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Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

11.10.2021 13:13
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı(ÇEF), bu yıl kapılarını 5. kez açacak.

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı(ÇEF), bu yıl kapılarını 5. kez açacak. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde, 24-27 Ekim 2021 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilecek olan Fuar ile bölgede bulunan küçük ve ortak ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amaçlanıyor.

2019 yılından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Yurtiçi Fuar Takvimi'nde yer alan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı geçen yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılmıştı. Her yıl artan bir ivme kazanan bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Fuarı, bu yıl bölgenin lokomotif firmalarını da bünyesine kattı.

Fuar hakkında açıklamada bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin bu yıl beşinci kez yapılacak Çerkezköy Endüstriye Fuarı'nın olgunlaştığını söyledi. Şahin şunları söyledi: "Bölge endüstrisinin kapasitesini artıracak, ticaretini ve ihracatını geliştirecek fuarlara katılım sağlanması ve kimi zaman bu fuarların bölgemizde düzenlenmesi amacıyla Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte organize ettiğimiz Çerkezköy Endüstriyel Fuarını daha geniş bir kitleyle daha da büyümüş bir şekilde bu yıl tekrar gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçeleri, coğrafi konumu sebebiyle de Avrupa Birliği ve İstanbul pazarlarına yakınlığı ile başta tekstil olmak üzere elektrik-elektronik, metal gibi pek çok iş kolunu barındırıyor. Bu geniş yelpazede yer alan firmalarımızın bir araya gelerek sinerji yaratmaları ve bölge sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaları en büyük temennimizdir. Geçen yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılan fuarın bu yıl yüz yüze yapılacak olması bizim için ayrı bir mutluluk olacak. Beşinci yılında ulusal ve uluslar arası düzeyde firmaları bir araya getiren ÇEF olgunlaşıyor. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte düzenlediğimiz organizasyonumuzun önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek ulusal ve uluslararası düzeyde büyümesi dileklerimle katılım gösteren tüm firmalarımıza verimli bir fuar geçirmelerini diliyorum".

Fuarın düzenleyicilerinden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva da Çerkezköy ve çevresindeki sanayinin tanıtımı için ÇEF'in önemli bir unsur olduğunu belirtti. Kozuva şunları söyledi: "İlkini 2017 yılında yaptığımız ve her sene düzenli olarak gerçekleştirmekte olduğumuz Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, Trakya Bölgesi'nin ilk ve tek endüstriyel fuarı olarak bugüne kadar büyük başarılar elde etti. Çerkezköy Endüstriyel Fuar'ını düzenlemekteki amaçlarımız arasında Oda olarak üyelerimize katkı sağlayacak çalışmalar yapmak ve bölgemize değer katmak var. Aynı zamanda hem bölgesel hem de ulusal anlamda firmalarımız adına yeni ufuklar açmak ve etki alanlarını genişletmeleri konusunda fayda sağlayabilmek de diğer önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2017 yılında başlamış olduğumuz Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, emeği olan tüm kadrosuyla birlikte her sene güçlenerek ve üstüne katarak ilerleyen bir proje olarak hayata geçmeye devam ediyor. Bu sene de 24-27 Ekim tarihlerinde Çerkezköy kapalı pazar yerinde gerçekleştirmeye hazırlandığımız Çerkezköy Endüstriyel Fuar'ı bölgemiz kurumlarından Trakya Kalkınma Ajansı, Odamız ve Çerkezköy Belediyesi iş birliğinde değerli katılımcı ve ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Firmaların üretim kapasitelerini arttırmaya, firmalar arası iletişim ve etkileşime katkı sağlayarak bölgede fark oluşturmaya hazırlanan ve bölge sanayisinin gelişimine katkı sağlayacak olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na herkesi bekliyoruz." - TEKİRDAĞ

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek
Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek

Trakya Bölgesi, Türkiye, Fuar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi


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