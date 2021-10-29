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Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

Enerjide acele kamulaştırma kararları

29.10.2021 09:18
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin bazı illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için güzergahlarda bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Bilecik'te tesis edilecek "Cihangazi Karaçayır Köyler Grubu Enerji Nakil Hattı", "Pelitözü KÖK-Dereşemsettin Grubu Enerji Nakil Hattı", Antalya'da "Kemer TM- Ulupınar DM (1. Kısım) Enerji Nakil Hattı" ile "Gülümbe KÖK Natura Köyler Grubu Enerji Nakil Hattı", Uşak'ta "Alfaklar DM-Yeni Avgan KÖK-Yeni Ulubey Enerji Nakil Hattı" ve "Ulubey Köyler KÖK-Yenikıran KÖK Enerji Nakil Hattı" ile "Karahallı TM-Yeni Alfaklar DM ve İrtibatları Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerini mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarını ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştıracak.

Samsun'da yapılacak "Ahmetbey Grup Enerji Nakil Hattı, Zonguldak'ta "Ayvatlar KÖK Karapınar KÖK Enerji Nakil Hattı" ile "OSB Yanı DM-Ormanlı Sinitli İDM Enerji Nakil Hattı", Manisa'da "Bahadırlar KÖK-Bahadırlar TR4 Enerji Nakil Hattı" ve "Yağcılar ENH ve Branşmanları Yenileme Enerji Nakil Hattı", İzmir'de "Menderes-Nohutgölü Enerji Nakil Hattı" ile "İzmir ve Manisa'da yer alan "Veliler DM-Kerpiçlik KÖK-Horzum Enerji Nakil Hattı"nın yapımı için güzergaha isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEDAŞ tarafından istimlak edilecek.

TEDAŞ, Konya ve Niğde'de tesis edilecek "Bor OSB TM- Zengen DM Enerji Nakil Hattı" ve "Ereğli TM-Bajdarlık DM Yeni Enerji Nakil Hattı", Konya'da "Gödene DM-Yenibahçe 4 TR Enerji Nakil Hattı", Tekirdağ'da "Çınarlı KÖK-Çınarlı-Kirazlı Enerji Nakil Hattı", Çankırı'da "Külburun KÖK Karadayı KÖK Hacılar Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla güzergahtaki taşınmazlarda, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kamulaştırılmasını sağlayacak.

Ankara'da 5 yerde kamulaştırma yapılacak

Ankara'da bulunan "Yenipeçenek DM-Sarıkız KÖK Enerji Nakil Hattı", "Kayı DM-Yeni İlyakut KÖK Enerji Nakil Hattı", "Org KÖK-Oymide KÖK Enerji Nakil Hattı", "Güdül DM-Yeni Kamanlar DM Enerji Nakil Hattı" ile "Kızılcakışla KÖK- Taşpınar Enerji Nakil Hattı" için güzergaha isabet eden taşınmazlarda da aynı yöntemle TEDAŞ tarafından kamulaştırma yapılacak.

Cihangazi, Karahallı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika Ekonomi


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