Büyükşehir Belediyesi, 64 bin aileye 640 bin kilogram un dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin ekim ayı ortasında başlattığı 'Un Dağıtım Projesi' tamamlandı. "Hamurumuzda Dayanışma Var" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 64 bin aileye toplam 640 bin kilogram dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in 13 ilçesindeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan ailelerin evine 5'er kilogramlık 2'şer paket halinde toplam 10'ar kiloluk unlar ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesine daha önce sosyal destekler için başvurmuş ve incelemesi yapılmış hanelere ulaştırılan unlar, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.

"Bu mahallelerimizde genellikle ocaklarda, tandırlarda kışa hazırlık için ekmek yapılır"

Projenin son dağıtımlarındaki adreslerden birisi Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, toplam 64 bin aileye ulaştıklarını belirterek, "Burası Tarsus'un Barbaros Mahallesi. Birçok bölgeden göç almış, yerli halkın da bulunduğu; dezavantajlı vatandaşların bir arada yaşadığı bir mahalle. Biz dağıtımlarımızda özellikle bu tür mahalleleri seçtik. Bu mahallelerimizde genellikle ocaklarda, tandırlarda kışa hazırlık için ekmek yapılır. Hamurumuzda dayanışma var, her zaman Mersin halkıyla beraberiz" dedi.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Salih Başkan da mahalle sakinlerinin Büyükşehir Belediyesinden her türlü desteği aldıklarını vurgulayarak, "Mahallemizde gerçekten durumları çok kötü olan yoksul vatandaşlarımız var ama Vahap Başkanımız Allah'ın izniyle bunun üstesinden de gelecektir. Unla, gıdayla, çalışmayla ilgili Vahap Başkanım tektir" diye konuştu.

"Ailece yardımlaşarak ekmek yapıp yiyoruz"

Ekmek üreten kadınlardan Gülşen Karataş ise 2 çocuğu olduğunu, ancak geniş bir aileye sahip olduklarını bemirterek, "Bu evde 7-8 kişi yaşıyoruz. Önceden fırından ekmek alıyorduk ama ailemiz geniş olduğu için çok pahalı geliyor. Sağ olsun Vahap Başkanımız sayesinde bize un dağıtıldı. O unu ekmeğe çeviriyoruz. Ailece yardımlaşarak ekmek yapıp yiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ekmek yapmayanlar bile ekmek yapmaya başladı"

Ekmek yapan kadınlardan Ceylan Kara, akraba ve komşularının ekmek yapmak için bir gün önce kendisine haber verdiğini belirterek, "Hazırlığımızı yapıp, ekmeğe başlıyoruz. Unumuzdan çok memnunuz. Sadece bize değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olan herkese un gönderdi. Ekmek yapmayanlar bile ekmek yapmaya başladı" diye konuştu. - MERSİN