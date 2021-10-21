Dünya E-Ticaret Forumu başladı

Dünya E-Ticaret Forumu (World E-Commerce Forum) İstanbul'da başladı.

Uluslararası E- İhracat Platformu'ndan (WORLDEF) yapılan açıklamaya göre, "e-ticaretin Davos"u olarak nitelendirilen foruma, Türkiye e-ticaret sektörünün önemli isimleri katıldı.

Açıklamada forumda yaptığı konuşmasına yer verilen WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Kovid-19'la birlikte altın çağını yaşayan e-ticaretin, Türkiye için önemli bir büyüme alanı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin e-ticaret ve e-ihracatta büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Nart, "Stratejik konumu, kaliteli ürünleri ve nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye, pandemi döneminde Çin'den pay almaya başladı. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere MENA, Orta Doğu, Akdeniz ve Asya'dan birçok ülke için Türkiye, Çin'n en büyük alternatifi haline geldi. Decacorn seviyesinde e-ticaret şirketlerinin ortaya çıktığı Türkiye, dünyanın farklı ülkelerinde e-ticaret yatırımcıları için cazip bir pazar haline geldi. Yeni Alibaba'lar Türkiye'den çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Nart, Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 25,72'lik oranla küresel perakende e-ticarette en yüksek yıllık büyüme oranına sahip ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 50'lere ulaşacağı öngörülüyor. Ama bu rakamlar bile yeterli değil. Zira dünyada perakende ticaretin hacmi 25 trilyon dolar civarında. e-ticaretin tüm perakende ticaret içinde içindeki toplam tutarı ise 4,3 trilyon dolar. Sınır ötesi e-ticaret hacmi de 1 trilyon dolardan fazla. Türkiye'nin toplam sınır ötesi e-ticaret hacmi 1,5 milyar dolar. Türkiye, ulusal ve uluslararası lojistik yatırımlara ağırlık vererek dünya e-ihracat pazarından aldığı payı artırabilir. Perakende e-ticaret markaları için özellikle yurt dışında 'kümelenme' modeli ile depo ve lojistik operasyonları geliştirilmelidir. Bu bir devlet politikası haline getirilmelidir."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de salgın döneminde e-ticaretin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayarak, "Gelecekte dünya ticaretinin yarısının e-ticaretten geleceğine inanıyorum. Şu an Türkiye, dünya ticaretinden yüzde 1 pay alırken, e-ticaretinde binde 1 pay alıyor. Bunda bir sorun var. e-ticaretin gerçek performansı ölçülerek hanemize yazılması gerekiyor. Buradan daha çok başarı hikayesi çıkacaktır. Biz de TİM olarak sınır ötesi ihracat yapan firmaların hayatını kolaylaştırmak için E-İhracat Konseyi kurma çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Her 100 liralık alışverişin 25 lirası online kanallardan gerçekleşti"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen ise Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yılın ilk 9 ayında 305 milyon liralık çevrim içi alışveriş yapıldığını belirterek, "Bunun toplam alışveriş içindeki payı yüzde 24,49. Kartlı ödeme sistemlerinde her 100 TL'lik alışverişin 25 TL'sinin online kanallardan gerçekleştiğini görüyoruz. Yüzde 25'lik oranın yüzde 7'si de yurt dışından yapılan online alışverişlerden geldi." ifadelerini kullandı.

İş Bankası'nın e-ticaret alanındaki yatırımlara 10 yıl önce başladığını aktaran Sezen, "Ülkemize daha fazla döviz getirmek için bu yüzde 7'lik payın nasıl artırılacağını konuşmamız lazım. Bugün İş Bankası'nın ödeme sistemi 53 ülkede 46 ayrı para birimiyle tahsilat yapılmasını sağlıyor. Yani yurt dışına bugün e-ihracat yaptığınızda, ödeme konusunda hiç sorun yaşamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.