Doğuda araç sahiplerinin soğukla mücadelesi başladı

BİTLİS - Bitlis'te vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte araçlarının kışlık bakımı için sanayinin yolunu tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesinde, kış mevsiminin kendisini hissettirmesi ile birlikte vatandaşların da çilesi başladı. Havaların soğumasıyla birlikte araç bakımlarını zamanında yapmak isteyen vatandaşlar erkenden sanayinin yolunu tuttu.

Arabaların donmaması için herkesin antifrizini değiştirmesi gerektiğini vurgulayan periyodik bakım ustası Müslüm Ayaz, "Kışlık araç bakımında bizim memleketin havası bayağı soğuk olduğu için antifriz bakımının kesinlikle yapılması gerekiyor. Hava soğukları eksilerin altına iniyor. Arabaların donmaması için herkesin aracın antifrizini değiştirmesi gerekiyor" dedi.

İşletmede ayrıca motor tamiri de yaptıklarının altını çizen Ayaz, "Ön düzen, kışlık bakım, yazlık bakım, periyodik bakım ve arabaların bütün yağ bakımlarını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kazaların önüne geçilmesi için sürekli araba bakımının yapılması gerektiğini belirten araç klima ustası Onur Kaplan ise " Bizim memleketimiz soğuk memleket olduğu için biz devamlı arabaların klima bakımlarını yapıyoruz. kış mevsiminde arabaların camları buz tutuyor. Eksi dereceleri gören bir havası var. Kazaların önüne geçmesi için devamlı bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

Araçların bakımı yapılmadığı takdirde daha büyük arızalara neden olacağını dile getiren araç sahibi Rahmetullah Atalay da, " Türkiye genelinde kışı çetin geçen illerden birisi de Bitlis'tir. Bundan dolayı sürekli araç bakımlarını yaptırıyoruz. Gerek kış lastikleri, gerekse yağ bakımı, mazot veya hava filtresi bakımlarını sık sık yapıyoruz. Memleketimiz çok soğuk. Soğuk geçtiği için de bakmazsak araçlarımız hepsi donar ve daha büyük arızalara neden olur. Bu yüzden belli zaman geçtikten sonra biz araçların bakımlarını yaptırıyoruz" dedi.

Bir insan için sabah kahvaltısı ne kadar önemli ise araç için de bakım o kadar önemlidir diyen araç sahibi Hakan Okay ise "Malum önümüzde kış sezonu var. Bitlis'te ve bölgede kış sezonu 6-7 ay sürüyor. Kışa girmeden önce de araç bakımını yapmaya geldik. Şu an da aracın yağ bakımı ve lastiklerin tamiri yapılıyor. İnşallah araç tamirini de gerçekleştirirsek uzun bir kışı sıkıntısız şekilde atlatmış olacağız. Bir insan için kahvaltı ve öğle yemeği nasıl önemliyse tabi aracında yağ bakımı da bu kadar önemlidir. Sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde aracın yolda gitmesini istiyorsak yağ bakımını geciktirmememiz gerekiyor. Özellikle filtre değişimi de yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı biz de bugün geldik burada bu gerekli değişimlerimizi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.