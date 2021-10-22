GIDABİRDER Diyarbakır temsilciği Açıldı

Gıda Mühendisleri Derneği (GIDABİRDER) Diyarbakır temsilciliği faaliyete başladı.

GIDABİRDER Kurucu Başkanı Eyüp Cihan önderliğinde gıda mühendislerinin bir araya gelmesiyle Temmuz'da Ankara'da kurulan dernek, 81 ilde temsilcilik açıyor. Başkan Cihan yaptığı açıklamada derneğin kuruluş amaçlarından birinin nitelikli gıda mühendisi yetiştirerek ülke kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu söyledi. GIDABİRDER Diyarbakır İl Temsilcisi Şeyhmus Parıltı ise, yaptığı açıklamada gıda mühendislerinin istihdam ve eğitim gibi konularda kentte önemli projeler yürüteceklerini söyledi. Gıda mühendislerinin dernekleşme çatısı altında bir araya gelmesinin önemine dikkat çeken Parıltı, "Toplumun tamamını yakından ilgilendiren bir konuda gıda mühendislerine düşen sorumluluğun farkındayız. Stratejik açıdan büyük bir iş yapıyoruz. Ülkemizin ekonomisiyle, sağlık konusuyla, ekolojisiyle hatta ortaya çıkardığımız ürünlerle insanların sofralarında yer alarak vatandaşların ruh haline kadar etkin bir rol oynadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bu kıymetli işi yapan bütün meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"Güçlü gıda mühendisi, güçlü sektör, güçlü Türkiye"

Bir süre önce gerçekleşen Gıda İstihdamı Zirvesi'ndeki kararları hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Parıltı, şunları aktardı:

"Güçlü gıda mühendisi, güçlü sektör güçlü Türkiye; sloganıyla çıktığımız yolda amacımız diğer sektörlerde olduğu gibi, gıda mühendisi istihdamı alanında da etkin, iş gücünü daha nitelikli hale getirecek ve en etkin şekilde üretim sürecine dahil edecek destek ve teşviklerin hayata geçirileceği bir süreç olacaktır. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrasında gıda endüstrisinin mevcut sınırlarını ve gıda sistemlerindeki durumu mercek altına alarak sağlıklı bireyler, yeni nesil işletmeler, yaşanabilir dünya için geleceğin gıda sistemlerine dönüşümde engelleri, olası riskleri ve çözüm önerileri önümüzdeki yıllarda derneğimizin en önemli gündem maddeleri arasındadır". - DİYARBAKIR