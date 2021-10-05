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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.10.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.801,000,00-28,89
İş Bankası (C)5,160,19-24,04
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim8,22-0,12-56,62
İş GMYO2,13-0,93-16,14
İş Y. Men. Değ.13,480,82-18,78
İş Yat. Ort.2,640,00-21,50
İşbir Holding63,95-2,2219,14
Işık Plastik6,391,43

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,033,00-9,65
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım22,40-3,3624,44
İzmir Demir Çelik2,28-0,87-31,11
İzmir Fırça6,08-1,949,35
Jantsa Jant Sanayi55,60-1,9434,14
Kafein Yazılım20,24-0,78-5,15
Kalekim Kimyevi Maddeler13,140,31

Kaplamin23,540,17-30,36
Kardemir (A)5,42-1,81-8,91
Kardemir (B)5,41-2,172,66
Kardemir (D)6,33-0,949,52
Karel Elektronik9,031,4634,29
Karsan Otomotiv3,57-0,569,85
Karsu Tekstil8,930,454,44
Kartal Yenilenebilir Enerji14,90-9,70

Kartonsan46,12-1,03-51,29
Katmerciler Ekipman1,330,00-23,22
Kent Gıda196,901,49-44,63
Kerevitaş Gıda4,170,72-36,63
Kervan Gıda12,06-1,2317,83
Kervansaray Yat. Holding0,809,59-36,51
Kiler GMYO1,97-1,50-21,51
Kızılbük GYO27,421,18

Klimasan Klima9,98-0,2018,28
Koç Holding22,500,4510,01
Konfrut Gıda4,549,937,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,45-0,59151,91
Konya Çimento804,00-0,77-28,85
Koray GMYO6,960,8756,40
Kordsa Teknik Tekstil24,96-0,4860,51
Koza Altın94,500,05-2,28
Koza Madencilik14,590,00-5,81
Körfez GMYO5,37-0,56-7,41
Kristal Kola1,330,00-56,46
Kron Telekomünikasyon33,92-0,41-7,93
Kuştur Kuşadası Turizm175,001,1611,25
Kuyas Yatırım2,49-1,198,26
Kütahya Porselen64,95-0,8428,74
Kütahya Şeker Fabrikası36,10-4,29

Lider Faktoring3,340,00-2,05
Link Bilgisayar28,18-0,35-10,81
Logo Yazılım40,60-1,5530,38
Lokman Hekim Sağlık11,210,0957,94
Lüks Kadife44,98-1,1456,65
Makina Takım2,83-0,35-17,01
Manas Enerji Yönetimi16,710,42

Margün Enerji10,443,88

Marka Yatırım Holding4,727,76-26,59
Marmaris Altınyunus166,90-0,9550,23
Marshall256,00-4,05-16,53
Martı GMYO0,98-1,01-61,62
Martı Otel1,56-7,14-26,76
Matriks Bilgi Dağıtım33,02-0,66

Mavi Giyim65,852,9727,59
Mazhar Zorlu Holding31,66-0,630,57
Meditera Tıbbi Malzeme35,28-2,11

Mega Polietilen4,92-1,40-35,77
Menderes Tekstil2,080,00-32,69
Mercan Kimya10,273,32

Merit Turizm14,59-0,7540,84
Merko Gıda4,77-0,63-44,79
Metemtur Yatırım3,21-0,31-60,30
Metro Holding1,390,00-33,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,660,38-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-1,11-23,61
Migros Ticaret31,62-0,25-26,12
Milpa4,08-0,97-11,30
Mistral GMYO4,600,22-2,34
MLP Sağlık26,720,0034,47
MMC San. ve Tic. Yat.5,800,0026,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,49-0,76-45,23
Mondi Tire Kutsan8,170,257,50
Nasmed Egepol5,67-0,70

Naturel Enerji34,18-0,87-3,74
Naturelgaz7,500,54

Net Holding4,630,0034,99
Netaş Telekom.17,061,85-39,25
Niğbaş Niğde Beton7,99-3,15-84,63
Nuh Çimento34,36-2,99-28,46
Nurol GMYO11,299,8254,87
Odaş Elektrik1,430,00-51,08
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,23-0,63

Orge Enerji Elektrik6,081,0031,82
Orma Orman Mahsulleri27,505,7786,82
Osmanlı Menkul25,660,55-16,80
Ostim Endüstriyel Yat1,860,00-20,30
Otokar317,800,544,44
Oyak Çimento6,56-0,61-25,28
Oyak Yat. Ort.6,76-1,60-2,06
Oyak Yatırım Menkul30,649,98

Oylum Sınai Yatırımlar7,982,4469,43
Özak GMYO4,670,43-8,43
Özbal Çelik Boru13,57-0,22107,18
Özderici GMYO1,520,00-31,53
Özerden Plastik7,991,40-11,22
Pamel Elektrik54,457,82155,39
Panora GMYO6,97-1,6918,29
Papilon Savunma12,69-0,86-44,19
Park Elek.Madencilik4,510,45-16,01
Parsan27,06-0,7311,36
Pegasus77,402,113,75
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,12-1,27-38,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,20-1,00

Pera GMYO1,441,41-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,540,1822,98
Petkim6,550,0031,53
Petrokent Turizm2.987,003,36229,55
Pınar Et ve Un15,95-2,15-27,11
Pınar Su7,15-0,83-3,77
Pınar Süt15,83-1,25-29,80
Plastikkart22,020,5552,39
Polisan Holding2,680,00-30,29
Politeknik Metal330,701,29-18,49
Prizma Press Matbaacılık3,79-2,57-30,84
QNB Finans Fin. Kir.69,000,36-44,93
QNB Finansbank36,280,00-48,43
QUA Granite Hayal Yapı12,19-0,65

Ral Yatırım Holding4,60-3,563,60
Ray Sigorta9,641,37-37,61
Reysaş GMYO2,71-0,73-16,41
Reysaş Lojistik4,90-2,20-5,30
Rhea Girişim1,92-1,03-48,39
Rodrigo Tekstil13,420,15-2,12
Royal Halı2,97-1,00-13,66
RTA Laboratuvarları21,94-0,45-27,54
Sabancı Holding9,65-0,31-12,48
Safkar Ege Soğutmacılık7,23-0,55-33,55
Sanel Mühendislik4,89-1,4142,98
Sanifoam Sünger22,86-1,3068,09
Sanko Pazarlama9,60-0,523,58
Saray Matbaacılık4,02-0,99-54,16
Sarkuysan12,58-1,8044,64
Sasa Polyester26,58-0,6777,38
Say Yenilenebilir Enerji21,14-2,22148,41
Sekuro Plastik20,24-0,8844,99
Selçuk Ecza Deposu8,34-0,12-37,91
Selçuk Gıda4,58-2,76-8,03
Selva Gıda Sanayi8,24-1,32

Senkron Güvenlik28,500,008,53
Serve Film Prodüksiyon15,19-0,07-5,06
Servet GMYO74,10-2,37-5,48
Seyitler Kimya21,840,0962,22
Silverline Endüstri5,04-1,18-41,40
Sinpaş GMYO4,130,00-1,20
Smartiks Yazılım5,360,19-39,50
Sodaş Sodyum Sanayii23,50-1,67-10,77
Söktaş2,900,00-10,79
Sönmez Filament37,86-0,37-46,07
Sönmez Pamuklu13,420,00-44,08
Sumaş Suni Tahta89,902,7476,24
Şeker Fin. Kir.4,87-0,61-23,91
Şekerbank1,002,04-33,77
Şişe Cam8,170,3714,11
Şok Marketler Ticaret11,51-0,78-7,77
T. Halk Bankası4,280,23-23,02
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-1,69-32,39
T.S.K.B.1,221,67-30,15
T.Tuborg16,20-0,31-8,63
Taç Tarım Ürünleri24,32-0,33130,96
Tat Gıda9,20-1,92-20,42
TAV Havalimanları25,802,0621,13
Taze Kuru Gıda192,000,52-11,23
Tek-Art Turizm1,230,00-39,11
Tekfen Holding13,820,07-15,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,145,14-29,10
Temapol Polimer Plastik14,16-0,6323,13
TGS Dış Ticaret15,780,0624,15
Tofaş Oto. Fab.50,70-0,5964,02
Torunlar GMYO3,542,61-9,23
Trabzon Liman26,98-0,37-16,00
Trabzonspor Sportif3,150,6429,10
Trend GMYO6,520,46-48,13
TSKB GMYO2,810,00-41,78
Tuğçelik13,331,2164,98
Tukaş6,68-0,45-31,06
Turcas Petrol3,62-0,55-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık11,020,00

Turkcell14,99-0,13-2,01
Tümosan Motor ve Traktör15,61-0,8910,95
Tüpraş117,301,128,61
Türk Hava Yolları14,061,378,91
Türk İlaç Serum12,05-0,41

Türk Prysmian Kablo16,841,7539,61
Türk Telekom7,641,73-3,28
Türk Traktör160,00-3,09-6,09
Türker Proje Gayrimenkul137,00-0,7221,35
Türkiye Sigorta4,87-0,20-21,17
Ufuk Yatırım19,231,2143,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,69-0,81-12,97
Ulusoy Elektrik50,700,00-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,54-0,188,87
Umpaş Holding1,22-0,81-53,26
Uşak Seramik1,640,61-29,91
Utopya Turizm21,005,37-45,88
Uzertaş Boya31,90-0,13-43,64
Ülker Bisküvi19,14-0,10-14,24
Ünlü Yatırım Holding5,721,06

Vakıf Fin. Kir.7,56-0,92121,83
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,03-0,33-18,07
Vakıflar Bankası3,250,00-31,00
Vakko Tekstil9,11-1,4145,38
Vanet Gıda6,39-1,39-17,34
VBT Yazılım21,305,55

Verusa Holding44,82-0,58-0,58
Verusaturk Girisim20,34-0,8855,88
Vestel24,92-1,7438,89
Vestel Beyaz Eşya47,78-1,0427,83
Viking Kağıt6,30-0,79-30,00
Yapı ve Kredi Bank.2,380,00-20,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,46-1,49-15,84
Yataş13,69-0,80-5,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,24-0,31-26,36
Yeni Gimat GMYO15,80-0,2536,30
Yeo Teknoloji80,355,31

Yeşil GMYO0,961,05-30,43
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,100,00-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme9.300,000,43-40,39
Yonga Mobilya18,00-1,37-39,58
Yükselen Çelik5,050,20-3,48
Yünsa15,61-7,4712,37
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,561,30-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

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