İş Bankası (Kur.) 330.000,00 -8,33 -13,16 İş Fin.Kir. 3,01 0,67 -22,02 İş Girişim 8,17 -0,12 -56,89 İş GMYO 2,20 1,85 -13,39 İş Y. Men. Değ. 13,48 0,60 -18,78 İş Yat. Ort. 2,68 1,90 -20,31 İşbir Holding 57,65 -5,49 7,40 Işık Plastik 6,55 0,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -1,01 -14,04 İttifak Holding 1,28 0,00 -42,60 İz Hayvancılık Tarım 21,90 -0,90 21,67 İzmir Demir Çelik 2,30 0,00 -30,50 İzmir Fırça 5,99 -0,50 7,73 Jantsa Jant Sanayi 55,20 1,94 33,18 Kafein Yazılım 19,64 0,05 -7,97 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,60 -0,95 Kaplamin 22,74 -0,87 -32,72 Kardemir (A) 5,56 2,21 -6,55 Kardemir (B) 5,53 1,84 4,93 Kardemir (D) 6,43 0,16 11,25 Karel Elektronik 9,05 -0,44 34,59 Karsan Otomotiv 3,58 0,00 10,15 Karsu Tekstil 8,60 -0,92 0,58 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,07 0,20 Kartonsan 44,82 -0,22 -52,66 Katmerciler Ekipman 1,31 0,00 -24,38 Kent Gıda 186,30 -0,96 -47,61 Kerevitaş Gıda 4,15 2,22 -36,93 Kervan Gıda 11,66 -0,93 13,92 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -10,00 -42,86 Kiler GMYO 1,95 2,63 -22,31 Kızılbük GYO 28,66 0,49 Klimasan Klima 10,14 2,84 20,18 Koç Holding 22,16 -0,54 8,35 Konfrut Gıda 4,84 -9,87 14,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 60,30 -1,87 155,51 Konya Çimento 805,30 0,29 -28,73 Koray GMYO 6,76 -1,02 51,91 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 -1,31 54,98 Koza Altın 96,60 0,26 -0,10 Koza Madencilik 14,96 0,54 -3,42 Körfez GMYO 5,19 -3,35 -10,52 Kristal Kola 1,31 0,00 -57,12 Kron Telekomünikasyon 35,26 0,57 -4,29 Kuştur Kuşadası Turizm 187,00 10,00 18,88 Kuyas Yatırım 2,62 0,00 13,91 Kütahya Porselen 70,00 1,38 38,75 Kütahya Şeker Fabrikası 32,50 -9,62 Lider Faktoring 3,58 3,47 4,99 Link Bilgisayar 27,18 0,22 -13,98 Logo Yazılım 39,24 -1,21 26,01 Lokman Hekim Sağlık 11,05 -0,27 55,68 Lüks Kadife 44,54 0,59 55,11 Makina Takım 2,79 0,00 -18,18 Manas Enerji Yönetimi 15,80 -1,99 Margün Enerji 8,68 -4,72 Marka Yatırım Holding 4,33 -2,48 -32,66 Marmaris Altınyunus 179,30 10,00 61,39 Marshall 252,10 0,04 -17,80 Martı GMYO 0,93 0,00 -63,58 Martı Otel 1,50 0,00 -29,58 Matriks Bilgi Dağıtım 32,36 1,76 Mavi Giyim 69,05 3,37 33,79 Mazhar Zorlu Holding 32,36 -0,12 2,80 Meditera Tıbbi Malzeme 34,28 -0,12 Mega Polietilen 4,84 0,83 -36,81 Menderes Tekstil 2,05 0,00 -33,66 Mercan Kimya 10,30 0,98 Merit Turizm 19,16 9,99 84,95 Merko Gıda 4,69 0,00 -45,72 Metemtur Yatırım 3,06 -0,33 -62,15 Metro Holding 1,31 -1,50 -37,02 Metro Petrol ve Tesisleri 2,58 0,78 -10,73 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -0,57 -24,89 Migros Ticaret 31,46 -1,01 -26,50 Milpa 4,01 -0,99 -12,83 Mistral GMYO 4,64 0,87 -1,49 MLP Sağlık 27,00 0,00 35,88 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -1,64 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,53 0,46 -44,89 Mondi Tire Kutsan 8,49 2,91 11,71 Nasmed Egepol 5,47 -1,80 Naturel Enerji 32,76 -0,67 -7,74 Naturelgaz 7,19 -1,10 Net Holding 4,46 -2,41 30,03 Netaş Telekom. 16,36 -0,55 -41,74 Niğbaş Niğde Beton 7,79 -0,26 -85,02 Nuh Çimento 34,58 2,25 -28,00 Nurol GMYO 13,19 -3,51 80,93 Odaş Elektrik 1,46 0,69 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 16,56 -2,76 Orge Enerji Elektrik 5,99 0,34 29,86 Orma Orman Mahsulleri 27,46 -0,72 86,55 Osmanlı Menkul 24,82 -0,72 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 -0,56 -24,58 Otokar 328,30 5,63 7,89 Oyak Çimento 6,51 -0,31 -25,85 Oyak Yat. Ort. 6,79 1,95 -1,62 Oyak Yatırım Menkul 29,22 -2,60 Oylum Sınai Yatırımlar 8,32 6,67 76,65 Özak GMYO 4,70 2,84 -7,84 Özbal Çelik Boru 16,06 -3,31 145,19 Özderici GMYO 1,51 -0,66 -31,98 Özerden Plastik 7,60 -1,94 -15,56 Pamel Elektrik 51,90 8,17 143,43 Panora GMYO 6,52 -2,10 11,06 Papilon Savunma 12,33 0,41 -45,77 Park Elek.Madencilik 4,51 1,12 -16,01 Parsan 28,82 3,00 18,60 Pegasus 75,45 0,40 1,14 Peker GMYO 0,95 1,06 -59,39 Penguen Gıda 3,47 9,81 -31,29 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 176,00 -1,12 Pera GMYO 1,36 -1,45 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,78 0,35 24,29 Petkim 6,14 -1,44 23,29 Petrokent Turizm 3.520,00 10,00 288,35 Pınar Et ve Un 16,06 0,63 -26,61 Pınar Su 3,82 -1,29 -6,01 Pınar Süt 15,85 1,28 -29,71 Plastikkart 21,68 6,69 50,03 Polisan Holding 2,64 0,00 -31,33 Politeknik Metal 334,60 1,39 -17,53 Prizma Press Matbaacılık 3,76 -0,53 -31,39 QNB Finans Fin. Kir. 67,50 0,75 -46,13 QNB Finansbank 35,02 -0,79 -50,22 QUA Granite Hayal Yapı 11,34 -4,71 Ral Yatırım Holding 4,15 -1,43 -6,53 Ray Sigorta 9,56 -0,93 -38,12 Reysaş GMYO 2,72 0,37 -16,10 Reysaş Lojistik 4,81 0,00 -7,04 Rhea Girişim 1,87 -0,53 -49,73 Rodrigo Tekstil 12,99 0,08 -5,25 Royal Halı 3,16 -4,24 -8,14 RTA Laboratuvarları 21,60 -0,37 -28,67 Sabancı Holding 9,88 0,20 -10,39 Safkar Ege Soğutmacılık 7,22 0,00 -33,64 Sanel Mühendislik 4,94 -1,79 44,44 Sanifoam Sünger 22,38 -2,19 64,56 Sanko Pazarlama 9,47 0,32 2,18 Saray Matbaacılık 3,86 -1,78 -55,99 Sarkuysan 12,17 -0,16 39,93 Sasa Polyester 27,50 2,92 83,52 Say Yenilenebilir Enerji 22,04 2,32 158,99 Sekuro Plastik 19,95 -1,43 42,91 Selçuk Ecza Deposu 8,27 1,60 -38,43 Selçuk Gıda 4,47 0,45 -10,24 Selva Gıda Sanayi 8,15 -1,57 Senkron Güvenlik 31,58 7,05 20,26 Serve Film Prodüksiyon 14,50 -2,03 -9,38 Servet GMYO 76,00 -1,04 -3,06 Seyitler Kimya 14,58 -10,00 8,29 Silverline Endüstri 5,01 0,00 -41,74 Sinpaş GMYO 4,09 -0,24 -2,15 Smartiks Yazılım 5,27 -0,75 -40,52 Sodaş Sodyum Sanayii 23,50 -2,49 -10,77 Söktaş 2,80 -0,71 -13,87 Sönmez Filament 36,86 -2,23 -47,49 Sönmez Pamuklu 13,38 0,53 -44,25 Sumaş Suni Tahta 87,00 1,16 70,55 Şeker Fin. Kir. 4,77 -0,83 -25,47 Şekerbank 1,00 0,00 -33,77 Şişe Cam 8,02 0,00 12,02 Şok Marketler Ticaret 10,94 -0,64 -12,34 T. Halk Bankası 4,31 0,47 -22,48 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,20 -1,85 -31,75 T.S.K.B. 1,20 0,00 -31,29 T.Tuborg 16,10 0,31 -9,20 Taç Tarım Ürünleri 23,72 -0,17 125,26 Tat Gıda 9,49 3,94 -17,92 TAV Havalimanları 25,18 -0,63 18,22 Taze Kuru Gıda 189,00 0,53 -12,62 Tek-Art Turizm 1,19 0,00 -41,09 Tekfen Holding 13,80 0,51 -15,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 -0,65 -29,68 Temapol Polimer Plastik 14,07 1,96 22,35 TGS Dış Ticaret 15,78 -5,00 24,15 Tofaş Oto. Fab. 51,70 1,08 67,25 Torunlar GMYO 3,46 0,29 -11,28 Trabzon Liman 26,40 0,30 -17,81 Trabzonspor Sportif 3,22 1,90 31,97 Trend GMYO 6,38 0,16 -49,24 TSKB GMYO 2,89 1,05 -40,12 Tuğçelik 12,95 -0,92 60,27 Tukaş 6,80 1,34 -29,82 Turcas Petrol 3,65 0,27 -24,74 Tureks Turizm Taşımacılık 11,61 -0,94 Turkcell 15,06 -0,79 -1,55 Tümosan Motor ve Traktör 15,23 0,20 8,24 Tüpraş 123,00 -0,08 13,89 Türk Hava Yolları 14,09 -0,21 9,14 Türk İlaç Serum 11,69 -0,60 Türk Prysmian Kablo 21,52 9,91 78,41 Türk Telekom 7,35 -0,41 -6,95 Türk Traktör 156,00 -1,27 -8,43 Türker Proje Gayrimenkul 133,40 0,38 18,16 Türkiye Sigorta 4,81 -0,41 -22,14 Ufuk Yatırım 18,55 2,04 38,43 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -0,53 -11,56 Ulusoy Elektrik 51,25 0,89 -0,19 Ulusoy Un Sanayi 5,25 -0,38 3,17 Umpaş Holding 1,16 -5,69 -55,56 Uşak Seramik 1,58 -0,63 -32,48 Utopya Turizm 19,70 1,03 -49,23 Uzertaş Boya 29,00 -3,33 -48,76 Ülker Bisküvi 19,18 0,05 -14,06 Ünlü Yatırım Holding 6,18 1,64 Vakıf Fin. Kir. 7,17 -6,52 110,39 Vakıf GMYO 1,51 2,72 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,16 -5,08 -16,30 Vakıflar Bankası 3,25 0,00 -31,00 Vakko Tekstil 9,82 0,61 56,71 Vanet Gıda 6,24 -0,95 -19,28 VBT Yazılım 20,82 -2,35 Verusa Holding 44,84 -0,84 -0,53 Verusaturk Girisim 20,00 0,00 53,28 Vestel 24,82 -0,96 38,33 Vestel Beyaz Eşya 46,80 0,43 25,21 Viking Kağıt 6,26 -1,57 -30,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,84 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,10 -0,92 -16,83 Yataş 13,27 -1,34 -6,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,12 -1,27 -29,09 Yeni Gimat GMYO 14,82 -1,72 27,85 Yeo Teknoloji 94,90 3,94 Yeşil GMYO 0,92 0,00 -33,33 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,04 0,00 -52,29 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.245,10 0,19 -34,33 Yonga Mobilya 18,15 0,39 -39,07 Yükselen Çelik 5,01 -0,60 -3,57 Yünsa 17,64 0,23 26,98 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -39,90 ??????? ??????? ??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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