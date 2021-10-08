Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.320,00
|-30,07
|İş Bankası (C)
|5,20
|-0,19
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|3,02
|1,00
|-21,76
|İş Girişim
|8,18
|0,00
|-56,83
|İş GMYO
|2,20
|1,85
|-13,39
|İş Y. Men. Değ.
|13,31
|-0,67
|-19,81
|İş Yat. Ort.
|2,68
|1,90
|-20,31
|İşbir Holding
|60,00
|-1,64
|11,78
|Işık Plastik
|6,49
|-0,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-1,01
|-14,04
|İttifak Holding
|1,28
|0,00
|-42,60
|İz Hayvancılık Tarım
|21,46
|-2,90
|19,22
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-0,43
|-30,81
|İzmir Fırça
|6,07
|0,83
|9,17
|Jantsa Jant Sanayi
|53,70
|-0,83
|29,56
|Kafein Yazılım
|19,54
|-0,46
|-8,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,68
|-0,36
|Kaplamin
|23,00
|0,26
|-31,95
|Kardemir (A)
|5,46
|0,37
|-8,24
|Kardemir (B)
|5,43
|0,00
|3,04
|Kardemir (D)
|6,43
|0,16
|11,25
|Karel Elektronik
|9,22
|1,43
|37,11
|Karsan Otomotiv
|3,62
|1,12
|11,38
|Karsu Tekstil
|8,60
|-0,92
|0,58
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,23
|1,26
|Kartonsan
|44,74
|-0,40
|-52,74
|Katmerciler Ekipman
|1,31
|0,00
|-24,38
|Kent Gıda
|187,90
|-0,11
|-47,16
|Kerevitaş Gıda
|4,08
|0,49
|-37,99
|Kervan Gıda
|11,84
|0,59
|15,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-10,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,89
|-0,53
|-24,70
|Kızılbük GYO
|28,74
|0,77
|Klimasan Klima
|9,92
|0,61
|17,57
|Koç Holding
|22,28
|0,00
|8,94
|Konfrut Gıda
|5,10
|-5,03
|20,71
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,10
|-0,57
|158,90
|Konya Çimento
|812,50
|1,18
|-28,10
|Koray GMYO
|6,74
|-1,32
|51,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,26
|-0,66
|56,01
|Koza Altın
|96,85
|0,52
|0,16
|Koza Madencilik
|14,88
|0,00
|-3,94
|Körfez GMYO
|5,32
|-0,93
|-8,28
|Kristal Kola
|1,32
|0,76
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|34,54
|-1,48
|-6,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|175,50
|3,24
|11,57
|Kuyas Yatırım
|2,72
|3,82
|18,26
|Kütahya Porselen
|69,50
|0,65
|37,76
|Kütahya Şeker Fabrikası
|33,08
|-8,01
|Lider Faktoring
|3,53
|2,02
|3,52
|Link Bilgisayar
|26,92
|-0,74
|-14,80
|Logo Yazılım
|39,46
|-0,65
|26,72
|Lokman Hekim Sağlık
|10,96
|-1,08
|54,42
|Lüks Kadife
|44,24
|-0,09
|54,07
|Makina Takım
|2,79
|0,00
|-18,18
|Manas Enerji Yönetimi
|15,83
|-1,80
|Margün Enerji
|9,01
|-1,10
|Marka Yatırım Holding
|4,35
|-2,03
|-32,35
|Marmaris Altınyunus
|169,10
|3,74
|52,21
|Marshall
|251,80
|-0,08
|-17,90
|Martı GMYO
|0,93
|0,00
|-63,58
|Martı Otel
|1,52
|1,33
|-28,64
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,58
|2,45
|Mavi Giyim
|68,05
|1,87
|31,86
|Mazhar Zorlu Holding
|31,70
|-2,16
|0,70
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,54
|0,64
|Mega Polietilen
|4,80
|0,00
|-37,34
|Menderes Tekstil
|2,04
|-0,49
|-33,98
|Mercan Kimya
|10,31
|1,08
|Merit Turizm
|19,16
|9,99
|84,95
|Merko Gıda
|4,68
|-0,21
|-45,83
|Metemtur Yatırım
|3,05
|-0,65
|-62,28
|Metro Holding
|1,33
|0,00
|-36,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|0,00
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,76
|0,00
|-24,46
|Migros Ticaret
|31,48
|-0,94
|-26,45
|Milpa
|4,02
|-0,74
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,61
|0,22
|-2,12
|MLP Sağlık
|26,92
|-0,30
|35,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,71
|-6,39
|24,13
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,48
|-0,31
|-45,32
|Mondi Tire Kutsan
|8,24
|-0,12
|8,42
|Nasmed Egepol
|5,48
|-1,62
|Naturel Enerji
|32,82
|-0,49
|-7,57
|Naturelgaz
|7,29
|0,28
|Net Holding
|4,52
|-1,09
|31,78
|Netaş Telekom.
|16,38
|-0,43
|-41,67
|Niğbaş Niğde Beton
|7,76
|-0,64
|-85,08
|Nuh Çimento
|34,34
|1,54
|-28,50
|Nurol GMYO
|12,31
|-9,95
|68,86
|Odaş Elektrik
|1,45
|0,00
|-50,40
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|16,73
|-1,76
|Orge Enerji Elektrik
|6,04
|1,17
|30,95
|Orma Orman Mahsulleri
|28,22
|2,02
|91,71
|Osmanlı Menkul
|24,88
|-0,48
|-19,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|-1,69
|-25,44
|Otokar
|322,50
|3,76
|5,99
|Oyak Çimento
|6,51
|-0,31
|-25,85
|Oyak Yat. Ort.
|6,64
|-0,30
|-3,80
|Oyak Yatırım Menkul
|29,54
|-1,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,79
|-0,13
|65,39
|Özak GMYO
|4,65
|1,75
|-8,82
|Özbal Çelik Boru
|16,85
|1,44
|157,25
|Özderici GMYO
|1,51
|-0,66
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,67
|-1,03
|-14,78
|Pamel Elektrik
|45,96
|-4,21
|115,57
|Panora GMYO
|6,58
|-1,20
|12,08
|Papilon Savunma
|12,39
|0,90
|-45,51
|Park Elek.Madencilik
|4,47
|0,22
|-16,76
|Parsan
|28,32
|1,22
|16,54
|Pegasus
|76,05
|1,20
|1,94
|Peker GMYO
|0,94
|0,00
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,29
|4,11
|-34,85
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|176,00
|-1,12
|Pera GMYO
|1,38
|0,00
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,60
|-0,44
|23,30
|Petkim
|6,21
|-0,32
|24,70
|Petrokent Turizm
|3.520,00
|10,00
|288,35
|Pınar Et ve Un
|15,88
|-0,50
|-27,43
|Pınar Su
|3,86
|-0,26
|-5,02
|Pınar Süt
|15,68
|0,19
|-30,46
|Plastikkart
|20,94
|3,05
|44,91
|Polisan Holding
|2,65
|0,38
|-31,07
|Politeknik Metal
|335,00
|1,52
|-17,43
|Prizma Press Matbaacılık
|3,75
|-0,79
|-31,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|67,30
|0,45
|-46,29
|QNB Finansbank
|35,30
|0,00
|-49,82
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,69
|-1,76
|Ral Yatırım Holding
|4,21
|0,00
|-5,18
|Ray Sigorta
|9,65
|0,00
|-37,54
|Reysaş GMYO
|2,71
|0,00
|-16,41
|Reysaş Lojistik
|4,98
|3,53
|-3,75
|Rhea Girişim
|1,90
|1,06
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|12,95
|-0,23
|-5,54
|Royal Halı
|3,31
|0,30
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|0,65
|-27,94
|Sabancı Holding
|9,90
|0,41
|-10,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,26
|0,55
|-33,27
|Sanel Mühendislik
|4,94
|-1,79
|44,44
|Sanifoam Sünger
|22,52
|-1,57
|65,59
|Sanko Pazarlama
|9,48
|0,42
|2,29
|Saray Matbaacılık
|3,85
|-2,04
|-56,10
|Sarkuysan
|12,24
|0,41
|40,73
|Sasa Polyester
|27,20
|1,80
|81,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,36
|-0,84
|151,00
|Sekuro Plastik
|20,16
|-0,40
|44,41
|Selçuk Ecza Deposu
|8,15
|0,12
|-39,32
|Selçuk Gıda
|4,46
|0,22
|-10,44
|Selva Gıda Sanayi
|8,21
|-0,85
|Senkron Güvenlik
|30,00
|1,69
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,10
|2,03
|-5,63
|Servet GMYO
|76,40
|-0,52
|-2,55
|Seyitler Kimya
|14,58
|-10,00
|8,29
|Silverline Endüstri
|5,05
|0,80
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|4,10
|0,00
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,26
|-0,94
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,90
|3,32
|-5,45
|Söktaş
|2,79
|-1,06
|-14,17
|Sönmez Filament
|36,00
|-4,51
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|13,35
|0,30
|-44,38
|Sumaş Suni Tahta
|84,50
|-1,74
|65,65
|Şeker Fin. Kir.
|4,79
|-0,42
|-25,16
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-33,77
|Şişe Cam
|8,03
|0,12
|12,16
|Şok Marketler Ticaret
|10,97
|-0,36
|-12,10
|T. Halk Bankası
|4,34
|1,17
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,96
|1,67
|-29,30
|T.S.K.B.
|1,20
|0,00
|-31,29
|T.Tuborg
|16,07
|0,12
|-9,37
|Taç Tarım Ürünleri
|23,76
|0,00
|125,64
|Tat Gıda
|9,13
|0,00
|-21,03
|TAV Havalimanları
|25,44
|0,39
|19,44
|Taze Kuru Gıda
|189,00
|0,53
|-12,62
|Tek-Art Turizm
|1,20
|0,84
|-40,59
|Tekfen Holding
|13,74
|0,07
|-16,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,15
|0,33
|-28,98
|Temapol Polimer Plastik
|14,10
|2,17
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|16,45
|-0,96
|29,43
|Tofaş Oto. Fab.
|51,75
|1,17
|67,42
|Torunlar GMYO
|3,47
|0,58
|-11,03
|Trabzon Liman
|26,22
|-0,38
|-18,37
|Trabzonspor Sportif
|3,16
|0,00
|29,51
|Trend GMYO
|6,38
|0,16
|-49,24
|TSKB GMYO
|2,88
|0,70
|-40,33
|Tuğçelik
|12,96
|-0,84
|60,40
|Tukaş
|6,79
|1,19
|-29,93
|Turcas Petrol
|3,69
|1,37
|-23,92
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,69
|-0,26
|Turkcell
|15,10
|-0,53
|-1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,22
|0,13
|8,17
|Tüpraş
|122,50
|-0,49
|13,43
|Türk Hava Yolları
|14,21
|0,64
|10,07
|Türk İlaç Serum
|11,73
|-0,26
|Türk Prysmian Kablo
|20,78
|6,13
|72,27
|Türk Telekom
|7,39
|0,14
|-6,45
|Türk Traktör
|156,50
|-0,95
|-8,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,80
|-0,83
|16,74
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,41
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|18,56
|2,09
|38,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,72
|-1,33
|-12,26
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|0,20
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,26
|-0,19
|3,37
|Umpaş Holding
|1,23
|0,00
|-52,87
|Uşak Seramik
|1,58
|-0,63
|-32,48
|Utopya Turizm
|19,50
|0,00
|-49,74
|Uzertaş Boya
|30,82
|2,73
|-45,55
|Ülker Bisküvi
|19,21
|0,21
|-13,92
|Ünlü Yatırım Holding
|6,13
|0,82
|Vakıf Fin. Kir.
|7,19
|-6,26
|110,97
|Vakıf GMYO
|1,49
|1,36
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,26
|-3,54
|-14,95
|Vakıflar Bankası
|3,26
|0,31
|-30,79
|Vakko Tekstil
|10,21
|4,61
|62,93
|Vanet Gıda
|6,24
|-0,95
|-19,28
|VBT Yazılım
|20,96
|-1,69
|Verusa Holding
|45,02
|-0,44
|-0,13
|Verusaturk Girisim
|19,97
|-0,15
|53,05
|Vestel
|25,00
|-0,24
|39,33
|Vestel Beyaz Eşya
|46,72
|0,26
|25,00
|Viking Kağıt
|6,31
|-0,79
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|0,00
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,44
|0,20
|-15,89
|Yataş
|13,40
|-0,37
|-5,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,13
|-0,95
|-28,86
|Yeni Gimat GMYO
|14,80
|-1,86
|27,67
|Yeo Teknoloji
|92,00
|0,77
|Yeşil GMYO
|0,91
|-1,09
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,04
|0,00
|-52,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.245,10
|0,19
|-34,33
|Yonga Mobilya
|18,15
|0,39
|-39,07
|Yükselen Çelik
|5,03
|-0,20
|-3,18
|Yünsa
|18,18
|3,30
|30,87
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-39,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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