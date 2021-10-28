Dondurulmuş sardalyanın gümrük vergisi konserve üreticilerinin kullanımı için sıfırlandı

Dondurulmuş sardalyanın gümrük vergisi, yalnızca konserve sardalya üreten sanayiciler tarafından kullanılmak üzere yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin, "İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dondurulmuş sardalya için ithalat vergisinin, gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri kapsamında yalnızca sardalya üreten sanayiciler tarafından kullanılmak üzere yüzde sıfır olarak uygulanması sağlanacak.