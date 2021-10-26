BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0,027910 -0,14 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,067921 -0,12 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,077159 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,036691 -0,12 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021449 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,017100 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011660 -0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019238 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,053748 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,039331 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,031765 -0,10 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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