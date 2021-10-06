Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.301,00
|-30,12
|İş Bankası (C)
|5,11
|-0,78
|-24,77
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|2,97
|-1,33
|-23,06
|İş Girişim
|8,06
|-1,10
|-57,47
|İş GMYO
|2,10
|0,00
|-17,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,06
|-1,95
|-21,31
|İş Yat. Ort.
|2,61
|-1,14
|-22,39
|İşbir Holding
|57,50
|-5,74
|7,12
|Işık Plastik
|6,43
|-0,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|-2,91
|-12,28
|İttifak Holding
|1,31
|-2,24
|-41,26
|İz Hayvancılık Tarım
|22,18
|-0,09
|23,22
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-1,32
|-32,02
|İzmir Fırça
|5,79
|-4,14
|4,14
|Jantsa Jant Sanayi
|53,65
|-2,63
|29,44
|Kafein Yazılım
|19,60
|-3,07
|-8,15
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,45
|0,15
|Kaplamin
|22,86
|-1,64
|-32,37
|Kardemir (A)
|5,30
|-1,85
|-10,92
|Kardemir (B)
|5,28
|-2,76
|0,19
|Kardemir (D)
|6,34
|-0,16
|9,69
|Karel Elektronik
|9,14
|-1,19
|35,93
|Karsan Otomotiv
|3,49
|-1,69
|7,38
|Karsu Tekstil
|8,61
|-2,16
|0,70
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,68
|-1,48
|Kartonsan
|44,74
|-2,36
|-52,74
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|-2,26
|-24,95
|Kent Gıda
|186,10
|-1,22
|-47,67
|Kerevitaş Gıda
|4,01
|-2,43
|-39,06
|Kervan Gıda
|11,69
|-2,75
|14,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,87
|8,75
|-30,95
|Kiler GMYO
|1,90
|-3,06
|-24,30
|Kızılbük GYO
|28,00
|0,00
|Klimasan Klima
|9,79
|-2,20
|16,03
|Koç Holding
|21,96
|-2,66
|7,37
|Konfrut Gıda
|4,61
|1,54
|9,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,70
|-2,04
|144,49
|Konya Çimento
|778,00
|-2,87
|-31,15
|Koray GMYO
|6,82
|-2,29
|53,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,38
|-3,33
|56,78
|Koza Altın
|93,00
|-1,27
|-3,83
|Koza Madencilik
|14,36
|-1,10
|-7,30
|Körfez GMYO
|5,38
|-2,00
|-7,24
|Kristal Kola
|1,30
|-2,99
|-57,45
|Kron Telekomünikasyon
|33,50
|-2,50
|-9,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|172,00
|1,24
|9,35
|Kuyas Yatırım
|2,40
|-2,04
|4,35
|Kütahya Porselen
|68,70
|3,62
|36,17
|Kütahya Şeker Fabrikası
|37,46
|3,14
|Lider Faktoring
|3,35
|0,00
|-1,76
|Link Bilgisayar
|27,40
|-1,44
|-13,28
|Logo Yazılım
|39,00
|-3,13
|25,24
|Lokman Hekim Sağlık
|10,91
|-2,15
|53,71
|Lüks Kadife
|44,12
|-1,65
|53,65
|Makina Takım
|2,76
|-1,43
|-19,06
|Manas Enerji Yönetimi
|16,06
|-2,67
|Margün Enerji
|9,06
|-6,21
|Marka Yatırım Holding
|4,50
|-4,05
|-30,02
|Marmaris Altınyunus
|163,80
|-1,80
|47,43
|Marshall
|247,30
|-3,36
|-19,37
|Martı GMYO
|0,91
|-5,21
|-64,36
|Martı Otel
|1,40
|-7,89
|-34,27
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,74
|-3,05
|Mavi Giyim
|67,40
|0,97
|30,60
|Mazhar Zorlu Holding
|31,04
|-0,64
|-1,40
|Meditera Tıbbi Malzeme
|33,98
|-2,58
|Mega Polietilen
|4,82
|-2,23
|-37,08
|Menderes Tekstil
|2,02
|-2,88
|-34,63
|Mercan Kimya
|10,02
|-1,09
|Merit Turizm
|15,84
|10,00
|52,91
|Merko Gıda
|4,62
|-2,74
|-46,53
|Metemtur Yatırım
|3,05
|-3,48
|-62,28
|Metro Holding
|1,34
|-2,19
|-35,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,54
|-2,68
|-12,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|-1,11
|-23,61
|Migros Ticaret
|31,40
|-1,75
|-26,64
|Milpa
|3,90
|-3,23
|-15,22
|Mistral GMYO
|4,53
|-1,95
|-3,82
|MLP Sağlık
|26,38
|0,30
|32,76
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|1,69
|30,43
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,52
|1,09
|-44,98
|Mondi Tire Kutsan
|8,00
|-1,84
|5,26
|Nasmed Egepol
|5,50
|-1,96
|Naturel Enerji
|33,10
|-2,30
|-6,78
|Naturelgaz
|7,26
|-2,16
|Net Holding
|4,50
|-2,39
|31,20
|Netaş Telekom.
|16,55
|-2,01
|-41,06
|Niğbaş Niğde Beton
|7,70
|-2,90
|-85,19
|Nuh Çimento
|33,32
|-2,40
|-30,62
|Nurol GMYO
|12,43
|10,00
|70,51
|Odaş Elektrik
|1,42
|-1,39
|-51,43
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,39
|1,87
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|-1,65
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|25,38
|-10,00
|72,42
|Osmanlı Menkul
|24,80
|0,00
|-19,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|-2,19
|-23,30
|Otokar
|310,10
|-2,94
|1,91
|Oyak Çimento
|6,51
|-0,76
|-25,85
|Oyak Yat. Ort.
|6,57
|-1,20
|-4,81
|Oyak Yatırım Menkul
|30,30
|0,66
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,55
|-3,70
|60,30
|Özak GMYO
|4,50
|-2,81
|-11,76
|Özbal Çelik Boru
|13,82
|0,14
|110,99
|Özderici GMYO
|1,52
|-0,65
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,78
|-1,89
|-13,56
|Pamel Elektrik
|50,10
|-1,67
|134,99
|Panora GMYO
|6,65
|-1,70
|13,27
|Papilon Savunma
|12,31
|-2,46
|-45,86
|Park Elek.Madencilik
|4,43
|-2,85
|-17,50
|Parsan
|26,90
|-2,47
|10,70
|Pegasus
|74,85
|-2,98
|0,34
|Peker GMYO
|0,93
|-2,11
|-60,24
|Penguen Gıda
|3,19
|3,57
|-36,83
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,10
|-0,17
|Pera GMYO
|1,39
|-2,11
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|22,24
|-1,77
|21,34
|Petkim
|6,15
|-7,66
|23,49
|Petrokent Turizm
|3.000,10
|2,44
|230,99
|Pınar Et ve Un
|15,56
|-1,64
|-28,90
|Pınar Su
|7,14
|0,99
|-3,90
|Pınar Süt
|15,49
|-1,84
|-31,31
|Plastikkart
|20,88
|0,00
|44,50
|Polisan Holding
|2,62
|-1,87
|-31,85
|Politeknik Metal
|317,30
|-0,53
|-21,79
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-2,37
|-32,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,45
|-0,44
|-45,37
|QNB Finansbank
|36,20
|-0,22
|-48,54
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,15
|-0,74
|Ral Yatırım Holding
|4,29
|-4,88
|-3,38
|Ray Sigorta
|9,41
|-1,77
|-39,09
|Reysaş GMYO
|2,66
|-1,48
|-17,95
|Reysaş Lojistik
|4,79
|-2,24
|-7,42
|Rhea Girişim
|1,89
|-2,07
|-49,19
|Rodrigo Tekstil
|13,20
|-0,68
|-3,72
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|-0,73
|-28,34
|Sabancı Holding
|9,52
|-2,16
|-13,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,45
|3,76
|-31,53
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-0,60
|44,44
|Sanifoam Sünger
|21,96
|-2,66
|61,47
|Sanko Pazarlama
|9,38
|-1,37
|1,21
|Saray Matbaacılık
|3,94
|-1,99
|-55,07
|Sarkuysan
|12,30
|-0,65
|41,42
|Sasa Polyester
|26,32
|-0,60
|75,65
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,80
|3,51
|156,17
|Sekuro Plastik
|20,22
|0,30
|44,84
|Selçuk Ecza Deposu
|8,13
|-1,69
|-39,47
|Selçuk Gıda
|4,30
|-4,87
|-13,65
|Selva Gıda Sanayi
|8,23
|-0,12
|Senkron Güvenlik
|30,68
|0,00
|16,83
|Serve Film Prodüksiyon
|15,30
|-0,65
|-4,37
|Servet GMYO
|76,05
|-1,04
|-3,00
|Seyitler Kimya
|18,00
|-10,00
|33,70
|Silverline Endüstri
|4,91
|-2,96
|-42,91
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-0,73
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,23
|-1,51
|-40,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|0,17
|-10,77
|Söktaş
|2,81
|-4,10
|-13,56
|Sönmez Filament
|37,10
|-2,32
|-47,15
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|0,60
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|84,40
|-3,54
|65,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,83
|-0,41
|-24,53
|Şekerbank
|0,98
|-2,00
|-35,10
|Şişe Cam
|7,96
|-1,73
|11,18
|Şok Marketler Ticaret
|11,07
|-2,64
|-11,30
|T. Halk Bankası
|4,21
|-1,17
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|-0,10
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,19
|-1,65
|-31,86
|T.Tuborg
|16,25
|0,00
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|24,10
|0,33
|128,87
|Tat Gıda
|8,85
|-2,96
|-23,45
|TAV Havalimanları
|24,94
|-2,50
|17,09
|Taze Kuru Gıda
|189,90
|0,37
|-12,21
|Tek-Art Turizm
|1,19
|-2,46
|-41,09
|Tekfen Holding
|13,60
|-1,23
|-17,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,91
|-2,31
|-31,75
|Temapol Polimer Plastik
|13,54
|-3,56
|17,74
|TGS Dış Ticaret
|15,76
|-1,38
|24,00
|Tofaş Oto. Fab.
|49,20
|-1,40
|59,17
|Torunlar GMYO
|3,42
|-2,84
|-12,31
|Trabzon Liman
|25,96
|-2,19
|-19,18
|Trabzonspor Sportif
|3,09
|-0,96
|26,64
|Trend GMYO
|6,44
|-1,08
|-48,77
|TSKB GMYO
|2,94
|6,14
|-39,08
|Tuğçelik
|13,04
|-2,47
|61,39
|Tukaş
|6,60
|-0,90
|-31,89
|Turcas Petrol
|3,59
|-0,28
|-25,98
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,15
|-1,59
|Turkcell
|14,87
|0,00
|-2,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,10
|-2,39
|7,32
|Tüpraş
|119,40
|-1,24
|10,56
|Türk Hava Yolları
|13,89
|-1,07
|7,59
|Türk İlaç Serum
|11,93
|0,25
|Türk Prysmian Kablo
|18,62
|7,94
|54,36
|Türk Telekom
|7,47
|-1,84
|-5,44
|Türk Traktör
|158,70
|-2,04
|-6,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|135,20
|-3,15
|19,75
|Türkiye Sigorta
|4,72
|-2,68
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|18,59
|-1,06
|38,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,65
|-1,35
|-13,92
|Ulusoy Elektrik
|50,65
|-0,20
|-1,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,25
|-1,50
|3,17
|Umpaş Holding
|1,20
|-0,83
|-54,02
|Uşak Seramik
|1,59
|-2,45
|-32,05
|Utopya Turizm
|19,50
|-3,08
|-49,74
|Uzertaş Boya
|29,10
|-5,52
|-48,59
|Ülker Bisküvi
|19,03
|-0,31
|-14,73
|Ünlü Yatırım Holding
|5,80
|1,22
|Vakıf Fin. Kir.
|7,31
|-2,53
|114,50
|Vakıf GMYO
|1,44
|-2,04
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|5,90
|-1,17
|-19,84
|Vakıflar Bankası
|3,21
|-0,93
|-31,85
|Vakko Tekstil
|8,81
|-2,76
|40,59
|Vanet Gıda
|6,18
|-3,13
|-20,05
|VBT Yazılım
|20,38
|-2,95
|Verusa Holding
|43,72
|-1,97
|-3,02
|Verusaturk Girisim
|19,70
|-2,67
|50,98
|Vestel
|24,28
|-2,33
|35,32
|Vestel Beyaz Eşya
|46,20
|-2,78
|23,61
|Viking Kağıt
|6,25
|-1,42
|-30,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-0,84
|-21,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,08
|-1,18
|-16,89
|Yataş
|13,08
|-2,29
|-7,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,14
|-2,79
|-28,64
|Yeni Gimat GMYO
|14,99
|-0,53
|29,31
|Yeo Teknoloji
|79,50
|-1,91
|Yeşil GMYO
|0,92
|-2,13
|-33,33
|Yeşil Yapı
|1,07
|-1,83
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|-0,48
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.699,00
|0,82
|-37,83
|Yonga Mobilya
|18,20
|1,11
|-38,90
|Yükselen Çelik
|4,95
|-1,20
|-5,39
|Yünsa
|15,96
|-2,62
|14,89
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,51
|-3,21
|-40,29
(Son)
Kaynak: AA
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