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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

11.10.2021 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA11.6772,68BIST ANKARA2.1100,10BIST ANTALYA2.4366,15BIST BALIKESİR1.874-1,05BIST BURSA3.7621,60BIST DENIZLI1.881-0,75BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA11.6772,68
BIST ANKARA2.1100,10
BIST ANTALYA2.4366,15
BIST BALIKESİR1.874-1,05
BIST BURSA3.7621,60
BIST DENIZLI1.881-0,75
BIST ISTANBUL1.537-0,06
BIST IZMIR3.274-0,20
BIST KAYSERI9.906-0,14
BIST KOCAELI3.886-0,08
BIST KONYA2.206-0,14
BIST TEKIRDAĞ9.4110,53
BIST AYDIN1.063-0,73
BIST MANISA1.283-1,03
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??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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