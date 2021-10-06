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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.10.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.301,00

-30,12
İş Bankası (C)5,11-0,78-24,77
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,97-1,33-23,06
İş Girişim8,06-1,10-57,47
İş GMYO2,100,00-17,32
İş Y. Men. Değ.13,06-1,95-21,31
İş Yat. Ort.2,61-1,14-22,39
İşbir Holding57,50-5,747,12
Işık Plastik6,43-0,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,00-2,91-12,28
İttifak Holding1,31-2,24-41,26
İz Hayvancılık Tarım22,18-0,0923,22
İzmir Demir Çelik2,25-1,32-32,02
İzmir Fırça5,79-4,144,14
Jantsa Jant Sanayi53,65-2,6329,44
Kafein Yazılım19,60-3,07-8,15
Kalekim Kimyevi Maddeler13,450,15

Kaplamin22,86-1,64-32,37
Kardemir (A)5,30-1,85-10,92
Kardemir (B)5,28-2,760,19
Kardemir (D)6,34-0,169,69
Karel Elektronik9,14-1,1935,93
Karsan Otomotiv3,49-1,697,38
Karsu Tekstil8,61-2,160,70
Kartal Yenilenebilir Enerji14,68-1,48

Kartonsan44,74-2,36-52,74
Katmerciler Ekipman1,30-2,26-24,95
Kent Gıda186,10-1,22-47,67
Kerevitaş Gıda4,01-2,43-39,06
Kervan Gıda11,69-2,7514,21
Kervansaray Yat. Holding0,878,75-30,95
Kiler GMYO1,90-3,06-24,30
Kızılbük GYO28,000,00

Klimasan Klima9,79-2,2016,03
Koç Holding21,96-2,667,37
Konfrut Gıda4,611,549,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji57,70-2,04144,49
Konya Çimento778,00-2,87-31,15
Koray GMYO6,82-2,2953,26
Kordsa Teknik Tekstil24,38-3,3356,78
Koza Altın93,00-1,27-3,83
Koza Madencilik14,36-1,10-7,30
Körfez GMYO5,38-2,00-7,24
Kristal Kola1,30-2,99-57,45
Kron Telekomünikasyon33,50-2,50-9,07
Kuştur Kuşadası Turizm172,001,249,35
Kuyas Yatırım2,40-2,044,35
Kütahya Porselen68,703,6236,17
Kütahya Şeker Fabrikası37,463,14

Lider Faktoring3,350,00-1,76
Link Bilgisayar27,40-1,44-13,28
Logo Yazılım39,00-3,1325,24
Lokman Hekim Sağlık10,91-2,1553,71
Lüks Kadife44,12-1,6553,65
Makina Takım2,76-1,43-19,06
Manas Enerji Yönetimi16,06-2,67

Margün Enerji9,06-6,21

Marka Yatırım Holding4,50-4,05-30,02
Marmaris Altınyunus163,80-1,8047,43
Marshall247,30-3,36-19,37
Martı GMYO0,91-5,21-64,36
Martı Otel1,40-7,89-34,27
Matriks Bilgi Dağıtım31,74-3,05

Mavi Giyim67,400,9730,60
Mazhar Zorlu Holding31,04-0,64-1,40
Meditera Tıbbi Malzeme33,98-2,58

Mega Polietilen4,82-2,23-37,08
Menderes Tekstil2,02-2,88-34,63
Mercan Kimya10,02-1,09

Merit Turizm15,8410,0052,91
Merko Gıda4,62-2,74-46,53
Metemtur Yatırım3,05-3,48-62,28
Metro Holding1,34-2,19-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,54-2,68-12,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-1,11-23,61
Migros Ticaret31,40-1,75-26,64
Milpa3,90-3,23-15,22
Mistral GMYO4,53-1,95-3,82
MLP Sağlık26,380,3032,76
MMC San. ve Tic. Yat.6,001,6930,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,521,09-44,98
Mondi Tire Kutsan8,00-1,845,26
Nasmed Egepol5,50-1,96

Naturel Enerji33,10-2,30-6,78
Naturelgaz7,26-2,16

Net Holding4,50-2,3931,20
Netaş Telekom.16,55-2,01-41,06
Niğbaş Niğde Beton7,70-2,90-85,19
Nuh Çimento33,32-2,40-30,62
Nurol GMYO12,4310,0070,51
Odaş Elektrik1,42-1,39-51,43
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,391,87

Orge Enerji Elektrik5,96-1,6529,21
Orma Orman Mahsulleri25,38-10,0072,42
Osmanlı Menkul24,800,00-19,59
Ostim Endüstriyel Yat1,79-2,19-23,30
Otokar310,10-2,941,91
Oyak Çimento6,51-0,76-25,85
Oyak Yat. Ort.6,57-1,20-4,81
Oyak Yatırım Menkul30,300,66

Oylum Sınai Yatırımlar7,55-3,7060,30
Özak GMYO4,50-2,81-11,76
Özbal Çelik Boru13,820,14110,99
Özderici GMYO1,52-0,65-31,53
Özerden Plastik7,78-1,89-13,56
Pamel Elektrik50,10-1,67134,99
Panora GMYO6,65-1,7013,27
Papilon Savunma12,31-2,46-45,86
Park Elek.Madencilik4,43-2,85-17,50
Parsan26,90-2,4710,70
Pegasus74,85-2,980,34
Peker GMYO0,93-2,11-60,24
Penguen Gıda3,193,57-36,83
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,10-0,17

Pera GMYO1,39-2,11-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,24-1,7721,34
Petkim6,15-7,6623,49
Petrokent Turizm3.000,102,44230,99
Pınar Et ve Un15,56-1,64-28,90
Pınar Su7,140,99-3,90
Pınar Süt15,49-1,84-31,31
Plastikkart20,880,0044,50
Polisan Holding2,62-1,87-31,85
Politeknik Metal317,30-0,53-21,79
Prizma Press Matbaacılık3,71-2,37-32,30
QNB Finans Fin. Kir.68,45-0,44-45,37
QNB Finansbank36,20-0,22-48,54
QUA Granite Hayal Yapı12,15-0,74

Ral Yatırım Holding4,29-4,88-3,38
Ray Sigorta9,41-1,77-39,09
Reysaş GMYO2,66-1,48-17,95
Reysaş Lojistik4,79-2,24-7,42
Rhea Girişim1,89-2,07-49,19
Rodrigo Tekstil13,20-0,68-3,72
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,70-0,73-28,34
Sabancı Holding9,52-2,16-13,66
Safkar Ege Soğutmacılık7,453,76-31,53
Sanel Mühendislik4,94-0,6044,44
Sanifoam Sünger21,96-2,6661,47
Sanko Pazarlama9,38-1,371,21
Saray Matbaacılık3,94-1,99-55,07
Sarkuysan12,30-0,6541,42
Sasa Polyester26,32-0,6075,65
Say Yenilenebilir Enerji21,803,51156,17
Sekuro Plastik20,220,3044,84
Selçuk Ecza Deposu8,13-1,69-39,47
Selçuk Gıda4,30-4,87-13,65
Selva Gıda Sanayi8,23-0,12

Senkron Güvenlik30,680,0016,83
Serve Film Prodüksiyon15,30-0,65-4,37
Servet GMYO76,05-1,04-3,00
Seyitler Kimya18,00-10,0033,70
Silverline Endüstri4,91-2,96-42,91
Sinpaş GMYO4,10-0,73-1,91
Smartiks Yazılım5,23-1,51-40,97
Sodaş Sodyum Sanayii23,500,17-10,77
Söktaş2,81-4,10-13,56
Sönmez Filament37,10-2,32-47,15
Sönmez Pamuklu13,450,60-43,96
Sumaş Suni Tahta84,40-3,5465,46
Şeker Fin. Kir.4,83-0,41-24,53
Şekerbank0,98-2,00-35,10
Şişe Cam7,96-1,7311,18
Şok Marketler Ticaret11,07-2,64-11,30
T. Halk Bankası4,21-1,17-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,98-0,10-32,45
T.S.K.B.1,19-1,65-31,86
T.Tuborg16,250,00-8,35
Taç Tarım Ürünleri24,100,33128,87
Tat Gıda8,85-2,96-23,45
TAV Havalimanları24,94-2,5017,09
Taze Kuru Gıda189,900,37-12,21
Tek-Art Turizm1,19-2,46-41,09
Tekfen Holding13,60-1,23-17,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,91-2,31-31,75
Temapol Polimer Plastik13,54-3,5617,74
TGS Dış Ticaret15,76-1,3824,00
Tofaş Oto. Fab.49,20-1,4059,17
Torunlar GMYO3,42-2,84-12,31
Trabzon Liman25,96-2,19-19,18
Trabzonspor Sportif3,09-0,9626,64
Trend GMYO6,44-1,08-48,77
TSKB GMYO2,946,14-39,08
Tuğçelik13,04-2,4761,39
Tukaş6,60-0,90-31,89
Turcas Petrol3,59-0,28-25,98
Tureks Turizm Taşımacılık11,15-1,59

Turkcell14,870,00-2,79
Tümosan Motor ve Traktör15,10-2,397,32
Tüpraş119,40-1,2410,56
Türk Hava Yolları13,89-1,077,59
Türk İlaç Serum11,930,25

Türk Prysmian Kablo18,627,9454,36
Türk Telekom7,47-1,84-5,44
Türk Traktör158,70-2,04-6,85
Türker Proje Gayrimenkul135,20-3,1519,75
Türkiye Sigorta4,72-2,68-23,60
Ufuk Yatırım18,59-1,0638,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,65-1,35-13,92
Ulusoy Elektrik50,65-0,20-1,36
Ulusoy Un Sanayi5,25-1,503,17
Umpaş Holding1,20-0,83-54,02
Uşak Seramik1,59-2,45-32,05
Utopya Turizm19,50-3,08-49,74
Uzertaş Boya29,10-5,52-48,59
Ülker Bisküvi19,03-0,31-14,73
Ünlü Yatırım Holding5,801,22

Vakıf Fin. Kir.7,31-2,53114,50
Vakıf GMYO1,44-2,04-39,97
Vakıf Yat. Ort.5,90-1,17-19,84
Vakıflar Bankası3,21-0,93-31,85
Vakko Tekstil8,81-2,7640,59
Vanet Gıda6,18-3,13-20,05
VBT Yazılım20,38-2,95

Verusa Holding43,72-1,97-3,02
Verusaturk Girisim19,70-2,6750,98
Vestel24,28-2,3335,32
Vestel Beyaz Eşya46,20-2,7823,61
Viking Kağıt6,25-1,42-30,56
Yapı ve Kredi Bank.2,35-0,84-21,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,08-1,18-16,89
Yataş13,08-2,29-7,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,14-2,79-28,64
Yeni Gimat GMYO14,99-0,5329,31
Yeo Teknoloji79,50-1,91

Yeşil GMYO0,92-2,13-33,33
Yeşil Yapı1,07-1,83-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,06-0,48-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme9.699,000,82-37,83
Yonga Mobilya18,201,11-38,90
Yükselen Çelik4,95-1,20-5,39
Yünsa15,96-2,6214,89
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,51-3,21-40,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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