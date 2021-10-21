Gelirlerini katlayan Akfen GYO, sermayesini bir yılda 7 kat artırmayı hedefliyor

2021'in ilk 9 ayında gelirlerini yüzde 194 artırıp 124 milyon liraya ulaştıran Akfen GYO, sermayesini 1,3 milyar TL'ye çıkartmayı hedefliyor.

Akfen Gayrimenkul Ortaklığı'nın (Akfen GYO) gelirleri 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 194 artış gösterdi. Bu önemli artışla birlikte geçen yılın ilk 9 ayında Akfen GYO'nun tüm portföyünden elde ettiği gelir 42 milyon TL iken, 2021'de bu rakam 123,6 milyon TL'ye çıktı.

Akfen GYO tarafından yayımlanan Eylül ayı aylık yatırımcı raporuna göre, yaşanan bu önemli artışta şirketin gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta- Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi etkili oldu. 2021 yılında 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün Euro bazında toplam kira geliri, Eylül ayında, bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde 143 artışla 2.2 milyon Euro'ya, TL bazında ise yüzde 175 artışla 21.9 milyon TL'ye çıktı.

Otellerin doluluk oranı yüzde 74,4'e çıktı

Türkiye turizminde koronavirüs salgının olumsuz etkilerinin hafiflediği 2021 yılı sonuçları rapora da yansıdı. Yatırımcı Raporu'na göre 2021 yılında Akfen GYO'nun Türkiye'de Accor çatısı altında faaliyet gösteren 15 otelinin geçen yıl yüzde 42 olan Eylül ayı ortalama doluluk oranı yüzde 74,4'e çıktı. 2021 yılında Türkiye otellerinden elde edilen toplam kira geliri Eylül ayında bir önceki yıl aynı aya göre Euro bazında yüzde 199 artışla 931 bin Euro'ya, TL bazında ise yüzde 239 oranında artışla 9,3 milyon TL'ye çıktı. 2021 yılı 9 aylık dönemde ise otellerden elde edilen gelirler Euro bazında yüzde 124 artışla 4,5 milyon Euro, TL bazında ise yüzde 198 oranında artışla 44,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Sermayemiz bir yılda 7 kat artışla 1,3 milyar TL'ye çıkacak"

Eylül ayı rakamlarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, "2021 yılıyla birlikte portföyümüzü zenginleştirme yolunda attığımız adımlar bilançomuzu olumlu yönde iyileştirmeye devam ediyor. Bu adımları destekleyecek şekilde bu yıl dördüncü kez sermaye artışı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurma kararı aldık. SPK'dan izin aldığımız takdirde, bu yıl halihazırda 5 kart arttırdığımız sermayemizi 7 kat artışla 184 milyon TL'den 1,3 milyar TL'ye çıkarmış olacağız. Finansallarımızı güçlendirmeye devam edip, hızla kar payı dağıtan bir yapı haline gelme hedefimize doğru yol alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL