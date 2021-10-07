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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.10.2021 14:14
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.322,100,07-30,07
İş Bankası (C)5,180,97-23,74
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,991,36-22,54
İş Girişim8,121,37-57,15
İş GMYO2,152,38-15,35
İş Y. Men. Değ.13,240,38-20,23
İş Yat. Ort.2,620,77-22,10
İşbir Holding60,004,6211,78
Işık Plastik6,450,31

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,991,02-13,16
İttifak Holding1,300,00-41,70
İz Hayvancılık Tarım22,36-0,5324,22
İzmir Demir Çelik2,281,33-31,11
İzmir Fırça5,981,187,55
Jantsa Jant Sanayi55,804,0134,63
Kafein Yazılım19,560,51-8,34
Kalekim Kimyevi Maddeler13,310,23

Kaplamin22,980,79-32,01
Kardemir (A)5,382,28-9,58
Kardemir (B)5,361,901,71
Kardemir (D)6,262,458,30
Karel Elektronik9,253,1237,56
Karsan Otomotiv3,561,719,54
Karsu Tekstil8,731,392,11
Kartal Yenilenebilir Enerji15,123,49

Kartonsan45,081,12-52,38
Katmerciler Ekipman1,311,55-24,38
Kent Gıda188,101,46-47,10
Kerevitaş Gıda4,060,74-38,30
Kervan Gıda11,760,5114,90
Kervansaray Yat. Holding0,880,00-30,16
Kiler GMYO1,920,00-23,51
Kızılbük GYO28,320,28

Klimasan Klima9,851,5516,74
Koç Holding22,181,468,45
Konfrut Gıda5,204,2123,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,902,40162,29
Konya Çimento799,202,13-29,27
Koray GMYO6,82-0,7353,26
Kordsa Teknik Tekstil24,281,1756,14
Koza Altın95,752,63-0,98
Koza Madencilik14,751,86-4,78
Körfez GMYO5,38-1,10-7,24
Kristal Kola1,321,54-56,79
Kron Telekomünikasyon34,601,47-6,08
Kuştur Kuşadası Turizm170,100,898,14
Kuyas Yatırım2,577,5311,74
Kütahya Porselen71,353,9341,43
Kütahya Şeker Fabrikası39,24-1,75

Lider Faktoring3,440,880,88
Link Bilgisayar27,300,81-13,60
Logo Yazılım39,50-0,2526,85
Lokman Hekim Sağlık11,11-0,7156,53
Lüks Kadife44,380,1454,56
Makina Takım2,760,73-19,06
Manas Enerji Yönetimi16,171,25

Margün Enerji9,080,33

Marka Yatırım Holding4,481,36-30,33
Marmaris Altınyunus165,201,6648,69
Marshall258,001,18-15,88
Martı GMYO0,921,10-63,97
Martı Otel1,474,26-30,99
Matriks Bilgi Dağıtım32,041,20

Mavi Giyim66,95-0,8129,72
Mazhar Zorlu Holding32,42-0,122,99
Meditera Tıbbi Malzeme34,441,53

Mega Polietilen4,860,83-36,55
Menderes Tekstil2,041,49-33,98
Mercan Kimya10,22-1,54

Merit Turizm17,429,9768,16
Merko Gıda4,720,85-45,37
Metemtur Yatırım3,100,98-61,66
Metro Holding1,361,49-34,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,593,60-10,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,57-24,03
Migros Ticaret31,721,08-25,89
Milpa4,022,81-12,61
Mistral GMYO4,611,54-2,12
MLP Sağlık26,942,5935,58
MMC San. ve Tic. Yat.6,050,0031,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,490,78-45,23
Mondi Tire Kutsan8,143,047,11
Nasmed Egepol5,684,99

Naturel Enerji33,120,73-6,73
Naturelgaz7,340,96

Net Holding4,542,9532,36
Netaş Telekom.16,611,65-40,85
Niğbaş Niğde Beton7,911,80-84,79
Nuh Çimento33,880,89-29,46
Nurol GMYO13,679,9887,52
Odaş Elektrik1,441,41-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,20-0,29

Orge Enerji Elektrik5,940,1728,78
Orma Orman Mahsulleri27,30-0,7385,46
Osmanlı Menkul24,961,38-19,07
Ostim Endüstriyel Yat1,801,69-22,87
Otokar309,700,911,78
Oyak Çimento6,521,09-25,74
Oyak Yat. Ort.6,650,91-3,65
Oyak Yatırım Menkul29,642,99

Oylum Sınai Yatırımlar7,65-0,1362,42
Özak GMYO4,551,34-10,78
Özbal Çelik Boru16,6110,00153,59
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik7,77-0,38-13,67
Pamel Elektrik54,101,50153,75
Panora GMYO6,520,6211,06
Papilon Savunma12,310,74-45,86
Park Elek.Madencilik4,470,90-16,76
Parsan27,081,8011,44
Pegasus75,200,600,80
Peker GMYO0,942,17-59,82
Penguen Gıda3,22-0,62-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,100,06

Pera GMYO1,401,45-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,441,7222,43
Petkim6,160,9823,69
Petrokent Turizm3.100,000,66242,01
Pınar Et ve Un15,830,38-27,66
Pınar Su4,003,43-1,58
Pınar Süt15,630,97-30,69
Plastikkart20,40-1,0741,18
Polisan Holding2,640,76-31,33
Politeknik Metal327,502,34-19,28
Prizma Press Matbaacılık3,761,35-31,39
QNB Finans Fin. Kir.66,00-1,05-47,33
QNB Finansbank35,300,00-49,82
QUA Granite Hayal Yapı11,92-0,33

Ral Yatırım Holding4,354,07-2,03
Ray Sigorta9,43-0,53-38,96
Reysaş GMYO2,711,88-16,41
Reysaş Lojistik4,841,68-6,46
Rhea Girişim1,90-0,52-48,92
Rodrigo Tekstil13,110,54-4,38
Royal Halı3,113,67-9,59
RTA Laboratuvarları21,800,55-28,01
Sabancı Holding9,751,67-11,57
Safkar Ege Soğutmacılık7,280,97-33,09
Sanel Mühendislik5,020,6046,78
Sanifoam Sünger22,000,5561,76
Sanko Pazarlama9,390,861,32
Saray Matbaacılık3,990,50-54,50
Sarkuysan12,281,0741,19
Sasa Polyester26,781,0678,72
Say Yenilenebilir Enerji21,902,72157,34
Sekuro Plastik20,360,7945,85
Selçuk Ecza Deposu8,140,99-39,40
Selçuk Gıda4,480,90-10,04
Selva Gıda Sanayi8,270,36

Senkron Güvenlik30,92-0,2617,75
Serve Film Prodüksiyon15,192,64-5,06
Servet GMYO77,351,58-1,34
Seyitler Kimya16,20-10,0020,33
Silverline Endüstri4,970,61-42,21
Sinpaş GMYO4,08-0,24-2,39
Smartiks Yazılım5,280,76-40,41
Sodaş Sodyum Sanayii24,109,95-8,49
Söktaş2,841,43-12,64
Sönmez Filament37,60-1,05-46,44
Sönmez Pamuklu13,450,00-43,96
Sumaş Suni Tahta87,20-0,1170,95
Şeker Fin. Kir.4,810,84-24,84
Şekerbank0,991,02-34,44
Şişe Cam7,960,6311,18
Şok Marketler Ticaret11,060,73-11,38
T. Halk Bankası4,312,62-22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,545,18-30,65
T.S.K.B.1,211,68-30,72
T.Tuborg16,010,31-9,71
Taç Tarım Ürünleri24,000,25127,92
Tat Gıda8,991,70-22,24
TAV Havalimanları25,501,6719,72
Taze Kuru Gıda191,900,47-11,28
Tek-Art Turizm1,201,69-40,59
Tekfen Holding13,701,18-16,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,091,00-29,68
Temapol Polimer Plastik13,750,8119,57
TGS Dış Ticaret15,991,2025,81
Tofaş Oto. Fab.50,801,6064,34
Torunlar GMYO3,461,47-11,28
Trabzon Liman26,240,46-18,31
Trabzonspor Sportif3,141,2928,69
Trend GMYO6,430,63-48,85
TSKB GMYO2,891,40-40,12
Tuğçelik13,16-0,3062,87
Tukaş6,811,04-29,72
Turcas Petrol3,56-0,28-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık12,022,65

Turkcell15,091,62-1,35
Tümosan Motor ve Traktör15,191,277,96
Tüpraş120,301,0911,39
Türk Hava Yolları13,971,908,21
Türk İlaç Serum11,890,34

Türk Prysmian Kablo19,164,1358,84
Türk Telekom7,41-0,27-6,19
Türk Traktör157,601,03-7,50
Türker Proje Gayrimenkul133,50-1,1118,25
Türkiye Sigorta4,812,12-22,14
Ufuk Yatırım17,980,0034,18
Ulaşlar Turizm Yat.3,721,09-12,26
Ulusoy Elektrik50,900,39-0,88
Ulusoy Un Sanayi5,330,384,75
Umpaş Holding1,264,13-51,72
Uşak Seramik1,591,27-32,05
Utopya Turizm19,550,26-49,61
Uzertaş Boya30,100,33-46,82
Ülker Bisküvi19,200,52-13,97
Ünlü Yatırım Holding6,300,00

Vakıf Fin. Kir.7,360,55115,96
Vakıf GMYO1,470,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,042,37-17,93
Vakıflar Bankası3,271,55-30,57
Vakko Tekstil8,971,0143,14
Vanet Gıda6,210,16-19,66
VBT Yazılım20,580,88

Verusa Holding45,280,620,44
Verusaturk Girisim20,020,4553,43
Vestel24,961,2239,11
Vestel Beyaz Eşya46,640,7324,78
Viking Kağıt6,372,91-29,22
Yapı ve Kredi Bank.2,380,85-20,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,561,80-15,56
Yataş13,360,68-5,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,160,96-28,18
Yeni Gimat GMYO15,07-0,3330,00
Yeo Teknoloji89,557,89

Yeşil GMYO0,921,10-33,33
Yeşil Yapı1,080,93-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,060,98-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme9.908,600,17-36,48
Yonga Mobilya17,94-1,32-39,78
Yükselen Çelik4,981,52-4,15
Yünsa16,201,2516,62
Ziraat GMYO1,59-0,63

Zorlu Enerji1,531,32-39,50
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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