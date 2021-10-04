Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 2,54 ila 2,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,08
|3,32
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,97
|3,13
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,60
|2,86
|Çakır arpa
|Kg
|2,54
|2,56
|Beyaz arpa
|Kg
|2,49
|2,51
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,10
|9,30
|Mısır (Naturel)
|Kg
|2,71
|2,72
Kaynak: AA
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