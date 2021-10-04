Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı 2,54 ila 2,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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