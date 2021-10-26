Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.833,30
|-3,82
|-28,81
|İş Bankası (C)
|5,47
|0,74
|-19,47
|İş Bankası (Kur.)
|348.249,70
|-8,36
|İş Fin.Kir.
|3,04
|0,66
|-21,24
|İş Girişim
|8,70
|9,99
|-54,09
|İş GMYO
|1,91
|0,53
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|15,20
|0,33
|-8,42
|İş Yat. Ort.
|2,72
|0,00
|-19,12
|İşbir Holding
|56,60
|-2,33
|5,44
|Işık Plastik
|6,20
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-1,06
|-18,42
|İttifak Holding
|1,26
|0,80
|-43,50
|İz Hayvancılık Tarım
|24,48
|-0,16
|36,00
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|2,19
|-29,60
|İzmir Fırça
|6,02
|-0,66
|8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|58,65
|0,34
|41,50
|Kafein Yazılım
|20,32
|1,60
|-4,78
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,19
|-0,07
|Kaplamin
|24,78
|3,94
|-26,69
|Kardemir (A)
|6,45
|0,62
|8,40
|Kardemir (B)
|6,45
|1,57
|22,39
|Kardemir (D)
|7,56
|0,67
|30,80
|Karel Elektronik
|8,55
|0,23
|27,15
|Karsan Otomotiv
|3,72
|2,20
|14,46
|Karsu Tekstil
|8,40
|-1,52
|-1,75
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|18,29
|4,99
|Kartonsan
|52,40
|6,50
|-44,65
|Katmerciler Ekipman
|1,35
|3,85
|-22,07
|Kent Gıda
|180,10
|0,84
|-49,35
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|0,24
|-36,02
|Kervan Gıda
|11,63
|-0,60
|13,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,78
|5,41
|-38,10
|Kiler GMYO
|1,96
|1,03
|-21,91
|Kızılbük GYO
|28,00
|-0,21
|Klimasan Klima
|10,23
|0,79
|21,24
|Koç Holding
|23,34
|1,30
|14,12
|Konfrut Gıda
|4,16
|0,97
|-1,54
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|4,30
|213,56
|Konya Çimento
|839,20
|2,22
|-25,73
|Koray GMYO
|7,37
|-1,86
|65,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,92
|3,86
|73,12
|Koza Altın
|104,90
|0,10
|8,48
|Koza Madencilik
|16,68
|0,85
|7,68
|Körfez GMYO
|5,86
|1,91
|1,03
|Kristal Kola
|1,32
|2,33
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,64
|0,87
|-11,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,80
|0,00
|68,98
|Kuyas Yatırım
|2,55
|-1,54
|10,87
|Kütahya Porselen
|68,50
|0,59
|35,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|32,00
|-2,85
|Lider Faktoring
|3,10
|-0,96
|-9,09
|Link Bilgisayar
|28,06
|-1,34
|-11,19
|Logo Yazılım
|42,82
|-1,79
|37,51
|Lokman Hekim Sağlık
|10,21
|1,09
|43,85
|Lüks Kadife
|46,94
|0,73
|63,47
|Makina Takım
|3,34
|4,05
|-2,05
|Manas Enerji Yönetimi
|15,57
|0,06
|Margün Enerji
|8,37
|0,36
|Marka Yatırım Holding
|4,26
|1,19
|-33,75
|Marmaris Altınyunus
|174,60
|-0,80
|57,16
|Marshall
|250,80
|0,28
|-18,23
|Martı GMYO
|0,91
|1,11
|-64,36
|Martı Otel
|1,68
|-1,18
|-21,13
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,88
|2,51
|Mavi Giyim
|70,25
|-0,92
|36,12
|Mazhar Zorlu Holding
|32,02
|-0,19
|1,72
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,26
|-0,12
|Mega Polietilen
|5,04
|0,00
|-34,20
|Menderes Tekstil
|2,04
|-0,97
|-33,98
|Mercan Kimya
|10,07
|-0,30
|Merit Turizm
|28,78
|9,93
|177,82
|Merko Gıda
|4,56
|-0,65
|-47,22
|Metemtur Yatırım
|3,13
|2,96
|-61,29
|Metro Holding
|1,30
|1,56
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,77
|1,09
|-4,15
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,74
|0,00
|-25,32
|Migros Ticaret
|35,26
|2,38
|-17,62
|Milpa
|3,90
|0,26
|-15,22
|Mistral GMYO
|4,43
|-0,89
|-5,94
|MLP Sağlık
|26,54
|4,08
|33,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,50
|-1,61
|19,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,06
|3,07
|-40,42
|Mondi Tire Kutsan
|9,01
|-0,55
|18,55
|Nasmed Egepol
|5,19
|0,58
|Naturel Enerji
|33,44
|3,53
|-5,82
|Naturelgaz
|7,29
|0,55
|Net Holding
|4,23
|-3,20
|23,32
|Netaş Telekom.
|17,39
|1,58
|-38,07
|Niğbaş Niğde Beton
|7,83
|-0,63
|-84,94
|Nuh Çimento
|44,04
|-0,09
|-8,30
|Nurol GMYO
|15,04
|1,48
|106,31
|Odaş Elektrik
|1,41
|0,71
|-51,77
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,74
|-0,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,86
|1,38
|27,05
|Orma Orman Mahsulleri
|26,70
|0,75
|81,39
|Osmanlı Menkul
|24,40
|1,75
|-20,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|0,00
|-24,58
|Otokar
|352,50
|2,41
|15,84
|Oyak Çimento
|6,77
|1,04
|-22,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|0,00
|-1,04
|Oyak Yatırım Menkul
|28,20
|-1,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,89
|-0,13
|67,52
|Özak GMYO
|5,07
|-0,98
|-0,59
|Özbal Çelik Boru
|16,36
|-0,06
|149,77
|Özderici GMYO
|1,59
|-1,24
|-28,38
|Özerden Plastik
|7,33
|0,41
|-18,56
|Pamel Elektrik
|64,10
|0,31
|200,66
|Panora GMYO
|6,17
|-2,68
|5,10
|Papilon Savunma
|12,88
|-0,16
|-43,35
|Park Elek.Madencilik
|4,86
|0,41
|-9,50
|Parsan
|31,58
|5,69
|29,96
|Pegasus
|79,20
|1,02
|6,17
|Peker GMYO
|0,97
|0,00
|-58,53
|Penguen Gıda
|3,69
|5,73
|-26,93
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|195,00
|2,63
|Pera GMYO
|1,46
|5,04
|-16,65
|Pergamon Dış Ticaret
|23,38
|-0,51
|27,56
|Petkim
|6,50
|-1,37
|30,52
|Petrokent Turizm
|3.531,60
|0,62
|289,63
|Pınar Et ve Un
|16,51
|1,85
|-24,56
|Pınar Su
|3,90
|1,04
|-4,04
|Pınar Süt
|16,54
|1,16
|-26,65
|Plastikkart
|18,73
|1,41
|31,49
|Polisan Holding
|2,75
|1,10
|-28,47
|Politeknik Metal
|320,50
|-1,87
|-21,01
|Prizma Press Matbaacılık
|3,86
|-1,03
|-29,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,90
|-0,08
|-49,00
|QNB Finansbank
|34,00
|0,65
|-51,67
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,94
|0,46
|Ral Yatırım Holding
|6,00
|7,14
|35,14
|Ray Sigorta
|9,67
|-1,83
|-37,41
|Reysaş GMYO
|2,82
|0,36
|-13,01
|Reysaş Lojistik
|5,17
|1,17
|-0,08
|Rhea Girişim
|2,02
|9,78
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|14,11
|1,15
|2,92
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,16
|1,34
|-30,12
|Sabancı Holding
|10,96
|2,24
|-0,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,28
|2,25
|-33,09
|Sanel Mühendislik
|4,93
|-0,20
|44,15
|Sanifoam Sünger
|27,92
|7,38
|105,29
|Sanko Pazarlama
|10,04
|1,52
|8,33
|Saray Matbaacılık
|3,89
|1,04
|-55,64
|Sarkuysan
|15,88
|6,29
|82,58
|Sasa Polyester
|30,62
|4,22
|104,34
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,84
|2,54
|156,64
|Sekuro Plastik
|19,16
|1,38
|37,25
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|-0,34
|-34,78
|Selçuk Gıda
|4,25
|-0,47
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|9,02
|10,00
|Senkron Güvenlik
|28,46
|-1,66
|8,38
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|0,68
|-8,13
|Servet GMYO
|67,00
|-0,45
|-14,54
|Seyitler Kimya
|15,74
|2,08
|16,91
|Silverline Endüstri
|5,15
|1,38
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|3,98
|0,00
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,25
|0,38
|-40,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,36
|-1,68
|-11,30
|Söktaş
|3,02
|0,33
|-7,10
|Sönmez Filament
|26,32
|-0,08
|-50,51
|Sönmez Pamuklu
|13,55
|0,15
|-43,54
|Sumaş Suni Tahta
|84,60
|1,32
|65,85
|Şeker Fin. Kir.
|4,98
|3,97
|-22,19
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,75
|1,98
|22,21
|Şok Marketler Ticaret
|11,09
|0,00
|-11,14
|T. Halk Bankası
|4,39
|0,46
|-21,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,40
|-0,37
|-31,10
|T.S.K.B.
|1,28
|1,59
|-26,71
|T.Tuborg
|15,86
|0,32
|-10,55
|Taç Tarım Ürünleri
|23,80
|0,00
|126,02
|Tat Gıda
|9,99
|-0,99
|-13,59
|TAV Havalimanları
|26,28
|2,02
|23,38
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|15,09
|2,44
|-7,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,18
|-0,16
|-28,64
|Temapol Polimer Plastik
|14,20
|-0,14
|23,48
|Tetamat Gıda Yatırımları
|188,20
|0,32
|-12,99
|TGS Dış Ticaret
|15,55
|3,60
|22,34
|Tofaş Oto. Fab.
|58,40
|-2,26
|88,93
|Torunlar GMYO
|3,76
|1,08
|-3,59
|Trabzon Liman
|30,70
|4,64
|-4,42
|Trabzonspor Sportif
|4,77
|7,67
|95,49
|Trend GMYO
|6,35
|0,79
|-49,48
|TSKB GMYO
|2,93
|0,00
|-39,29
|Tuğçelik
|13,10
|0,69
|62,13
|Tukaş
|6,74
|0,60
|-30,44
|Turcas Petrol
|3,59
|0,56
|-25,98
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,05
|3,70
|Turkcell
|15,73
|-0,51
|2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,95
|1,27
|13,36
|Tüpraş
|139,80
|-1,41
|29,44
|Türk Hava Yolları
|14,70
|2,94
|13,87
|Türk İlaç Serum
|10,21
|-0,39
|Türk Prysmian Kablo
|22,82
|7,34
|89,18
|Türk Telekom
|7,48
|-0,66
|-5,31
|Türk Traktör
|173,70
|0,70
|1,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,50
|1,47
|22,67
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-0,58
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|21,50
|-3,15
|60,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,91
|-1,51
|-7,78
|Ulusoy Elektrik
|51,15
|0,20
|-0,39
|Ulusoy Un Sanayi
|5,23
|0,00
|2,78
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|0,00
|-29,91
|Utopya Turizm
|19,20
|1,05
|-50,52
|Uzertaş Boya
|29,30
|-2,40
|-48,23
|Ülker Bisküvi
|19,71
|0,41
|-11,68
|Ünlü Yatırım Holding
|5,74
|1,06
|Vakıf Fin. Kir.
|6,52
|0,77
|91,31
|Vakıf GMYO
|1,54
|0,00
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|6,07
|0,66
|-17,53
|Vakıflar Bankası
|3,38
|0,30
|-28,24
|Vakko Tekstil
|9,32
|0,11
|48,73
|Vanet Gıda
|5,85
|2,45
|-24,32
|VBT Yazılım
|20,60
|-1,44
|Verusa Holding
|46,10
|0,22
|2,26
|Verusaturk Girisim
|20,04
|-0,50
|53,58
|Vestel
|25,18
|0,88
|40,34
|Vestel Beyaz Eşya
|6,11
|1,16
|37,66
|Viking Kağıt
|6,37
|-0,47
|-29,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,60
|0,39
|-13,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,72
|1,72
|-15,12
|Yataş
|13,27
|3,59
|-6,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,21
|-0,62
|-27,05
|Yeni Gimat GMYO
|15,03
|-0,07
|29,66
|Yeo Teknoloji
|65,75
|-4,57
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|-35,51
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,93
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|0,49
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.823,40
|1,26
|-37,03
|Yonga Mobilya
|18,90
|0,00
|-36,55
|Yükselen Çelik
|5,20
|0,97
|0,09
|Yünsa
|12,06
|-1,07
|-13,18
|Ziraat GMYO
|1,66
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,63
|-5,23
|-35,55
(Son)
Kaynak: AA
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