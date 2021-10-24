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Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor - Son Dakika

Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor

24.10.2021 11:28
Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor

Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.

Citroen, Accor ve JCDecaux geleceğin otonom ulaşım sistemlerini yansıtan "Urban Collectif" isimli ortaklık, gelecekteki ulaşım sistemlerinin güvenlik ve rahatlık esasıyla ele alınması gerektiği inancıyla devrim niteliğinde bir ulaşım konsepti yaratıyor.

Citroen açıklamasına göre, "Citroen Otonom Ulaşım Vizyonu" adındaki açık kaynaklı konsept; elektrikli otonom ulaşım platformu Citroen Skate ile farklı hizmet ve uygulamalar için kapsüllere dayanıyor.

Konspet, platformu ulaşım hizmetlerinden ayırarak hizmet sunumlarını genişletiyor ve otonom teknolojinin kullanımını en üst düzeye çıkarma fırsatı sunuyor. Citroen Skate, Citroen'in asırlık uzmanlığı sayesinde rakipsiz bir konfor sunarken, özel bir hat kullanarak tüm kapsülleri talep üzerine hareket ettirebiliyor.

Urban Collectif için tasarlanmış kapsüller, üç yenilikçi ve bir hayli farklı ulaşım hizmeti sunarak açık kaynaklı yaklaşımların potansiyelini yansıtıyor. Sofitel En Voyage, özel bir kentsel mobil misafirperverliği sunuyor. Pullman Power Fitness, hareket halinde spor yapmanın en yenilikçi yolunu ortaya koyuyor.

JCDecaux City Provider ise talep bazlı bir kentsel çözümü sağlıyor. Otonom, elektrikli ve çevik Citroen teknolojisini kullanan bu çığır açıcı, açık kaynaklı kentsel ulaşım konsepti, kentlerin yoğunluğunu hafifletirken aynı zamanda ulaşım, hizmet, güvenlik ve refah açısından vatandaşların artan ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

"Tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlarını tahmin etmek için orta ve uzun vadeli eğilimleri inceliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Genel Müdürü Vincent Cobee, Urban Collectif'i, Citroen'de, tüketici beklentilerini ve ihtiyaçlarını tahmin etmek için orta ve uzun vadeli eğilimleri incelediklerini belirtti.

Cobee, "Bu yeni konseptin kentsel ulaşımın çerçevesini yeniden tanımlayabileceğine inanıyoruz; paylaşımlı, elektrikli ve otonom. Accor ve JCDecaux ile ortaklaşa sunduğumuz çözüm sayesinde herkes için otonom ulaşımı keşfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Sebastien Bazin de Urban Collectif projesinde Citroen ve JCDecaux ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Bazin, "Dünya genelindeki yaklaşık 5 bin 200 otelle yerel ekosistemde aktif olan grubumuz, hem gezginlere hem de yerel topluluklara her zamankinden daha özel deneyimler sunarken, sürdürülebilir kentlerin gelişimine katkıda bulunmayı da taahhüt ediyor. Otel deneyimini işletmelerimizin duvarlarının dışına taşımak, cesur ve modern konukseverlik vizyonumuzla uyumlu." ifadelerini kullandı.

JCDecaux Eş CEO'su Jean-Charles Decaux ise sürdürülebilir kent yaşamını geliştirmek için yenilikçi ve faydalı çözümler geliştirmek amacıyla kamu ve özel sektör ortaklarıyla birlikte çalışmanın JCDecaux'un misyonuyla tamamen uyumlu olduğunu kaydetti.

Decaux, "Citroen ve Accor ile yakın bir iş birliğinin sonucu olan Urban Collectif, JCDecaux'un geleceğin kentsel ulaşım hizmetlerini yenileme ve hayal etmeyi sürdürme arzusunu simgeliyor." ifadesini kullandı.

Citroen, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen, Accor ve JCDecaux'un kurduğu Urban Collectif, herkes için geleceğin otonom ulaşımını keşfediyor - Son Dakika Ekonomi


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