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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.10.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.320,00

-30,07
İş Bankası (C)5,20-0,19-23,45
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.3,021,00-21,76
İş Girişim8,180,00-56,83
İş GMYO2,201,85-13,39
İş Y. Men. Değ.13,31-0,67-19,81
İş Yat. Ort.2,681,90-20,31
İşbir Holding60,00-1,6411,78
Işık Plastik6,49-0,61

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-1,01-14,04
İttifak Holding1,280,00-42,60
İz Hayvancılık Tarım21,46-2,9019,22
İzmir Demir Çelik2,29-0,43-30,81
İzmir Fırça6,070,839,17
Jantsa Jant Sanayi53,70-0,8329,56
Kafein Yazılım19,54-0,46-8,43
Kalekim Kimyevi Maddeler13,68-0,36

Kaplamin23,000,26-31,95
Kardemir (A)5,460,37-8,24
Kardemir (B)5,430,003,04
Kardemir (D)6,430,1611,25
Karel Elektronik9,221,4337,11
Karsan Otomotiv3,621,1211,38
Karsu Tekstil8,60-0,920,58
Kartal Yenilenebilir Enerji15,231,26

Kartonsan44,74-0,40-52,74
Katmerciler Ekipman1,310,00-24,38
Kent Gıda187,90-0,11-47,16
Kerevitaş Gıda4,080,49-37,99
Kervan Gıda11,840,5915,68
Kervansaray Yat. Holding0,72-10,00-42,86
Kiler GMYO1,89-0,53-24,70
Kızılbük GYO28,740,77

Klimasan Klima9,920,6117,57
Koç Holding22,280,008,94
Konfrut Gıda5,10-5,0320,71
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,10-0,57158,90
Konya Çimento812,501,18-28,10
Koray GMYO6,74-1,3251,46
Kordsa Teknik Tekstil24,26-0,6656,01
Koza Altın96,850,520,16
Koza Madencilik14,880,00-3,94
Körfez GMYO5,32-0,93-8,28
Kristal Kola1,320,76-56,79
Kron Telekomünikasyon34,54-1,48-6,24
Kuştur Kuşadası Turizm175,503,2411,57
Kuyas Yatırım2,723,8218,26
Kütahya Porselen69,500,6537,76
Kütahya Şeker Fabrikası33,08-8,01

Lider Faktoring3,532,023,52
Link Bilgisayar26,92-0,74-14,80
Logo Yazılım39,46-0,6526,72
Lokman Hekim Sağlık10,96-1,0854,42
Lüks Kadife44,24-0,0954,07
Makina Takım2,790,00-18,18
Manas Enerji Yönetimi15,83-1,80

Margün Enerji9,01-1,10

Marka Yatırım Holding4,35-2,03-32,35
Marmaris Altınyunus169,103,7452,21
Marshall251,80-0,08-17,90
Martı GMYO0,930,00-63,58
Martı Otel1,521,33-28,64
Matriks Bilgi Dağıtım32,582,45

Mavi Giyim68,051,8731,86
Mazhar Zorlu Holding31,70-2,160,70
Meditera Tıbbi Malzeme34,540,64

Mega Polietilen4,800,00-37,34
Menderes Tekstil2,04-0,49-33,98
Mercan Kimya10,311,08

Merit Turizm19,169,9984,95
Merko Gıda4,68-0,21-45,83
Metemtur Yatırım3,05-0,65-62,28
Metro Holding1,330,00-36,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,560,00-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,760,00-24,46
Migros Ticaret31,48-0,94-26,45
Milpa4,02-0,74-12,61
Mistral GMYO4,610,22-2,12
MLP Sağlık26,92-0,3035,48
MMC San. ve Tic. Yat.5,71-6,3924,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,48-0,31-45,32
Mondi Tire Kutsan8,24-0,128,42
Nasmed Egepol5,48-1,62

Naturel Enerji32,82-0,49-7,57
Naturelgaz7,290,28

Net Holding4,52-1,0931,78
Netaş Telekom.16,38-0,43-41,67
Niğbaş Niğde Beton7,76-0,64-85,08
Nuh Çimento34,341,54-28,50
Nurol GMYO12,31-9,9568,86
Odaş Elektrik1,450,00-50,40
Orçay Ortaköy Çay Sanayi16,73-1,76

Orge Enerji Elektrik6,041,1730,95
Orma Orman Mahsulleri28,222,0291,71
Osmanlı Menkul24,88-0,48-19,33
Ostim Endüstriyel Yat1,74-1,69-25,44
Otokar322,503,765,99
Oyak Çimento6,51-0,31-25,85
Oyak Yat. Ort.6,64-0,30-3,80
Oyak Yatırım Menkul29,54-1,53

Oylum Sınai Yatırımlar7,79-0,1365,39
Özak GMYO4,651,75-8,82
Özbal Çelik Boru16,851,44157,25
Özderici GMYO1,51-0,66-31,98
Özerden Plastik7,67-1,03-14,78
Pamel Elektrik45,96-4,21115,57
Panora GMYO6,58-1,2012,08
Papilon Savunma12,390,90-45,51
Park Elek.Madencilik4,470,22-16,76
Parsan28,321,2216,54
Pegasus76,051,201,94
Peker GMYO0,940,00-59,82
Penguen Gıda3,294,11-34,85
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım176,00-1,12

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,60-0,4423,30
Petkim6,21-0,3224,70
Petrokent Turizm3.520,0010,00288,35
Pınar Et ve Un15,88-0,50-27,43
Pınar Su3,86-0,26-5,02
Pınar Süt15,680,19-30,46
Plastikkart20,943,0544,91
Polisan Holding2,650,38-31,07
Politeknik Metal335,001,52-17,43
Prizma Press Matbaacılık3,75-0,79-31,57
QNB Finans Fin. Kir.67,300,45-46,29
QNB Finansbank35,300,00-49,82
QUA Granite Hayal Yapı11,69-1,76

Ral Yatırım Holding4,210,00-5,18
Ray Sigorta9,650,00-37,54
Reysaş GMYO2,710,00-16,41
Reysaş Lojistik4,983,53-3,75
Rhea Girişim1,901,06-48,92
Rodrigo Tekstil12,95-0,23-5,54
Royal Halı3,310,30-3,78
RTA Laboratuvarları21,820,65-27,94
Sabancı Holding9,900,41-10,21
Safkar Ege Soğutmacılık7,260,55-33,27
Sanel Mühendislik4,94-1,7944,44
Sanifoam Sünger22,52-1,5765,59
Sanko Pazarlama9,480,422,29
Saray Matbaacılık3,85-2,04-56,10
Sarkuysan12,240,4140,73
Sasa Polyester27,201,8081,52
Say Yenilenebilir Enerji21,36-0,84151,00
Sekuro Plastik20,16-0,4044,41
Selçuk Ecza Deposu8,150,12-39,32
Selçuk Gıda4,460,22-10,44
Selva Gıda Sanayi8,21-0,85

Senkron Güvenlik30,001,6914,24
Serve Film Prodüksiyon15,102,03-5,63
Servet GMYO76,40-0,52-2,55
Seyitler Kimya14,58-10,008,29
Silverline Endüstri5,050,80-41,28
Sinpaş GMYO4,100,00-1,91
Smartiks Yazılım5,26-0,94-40,63
Sodaş Sodyum Sanayii24,903,32-5,45
Söktaş2,79-1,06-14,17
Sönmez Filament36,00-4,51-48,72
Sönmez Pamuklu13,350,30-44,38
Sumaş Suni Tahta84,50-1,7465,65
Şeker Fin. Kir.4,79-0,42-25,16
Şekerbank1,000,00-33,77
Şişe Cam8,030,1212,16
Şok Marketler Ticaret10,97-0,36-12,10
T. Halk Bankası4,341,17-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,961,67-29,30
T.S.K.B.1,200,00-31,29
T.Tuborg16,070,12-9,37
Taç Tarım Ürünleri23,760,00125,64
Tat Gıda9,130,00-21,03
TAV Havalimanları25,440,3919,44
Taze Kuru Gıda189,000,53-12,62
Tek-Art Turizm1,200,84-40,59
Tekfen Holding13,740,07-16,22
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,150,33-28,98
Temapol Polimer Plastik14,102,1722,61
TGS Dış Ticaret16,45-0,9629,43
Tofaş Oto. Fab.51,751,1767,42
Torunlar GMYO3,470,58-11,03
Trabzon Liman26,22-0,38-18,37
Trabzonspor Sportif3,160,0029,51
Trend GMYO6,380,16-49,24
TSKB GMYO2,880,70-40,33
Tuğçelik12,96-0,8460,40
Tukaş6,791,19-29,93
Turcas Petrol3,691,37-23,92
Tureks Turizm Taşımacılık11,69-0,26

Turkcell15,10-0,53-1,29
Tümosan Motor ve Traktör15,220,138,17
Tüpraş122,50-0,4913,43
Türk Hava Yolları14,210,6410,07
Türk İlaç Serum11,73-0,26

Türk Prysmian Kablo20,786,1372,27
Türk Telekom7,390,14-6,45
Türk Traktör156,50-0,95-8,14
Türker Proje Gayrimenkul131,80-0,8316,74
Türkiye Sigorta4,81-0,41-22,14
Ufuk Yatırım18,562,0938,51
Ulaşlar Turizm Yat.3,72-1,33-12,26
Ulusoy Elektrik50,900,20-0,88
Ulusoy Un Sanayi5,26-0,193,37
Umpaş Holding1,230,00-52,87
Uşak Seramik1,58-0,63-32,48
Utopya Turizm19,500,00-49,74
Uzertaş Boya30,822,73-45,55
Ülker Bisküvi19,210,21-13,92
Ünlü Yatırım Holding6,130,82

Vakıf Fin. Kir.7,19-6,26110,97
Vakıf GMYO1,491,36-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,26-3,54-14,95
Vakıflar Bankası3,260,31-30,79
Vakko Tekstil10,214,6162,93
Vanet Gıda6,24-0,95-19,28
VBT Yazılım20,96-1,69

Verusa Holding45,02-0,44-0,13
Verusaturk Girisim19,97-0,1553,05
Vestel25,00-0,2439,33
Vestel Beyaz Eşya46,720,2625,00
Viking Kağıt6,31-0,79-29,89
Yapı ve Kredi Bank.2,390,00-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,440,20-15,89
Yataş13,40-0,37-5,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,13-0,95-28,86
Yeni Gimat GMYO14,80-1,8627,67
Yeo Teknoloji92,000,77

Yeşil GMYO0,91-1,09-34,06
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,040,00-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme10.245,100,19-34,33
Yonga Mobilya18,150,39-39,07
Yükselen Çelik5,03-0,20-3,18
Yünsa18,183,3030,87
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,520,00-39,90
(Bitti)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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