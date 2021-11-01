Üye Girişi
Çin'de üçüncü çeyrekte piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı - Son Dakika

Çin'de üçüncü çeyrekte piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

01.11.2021 19:09
Çin'de üçüncü çeyrekte piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı

Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen akıllı telefon sayısının geçen yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

Çin'de yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülen akıllı telefon sayısının geçen yıla göre yüzde 4 azaldığı bildirildi.

Piyasa araştırma şirketi Strategy Analytics'in verilerine göre, Çin'de temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde 80 milyon 100 bin akıllı telefon piyasaya sürüldü.

Piyasaya sürülen telefon sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı.

Çip gibi akıllı telefon bileşenlerinin arzında yaşanan sıkıntı ile tüketicilerin cep telefonu değiştirme sıklığının azalmasının piyasaya sürülen telefon sayısının azalmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Çinli Vivo, üçüncü çeyrekte piyasaya sürdüğü 18 milyon birim ile üreticiler arasında ilk sırada yer aldı. Şirket arz miktarını geçen yıla göre yüzde 21 artırdı.

Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 17 milyon akıllı telefon piyasaya süren Oppo ikinci, yüzde 109 artışla 14 milyon birim üreten Honor üçüncü sırada yer aldı.

Xiaomi, geçen yıla göre yüzde 2 azalan arzıyla dördüncü olurken, Apple 10 milyon birimde kaldı.

Çin'in en büyük beş üreticisi üçüncü çeyrekte üretilen akıllı telefonların yüzde 86'sını piyasaya sürdü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'de üçüncü çeyrekte piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı 18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:26 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış         
18:57
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu         
18:46
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de üçüncü çeyrekte piyasaya sürülen akıllı telefon sayısı yüzde 4 azaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement