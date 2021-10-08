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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.10.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.249,90-0,25-30,25
İş Bankası (C)5,19-0,38-23,59
İş Bankası (Kur.)330.000,00-8,33-13,16
İş Fin.Kir.3,010,67-22,02
İş Girişim8,17-0,12-56,89
İş GMYO2,201,85-13,39
İş Y. Men. Değ.13,480,60-18,78
İş Yat. Ort.2,681,90-20,31
İşbir Holding57,65-5,497,40
Işık Plastik6,550,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-1,01-14,04
İttifak Holding1,280,00-42,60
İz Hayvancılık Tarım21,90-0,9021,67
İzmir Demir Çelik2,300,00-30,50
İzmir Fırça5,99-0,507,73
Jantsa Jant Sanayi55,201,9433,18
Kafein Yazılım19,640,05-7,97
Kalekim Kimyevi Maddeler13,60-0,95

Kaplamin22,74-0,87-32,72
Kardemir (A)5,562,21-6,55
Kardemir (B)5,531,844,93
Kardemir (D)6,430,1611,25
Karel Elektronik9,05-0,4434,59
Karsan Otomotiv3,580,0010,15
Karsu Tekstil8,60-0,920,58
Kartal Yenilenebilir Enerji15,070,20

Kartonsan44,82-0,22-52,66
Katmerciler Ekipman1,310,00-24,38
Kent Gıda186,30-0,96-47,61
Kerevitaş Gıda4,152,22-36,93
Kervan Gıda11,66-0,9313,92
Kervansaray Yat. Holding0,72-10,00-42,86
Kiler GMYO1,952,63-22,31
Kızılbük GYO28,660,49

Klimasan Klima10,142,8420,18
Koç Holding22,16-0,548,35
Konfrut Gıda4,84-9,8714,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,30-1,87155,51
Konya Çimento805,300,29-28,73
Koray GMYO6,76-1,0251,91
Kordsa Teknik Tekstil24,10-1,3154,98
Koza Altın96,600,26-0,10
Koza Madencilik14,960,54-3,42
Körfez GMYO5,19-3,35-10,52
Kristal Kola1,310,00-57,12
Kron Telekomünikasyon35,260,57-4,29
Kuştur Kuşadası Turizm187,0010,0018,88
Kuyas Yatırım2,620,0013,91
Kütahya Porselen70,001,3838,75
Kütahya Şeker Fabrikası32,50-9,62

Lider Faktoring3,583,474,99
Link Bilgisayar27,180,22-13,98
Logo Yazılım39,24-1,2126,01
Lokman Hekim Sağlık11,05-0,2755,68
Lüks Kadife44,540,5955,11
Makina Takım2,790,00-18,18
Manas Enerji Yönetimi15,80-1,99

Margün Enerji8,68-4,72

Marka Yatırım Holding4,33-2,48-32,66
Marmaris Altınyunus179,3010,0061,39
Marshall252,100,04-17,80
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,500,00-29,58
Matriks Bilgi Dağıtım32,361,76

Mavi Giyim69,053,3733,79
Mazhar Zorlu Holding32,36-0,122,80
Meditera Tıbbi Malzeme34,28-0,12

Mega Polietilen4,840,83-36,81
Menderes Tekstil2,050,00-33,66
Mercan Kimya10,300,98

Merit Turizm19,169,9984,95
Merko Gıda4,690,00-45,72
Metemtur Yatırım3,06-0,33-62,15
Metro Holding1,31-1,50-37,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,580,78-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-24,89
Migros Ticaret31,46-1,01-26,50
Milpa4,01-0,99-12,83
Mistral GMYO4,640,87-1,49
MLP Sağlık27,000,0035,88
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-1,6430,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,530,46-44,89
Mondi Tire Kutsan8,492,9111,71
Nasmed Egepol5,47-1,80

Naturel Enerji32,76-0,67-7,74
Naturelgaz7,19-1,10

Net Holding4,46-2,4130,03
Netaş Telekom.16,36-0,55-41,74
Niğbaş Niğde Beton7,79-0,26-85,02
Nuh Çimento34,582,25-28,00
Nurol GMYO13,19-3,5180,93
Odaş Elektrik1,460,69-50,06
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,56-2,76

Orge Enerji Elektrik5,990,3429,86
Orma Orman Mahsulleri27,46-0,7286,55
Osmanlı Menkul24,82-0,72-19,52
Ostim Endüstriyel Yat1,76-0,56-24,58
Otokar328,305,637,89
Oyak Çimento6,51-0,31-25,85
Oyak Yat. Ort.6,791,95-1,62
Oyak Yatırım Menkul29,22-2,60

Oylum Sınai Yatırımlar8,326,6776,65
Özak GMYO4,702,84-7,84
Özbal Çelik Boru16,06-3,31145,19
Özderici GMYO1,51-0,66-31,98
Özerden Plastik7,60-1,94-15,56
Pamel Elektrik51,908,17143,43
Panora GMYO6,52-2,1011,06
Papilon Savunma12,330,41-45,77
Park Elek.Madencilik4,511,12-16,01
Parsan28,823,0018,60
Pegasus75,450,401,14
Peker GMYO0,951,06-59,39
Penguen Gıda3,479,81-31,29
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,00-1,12

Pera GMYO1,36-1,45-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,780,3524,29
Petkim6,14-1,4423,29
Petrokent Turizm3.520,0010,00288,35
Pınar Et ve Un16,060,63-26,61
Pınar Su3,82-1,29-6,01
Pınar Süt15,851,28-29,71
Plastikkart21,686,6950,03
Polisan Holding2,640,00-31,33
Politeknik Metal334,601,39-17,53
Prizma Press Matbaacılık3,76-0,53-31,39
QNB Finans Fin. Kir.67,500,75-46,13
QNB Finansbank35,02-0,79-50,22
QUA Granite Hayal Yapı11,34-4,71

Ral Yatırım Holding4,15-1,43-6,53
Ray Sigorta9,56-0,93-38,12
Reysaş GMYO2,720,37-16,10
Reysaş Lojistik4,810,00-7,04
Rhea Girişim1,87-0,53-49,73
Rodrigo Tekstil12,990,08-5,25
Royal Halı3,16-4,24-8,14
RTA Laboratuvarları21,60-0,37-28,67
Sabancı Holding9,880,20-10,39
Safkar Ege Soğutmacılık7,220,00-33,64
Sanel Mühendislik4,94-1,7944,44
Sanifoam Sünger22,38-2,1964,56
Sanko Pazarlama9,470,322,18
Saray Matbaacılık3,86-1,78-55,99
Sarkuysan12,17-0,1639,93
Sasa Polyester27,502,9283,52
Say Yenilenebilir Enerji22,042,32158,99
Sekuro Plastik19,95-1,4342,91
Selçuk Ecza Deposu8,271,60-38,43
Selçuk Gıda4,470,45-10,24
Selva Gıda Sanayi8,15-1,57

Senkron Güvenlik31,587,0520,26
Serve Film Prodüksiyon14,50-2,03-9,38
Servet GMYO76,00-1,04-3,06
Seyitler Kimya14,58-10,008,29
Silverline Endüstri5,010,00-41,74
Sinpaş GMYO4,09-0,24-2,15
Smartiks Yazılım5,27-0,75-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii23,50-2,49-10,77
Söktaş2,80-0,71-13,87
Sönmez Filament36,86-2,23-47,49
Sönmez Pamuklu13,380,53-44,25
Sumaş Suni Tahta87,001,1670,55
Şeker Fin. Kir.4,77-0,83-25,47
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,020,0012,02
Şok Marketler Ticaret10,94-0,64-12,34
T. Halk Bankası4,310,47-22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,20-1,85-31,75
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,100,31-9,20
Taç Tarım Ürünleri23,72-0,17125,26
Tat Gıda9,493,94-17,92
TAV Havalimanları25,18-0,6318,22
Taze Kuru Gıda189,000,53-12,62
Tek-Art Turizm1,190,00-41,09
Tekfen Holding13,800,51-15,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,09-0,65-29,68
Temapol Polimer Plastik14,071,9622,35
TGS Dış Ticaret15,78-5,0024,15
Tofaş Oto. Fab.51,701,0867,25
Torunlar GMYO3,460,29-11,28
Trabzon Liman26,400,30-17,81
Trabzonspor Sportif3,221,9031,97
Trend GMYO6,380,16-49,24
TSKB GMYO2,891,05-40,12
Tuğçelik12,95-0,9260,27
Tukaş6,801,34-29,82
Turcas Petrol3,650,27-24,74
Tureks Turizm Taşımacılık11,61-0,94

Turkcell15,06-0,79-1,55
Tümosan Motor ve Traktör15,230,208,24
Tüpraş123,00-0,0813,89
Türk Hava Yolları14,09-0,219,14
Türk İlaç Serum11,69-0,60

Türk Prysmian Kablo21,529,9178,41
Türk Telekom7,35-0,41-6,95
Türk Traktör156,00-1,27-8,43
Türker Proje Gayrimenkul133,400,3818,16
Türkiye Sigorta4,81-0,41-22,14
Ufuk Yatırım18,552,0438,43
Ulaşlar Turizm Yat.3,75-0,53-11,56
Ulusoy Elektrik51,250,89-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,25-0,383,17
Umpaş Holding1,16-5,69-55,56
Uşak Seramik1,58-0,63-32,48
Utopya Turizm19,701,03-49,23
Uzertaş Boya29,00-3,33-48,76
Ülker Bisküvi19,180,05-14,06
Ünlü Yatırım Holding6,181,64

Vakıf Fin. Kir.7,17-6,52110,39
Vakıf GMYO1,512,72-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,16-5,08-16,30
Vakıflar Bankası3,250,00-31,00
Vakko Tekstil9,820,6156,71
Vanet Gıda6,24-0,95-19,28
VBT Yazılım20,82-2,35

Verusa Holding44,84-0,84-0,53
Verusaturk Girisim20,000,0053,28
Vestel24,82-0,9638,33
Vestel Beyaz Eşya46,800,4325,21
Viking Kağıt6,26-1,57-30,44
Yapı ve Kredi Bank.2,37-0,84-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,10-0,92-16,83
Yataş13,27-1,34-6,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,12-1,27-29,09
Yeni Gimat GMYO14,82-1,7227,85
Yeo Teknoloji94,903,94

Yeşil GMYO0,920,00-33,33
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,040,00-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.245,100,19-34,33
Yonga Mobilya18,150,39-39,07
Yükselen Çelik5,01-0,60-3,57
Yünsa17,640,2326,98
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,00-39,90
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??????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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