ETSO'da ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ekim ayı meclis toplantısı düzenlendi.

Ahmet Yaşar'ın meclis başkanlığında düzenlenen toplantı, Elazığ TSO konferans salonunda yapıldı. Toplantıda ülke ve Elazığ ekonomisiyle ilgili genel değerlendirmeler ele alınırken, dünyada yaşanan ekonomik daralmalar ve Elazığ'ın yaşamış olduğu deprem felaketine rağmen iş dünyasında kararlı bir şekilde durduğu konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan ETSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, "Ülke ve Elazığ ekonomisiyle ilgili genel bir değerlendirmede bulunarak, dünyada yaşanan ekonomik daralmalar ve ilimizin yaşamış olduğu deprem felaketine rağmen iş dünyasının kararlı duruşu çok değerli. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte, okulların açılması ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de hareketlilik getirmiştir. Oda olarak zaman zaman sosyal medya üzerinden yapmış olduğumuz duyurularla işyerlerimizin pandemi kurallarını esnetmeden aynı duyarlılıkla devam etmesi gerektiği hususunda bilgilendirmeler yaptık. İlimiz bildiğiniz gibi hala turuncu kategoride olup, pandemi riskinin yüksek olduğu iller sıralamasında bulunmaktadır. Okullarımızın açık kalması, işletmelerimizin mevcut durumunu koruması ve iç piyasanın canlı kalması için pandemi kurallarına hassasiyet gösterilmesi hususunda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edilmesinde yarar olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

24 Ocak depremine, pandemi sürecine rağmen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarında ve hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığını aktaran Yaşar, "Geçtiğimiz ay içerisinde Bağımsız Denetleme Kurumu olan Türk Loydu ve TOBB Akreditasyon Dairesi tarafından odamızda iki gün süren tetkik neticesinde hizmet kalitemiz bir kez daha tescillenmiştir. İçinden geçtiğimiz bu zor döneme rağmen 103 madde üzerinde yapılan denetim sonrasında hemen her maddede iyileşme olduğu ve bir önceki denetime göre 10 puan bandında bir yükselme olduğu tespit ve teyit edilmiştir. Ben bu vesile ile siz değerli meclis üyelerimizi, yönetim kurulumuzu, meslek komite üyelerimizi, oda profesyonellerimizi ve tüm üyelerimizi kutluyorum. Pandemiyle birlikte dünyada yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı olarak arz talep dengelerindeki bozulmalar birçok ülkede enerji krizini ortaya çıkarmıştır. Dünyada yaşanan ekonomik daralmalar ve buna bağlı olarak baş gösteren sorunlar şüphesiz ki, Ülkemiz ekonomisini de etkilemektedir. Bu zor süreçte iş dünyası olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz için değer katmaya devam edeceğiz. 24 Ocak depremi ve korona virüs sürecine rağmen oda olarak ilimiz ekonomi ve sanayisinin gelişmesi ve hedeflediğimiz kalkınma düzeyine ulaşılması için hiçbir projemizden vazgeçmeden büyük bir kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Elbette bu zor dönem birçok konuda bizleri yavaşlatmış ve bugün olmamız gereken noktanın gerisinde bırakmıştır. Ancak, tüm bu olumsuzluklara rağmen hedeflediğimiz her alana dokunmuş olmamız ve yol kat etmemiz şüphesiz ki çok anlamlı ve değerli olmuştur" diye konuştu.

Toplantıya Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Meclis Başkanı Ahmet Yaşar, Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, meclis katip üyesi, Tuncay Çeçen, Genel Sekreter Mehmet Karabulut ve Ticaret Sanayi Odası meclis üyeleri katıldı. - ELAZIĞ