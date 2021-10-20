Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.483
|0,75
|BIST ANKARA
|2.137
|-0,48
|BIST ANTALYA
|2.454
|-0,12
|BIST BALIKESİR
|1.869
|0,29
|BIST BURSA
|3.948
|-0,20
|BIST DENIZLI
|1.846
|-0,39
|BIST ISTANBUL
|1.552
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.342
|-0,48
|BIST KAYSERI
|9.657
|-0,85
|BIST KOCAELI
|4.209
|1,82
|BIST KONYA
|2.187
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|9.717
|-1,34
|BIST AYDIN
|1.066
|0,44
|BIST MANISA
|1.275
|1,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi