Üye Girişi
'Fransa peynrine rakip 'Niğde Mavisi' - Son Dakika

'Fransa peynrine rakip 'Niğde Mavisi'

18.10.2021 14:10
'Fransa peynrine rakip 'Niğde Mavisi'

Niğde'de 7 ay mağarada bekletildikten sonra olgunlaşan ünlü Fransa'nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynir üretiliyor.

Niğde'de 7 ay mağarada bekletildikten sonra olgunlaşan ünlü Fransa'nın Rokfor peynirine benzeyen küflü peynir üretiliyor. 'Niğde mavisi' adı verilen peynir deriye basılıyor, 15 metrelik derinlikteki mağaralara indiriliyor. Peynirin doğal ortamda olgunlaşması için ise 7 ay gerekiyor.

Niğde'de 10 odalı doğal mağarada peynir üretimine başlayan Recai Erbişim Niğde Mavisi peynirini uzun süren ARGE çalışmaları sonucunda üretmeyi başardı. Küflendirme yöntemi ile elde edilen Niğde Mavisi ve ürettikleri diğer peynirlerle ilgili bilgi veren Erbişim, ihracata yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erbişim; "Burada peynir AR-GE çalışmaları yapıyoruz Niğde Valisi Yılmaz Şimşek beyin destekleriyle. Aşağı yukarı 2 yıldır AR-GE çalışmaları yapıyorduk şuanda da 4 çeşit peynirimiz belli bir seviyeye geldi 2 çeşit şuanda AR-GE çalışması devam eden peynirimiz var. Niğde Mavisini biz derinin içerisinde yapıyoruz. Birde onun deride olmayıp kalıplara döktüğümüz bir formu var. Rokfor peynirine benzeyen bir tip fakat Niğde Mavisi dediğimiz peynir Niğde'de 30-40 yıl önce atalarımızın, dedelerimizin üretmiş olduğu, deriye ya da çömleklere bastıkları peyniri küflendirerek yedikleri bir peynir buda doğal antibiyotik. Peynirin üzerinde önce beyaz bir küf oluşuyor sonra bu küf maviye dönüyor sonra da kırmızıya dönüyor. Bunlar bir çeşit mantar ve mantarlar karanlık ortamda gelişen bir mikroorganizma biz de mümkün olduğunca karanlık ortamda bunu oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Niğde Turizmciler Derneği Kurucu Başkanı Bahar Şahiner Öke ise Niğde Mavisi'nin daha önce Türkiye Peynir Haritası kitabında yer aldığını söyledi. Öke; "Niğde Mavi Peyniri çok önceleri doğal ortamlarda mahzenlerde, mağaralarda üretilen ve tüketilen bir peynirdi. Recai beyle tanıştığımızda bu peynirin AR-GE aşamalarını beraber gördük ve şuanda da AR-GE aşamasını tamamlayan bir peynir. Niğde ve Kapadokya bölgesi bu peynir üretimi için gayet elverişli ve peynir üretim kapasitesini arttırmamız içinde çok fazla doğal mağaramız var" diye konuştu.

Niğde mavisinin ihraç edilmesi hedefleniyor. Doğal ortamda sağlanan uzun küflenme süresi ile Niğde Mavisinin aromasını güzelleşiyor, mavi rengin almasını sağlıyor. 7 ayın sonunda lezzetlenen ve rengini alan Niğde Mavisi, 12 derece sıcaklığa sahip yüzde 99 civarında da nem bulunan doğal mağarada doğal bir antibiyotiğe dönüşüyor. - NİĞDE

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Fransa peynrine rakip 'Niğde Mavisi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi 14:01 Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak 13:49 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek 13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi
Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti 11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti

Son Dakika Haberleri
14:02 Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı
14:00 Vitor Pereira, Ali Şansalan'a 'beyinsiz' mi dedi? Gündem olan harekete cevap geldi
13:56 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü
13:48 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı         
14:02
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı         
13:45
F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti         
13:19
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı         
10:08
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 14:15:16. #1.13#
SON DAKİKA: 'Fransa peynrine rakip 'Niğde Mavisi' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement