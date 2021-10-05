Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.801,00
|0,00
|-28,89
|İş Bankası (C)
|5,16
|0,19
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|8,22
|-0,12
|-56,62
|İş GMYO
|2,13
|-0,93
|-16,14
|İş Y. Men. Değ.
|13,48
|0,82
|-18,78
|İş Yat. Ort.
|2,64
|0,00
|-21,50
|İşbir Holding
|63,95
|-2,22
|19,14
|Işık Plastik
|6,39
|1,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|3,00
|-9,65
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|22,40
|-3,36
|24,44
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,87
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,08
|-1,94
|9,35
|Jantsa Jant Sanayi
|55,60
|-1,94
|34,14
|Kafein Yazılım
|20,24
|-0,78
|-5,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,14
|0,31
|Kaplamin
|23,54
|0,17
|-30,36
|Kardemir (A)
|5,42
|-1,81
|-8,91
|Kardemir (B)
|5,41
|-2,17
|2,66
|Kardemir (D)
|6,33
|-0,94
|9,52
|Karel Elektronik
|9,03
|1,46
|34,29
|Karsan Otomotiv
|3,57
|-0,56
|9,85
|Karsu Tekstil
|8,93
|0,45
|4,44
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,90
|-9,70
|Kartonsan
|46,12
|-1,03
|-51,29
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|0,00
|-23,22
|Kent Gıda
|196,90
|1,49
|-44,63
|Kerevitaş Gıda
|4,17
|0,72
|-36,63
|Kervan Gıda
|12,06
|-1,23
|17,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|9,59
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,97
|-1,50
|-21,51
|Kızılbük GYO
|27,42
|1,18
|Klimasan Klima
|9,98
|-0,20
|18,28
|Koç Holding
|22,50
|0,45
|10,01
|Konfrut Gıda
|4,54
|9,93
|7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|59,45
|-0,59
|151,91
|Konya Çimento
|804,00
|-0,77
|-28,85
|Koray GMYO
|6,96
|0,87
|56,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,96
|-0,48
|60,51
|Koza Altın
|94,50
|0,05
|-2,28
|Koza Madencilik
|14,59
|0,00
|-5,81
|Körfez GMYO
|5,37
|-0,56
|-7,41
|Kristal Kola
|1,33
|0,00
|-56,46
|Kron Telekomünikasyon
|33,92
|-0,41
|-7,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,00
|1,16
|11,25
|Kuyas Yatırım
|2,49
|-1,19
|8,26
|Kütahya Porselen
|64,95
|-0,84
|28,74
|Kütahya Şeker Fabrikası
|36,10
|-4,29
|Lider Faktoring
|3,34
|0,00
|-2,05
|Link Bilgisayar
|28,18
|-0,35
|-10,81
|Logo Yazılım
|40,60
|-1,55
|30,38
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|0,09
|57,94
|Lüks Kadife
|44,98
|-1,14
|56,65
|Makina Takım
|2,83
|-0,35
|-17,01
|Manas Enerji Yönetimi
|16,71
|0,42
|Margün Enerji
|10,44
|3,88
|Marka Yatırım Holding
|4,72
|7,76
|-26,59
|Marmaris Altınyunus
|166,90
|-0,95
|50,23
|Marshall
|256,00
|-4,05
|-16,53
|Martı GMYO
|0,98
|-1,01
|-61,62
|Martı Otel
|1,56
|-7,14
|-26,76
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,02
|-0,66
|Mavi Giyim
|65,85
|2,97
|27,59
|Mazhar Zorlu Holding
|31,66
|-0,63
|0,57
|Meditera Tıbbi Malzeme
|35,28
|-2,11
|Mega Polietilen
|4,92
|-1,40
|-35,77
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,00
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,27
|3,32
|Merit Turizm
|14,59
|-0,75
|40,84
|Merko Gıda
|4,77
|-0,63
|-44,79
|Metemtur Yatırım
|3,21
|-0,31
|-60,30
|Metro Holding
|1,39
|0,00
|-33,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,66
|0,38
|-7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-1,11
|-23,61
|Migros Ticaret
|31,62
|-0,25
|-26,12
|Milpa
|4,08
|-0,97
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,60
|0,22
|-2,34
|MLP Sağlık
|26,72
|0,00
|34,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,80
|0,00
|26,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,49
|-0,76
|-45,23
|Mondi Tire Kutsan
|8,17
|0,25
|7,50
|Nasmed Egepol
|5,67
|-0,70
|Naturel Enerji
|34,18
|-0,87
|-3,74
|Naturelgaz
|7,50
|0,54
|Net Holding
|4,63
|0,00
|34,99
|Netaş Telekom.
|17,06
|1,85
|-39,25
|Niğbaş Niğde Beton
|7,99
|-3,15
|-84,63
|Nuh Çimento
|34,36
|-2,99
|-28,46
|Nurol GMYO
|11,29
|9,82
|54,87
|Odaş Elektrik
|1,43
|0,00
|-51,08
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,23
|-0,63
|Orge Enerji Elektrik
|6,08
|1,00
|31,82
|Orma Orman Mahsulleri
|27,50
|5,77
|86,82
|Osmanlı Menkul
|25,66
|0,55
|-16,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|0,00
|-20,30
|Otokar
|317,80
|0,54
|4,44
|Oyak Çimento
|6,56
|-0,61
|-25,28
|Oyak Yat. Ort.
|6,76
|-1,60
|-2,06
|Oyak Yatırım Menkul
|30,64
|9,98
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,98
|2,44
|69,43
|Özak GMYO
|4,67
|0,43
|-8,43
|Özbal Çelik Boru
|13,57
|-0,22
|107,18
|Özderici GMYO
|1,52
|0,00
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,99
|1,40
|-11,22
|Pamel Elektrik
|54,45
|7,82
|155,39
|Panora GMYO
|6,97
|-1,69
|18,29
|Papilon Savunma
|12,69
|-0,86
|-44,19
|Park Elek.Madencilik
|4,51
|0,45
|-16,01
|Parsan
|27,06
|-0,73
|11,36
|Pegasus
|77,40
|2,11
|3,75
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,12
|-1,27
|-38,22
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,20
|-1,00
|Pera GMYO
|1,44
|1,41
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,54
|0,18
|22,98
|Petkim
|6,55
|0,00
|31,53
|Petrokent Turizm
|2.987,00
|3,36
|229,55
|Pınar Et ve Un
|15,95
|-2,15
|-27,11
|Pınar Su
|7,15
|-0,83
|-3,77
|Pınar Süt
|15,83
|-1,25
|-29,80
|Plastikkart
|22,02
|0,55
|52,39
|Polisan Holding
|2,68
|0,00
|-30,29
|Politeknik Metal
|330,70
|1,29
|-18,49
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|-2,57
|-30,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|69,00
|0,36
|-44,93
|QNB Finansbank
|36,28
|0,00
|-48,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,19
|-0,65
|Ral Yatırım Holding
|4,60
|-3,56
|3,60
|Ray Sigorta
|9,64
|1,37
|-37,61
|Reysaş GMYO
|2,71
|-0,73
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,90
|-2,20
|-5,30
|Rhea Girişim
|1,92
|-1,03
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|13,42
|0,15
|-2,12
|Royal Halı
|2,97
|-1,00
|-13,66
|RTA Laboratuvarları
|21,94
|-0,45
|-27,54
|Sabancı Holding
|9,65
|-0,31
|-12,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|-0,55
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|4,89
|-1,41
|42,98
|Sanifoam Sünger
|22,86
|-1,30
|68,09
|Sanko Pazarlama
|9,60
|-0,52
|3,58
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,99
|-54,16
|Sarkuysan
|12,58
|-1,80
|44,64
|Sasa Polyester
|26,58
|-0,67
|77,38
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,14
|-2,22
|148,41
|Sekuro Plastik
|20,24
|-0,88
|44,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|-0,12
|-37,91
|Selçuk Gıda
|4,58
|-2,76
|-8,03
|Selva Gıda Sanayi
|8,24
|-1,32
|Senkron Güvenlik
|28,50
|0,00
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|15,19
|-0,07
|-5,06
|Servet GMYO
|74,10
|-2,37
|-5,48
|Seyitler Kimya
|21,84
|0,09
|62,22
|Silverline Endüstri
|5,04
|-1,18
|-41,40
|Sinpaş GMYO
|4,13
|0,00
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|5,36
|0,19
|-39,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|-1,67
|-10,77
|Söktaş
|2,90
|0,00
|-10,79
|Sönmez Filament
|37,86
|-0,37
|-46,07
|Sönmez Pamuklu
|13,42
|0,00
|-44,08
|Sumaş Suni Tahta
|89,90
|2,74
|76,24
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|-0,61
|-23,91
|Şekerbank
|1,00
|2,04
|-33,77
|Şişe Cam
|8,17
|0,37
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,51
|-0,78
|-7,77
|T. Halk Bankası
|4,28
|0,23
|-23,02
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-1,69
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,22
|1,67
|-30,15
|T.Tuborg
|16,20
|-0,31
|-8,63
|Taç Tarım Ürünleri
|24,32
|-0,33
|130,96
|Tat Gıda
|9,20
|-1,92
|-20,42
|TAV Havalimanları
|25,80
|2,06
|21,13
|Taze Kuru Gıda
|192,00
|0,52
|-11,23
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-39,11
|Tekfen Holding
|13,82
|0,07
|-15,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,14
|5,14
|-29,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,16
|-0,63
|23,13
|TGS Dış Ticaret
|15,78
|0,06
|24,15
|Tofaş Oto. Fab.
|50,70
|-0,59
|64,02
|Torunlar GMYO
|3,54
|2,61
|-9,23
|Trabzon Liman
|26,98
|-0,37
|-16,00
|Trabzonspor Sportif
|3,15
|0,64
|29,10
|Trend GMYO
|6,52
|0,46
|-48,13
|TSKB GMYO
|2,81
|0,00
|-41,78
|Tuğçelik
|13,33
|1,21
|64,98
|Tukaş
|6,68
|-0,45
|-31,06
|Turcas Petrol
|3,62
|-0,55
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,02
|0,00
|Turkcell
|14,99
|-0,13
|-2,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,61
|-0,89
|10,95
|Tüpraş
|117,30
|1,12
|8,61
|Türk Hava Yolları
|14,06
|1,37
|8,91
|Türk İlaç Serum
|12,05
|-0,41
|Türk Prysmian Kablo
|16,84
|1,75
|39,61
|Türk Telekom
|7,64
|1,73
|-3,28
|Türk Traktör
|160,00
|-3,09
|-6,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,00
|-0,72
|21,35
|Türkiye Sigorta
|4,87
|-0,20
|-21,17
|Ufuk Yatırım
|19,23
|1,21
|43,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,69
|-0,81
|-12,97
|Ulusoy Elektrik
|50,70
|0,00
|-1,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,54
|-0,18
|8,87
|Umpaş Holding
|1,22
|-0,81
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,64
|0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|21,00
|5,37
|-45,88
|Uzertaş Boya
|31,90
|-0,13
|-43,64
|Ülker Bisküvi
|19,14
|-0,10
|-14,24
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|1,06
|Vakıf Fin. Kir.
|7,56
|-0,92
|121,83
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|-0,33
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,25
|0,00
|-31,00
|Vakko Tekstil
|9,11
|-1,41
|45,38
|Vanet Gıda
|6,39
|-1,39
|-17,34
|VBT Yazılım
|21,30
|5,55
|Verusa Holding
|44,82
|-0,58
|-0,58
|Verusaturk Girisim
|20,34
|-0,88
|55,88
|Vestel
|24,92
|-1,74
|38,89
|Vestel Beyaz Eşya
|47,78
|-1,04
|27,83
|Viking Kağıt
|6,30
|-0,79
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,38
|0,00
|-20,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,46
|-1,49
|-15,84
|Yataş
|13,69
|-0,80
|-5,26
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,24
|-0,31
|-26,36
|Yeni Gimat GMYO
|15,80
|-0,25
|36,30
|Yeo Teknoloji
|80,35
|5,31
|Yeşil GMYO
|0,96
|1,05
|-30,43
|Yeşil Yapı
|1,10
|0,00
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.300,00
|0,43
|-40,39
|Yonga Mobilya
|18,00
|-1,37
|-39,58
|Yükselen Çelik
|5,05
|0,20
|-3,48
|Yünsa
|15,61
|-7,47
|12,37
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,30
|-38,32
(Son)
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