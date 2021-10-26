Güneş enerjisi modül üretimine 95 milyonluk yatırım

Güneş Enerjisi çözümleri sağlayıcısı olan ELİN Enerji, 95 milyon liralık yatırımla Ankara'da faaliyete girecek fabrikası ile kapasitesini yıllık 1 GW'ye (Gigawatt) çıkaracağını duyurdu.

ELİN Enerji'nin Ankara'da faaliyete girecek yeni fotovoltaik modül üretim fabrikasının temeli üst düzey kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün önde gelenlerinin katılımlarıyla atıldı. Şirket, güneş enerjisinden elektrik üretmeyi sağlayan fotovoltaik güneş paneli üretiminde kapasiteyi yeni fabrikası ile 1 GW'a yükselteceğini açıkladı.

2022 yılının 1'inci çeyreği sonunda hizmet vermeye başlayacak olan fabrikada; son teknoloji üretim bantlarıyla, üretimde üstün Ar-Ge, hız ve kaliteyi yine bir arada sunacaklarını söyleyen ELİN Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, "Güneş panelleri dünya çapında benzeri görülmemiş bir popülerlik yaşıyor. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş mesajı nihayet yerini buldu ve dünya çapındaki ülkeler emisyonsuz bir gelecek elde etmek için dağları yerinden oynatıyor. Güneş panellerinin maliyet avantajları, milyonlarca insanı evlerine ve işyerlerine çatı üstü PV sistemleri kurmaya ve gezegendeki en uygun fiyatlı elektriğe erişmeye teşvik etti. İki fabrikamızla Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticileri arasına girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AMERİKA, AFRİKA VE AVRUPA ÜLKELERİNE İHRACAT

Yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetlerini geliştirdiklerini söyleyen Arda Yalı, "Amerika, Afrika ve Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor, yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetlerini geliştiriyoruz. Özellikle de yüksek performanslı ve yüksek kaliteli fotovoltaik (PV) modüllerimizle öne çıkıyoruz. Sirius markasıyla pazara sunduğumuz PV Modüllerinde sahip olduğumuz teknolojideki yeniliklerle tüm dünyada adımızdan söz ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPASİTEMİZİ ARTIRARAK ÇALIŞIYORUZ

Bugüne kadar 400 MW üstü PV Enerji Santrali kurulumu ve 1.000 MW'a (MegaWatt) yakın panel üretimi gerçekleştiren Yalı, "1981'den beri "Enerji bizim işimiz" diyoruz. Yenilenebilir Enerji Sektörünün Güneş Enerjisi alanında; Fotovoltaik Modül Üretimi, Anahtar Teslim Kurulum (EPC), İşletme & Bakım (O&M) ve malzeme tedariği konularında müşterilerimize çözümler sunmaktayız. ELİN Enerji olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında öncü, uluslararası standartlara uygun çalışan, teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlayabilen, bulunduğu sektörde akla ilk gelen, en iyi firma olmayı hedefledik ve bu amaçla kapasitemizi artırarak çalışmaktayız" dedi.

AR-GE FAALİYETLERİNE YOĞUNLAŞIYORUZ

Güneş Enerji sistemleri ve Fotovoltaik Modül üretiminde uzmanlaşarak yeni nesil yüksek verimli kristal silikon hücre üretiminin araştırma ve geliştirme (Ar&Ge) faaliyetlerine yoğunlaştıklarını belirten Arda Yalı, "Ar-Ge laboratuvarımız Türkiye'nin en modern laboratuvarlarından biri. ELİN modülleri tarafsız uluslararası kalite kuruluşları tarafından sertifikalandırılmıştır ve IEC 61215 ve 61730 gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir. Elin Enerji olarak yüksek verimli ürünler sunabilmek adına sürekli araştırma ve geliştirmeyi, kaliteden ödün vermeden üretim yapmayı hedefleyen stratejimizle Ar-Ge çalışmalarımızı teknolojik gelişmelere hızla adapte olarak sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

10 YIL İÇERİSİNDE 3 BİN MEGAWATTLIK BÜYÜME

ELİN Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arda Yalı, "ELİN'in Ar-Ge faaliyetlerinde ki temel amacı verimliliği ve kaliteyi yükseltirken maliyetlerin düşürülmesidir. Güneş enerjisinden elektrik üretmenin daha ulaşılabilir maliyetlerde olmasını ve güneşten elde edilen elektriğin kapasitesinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yılda 3 bin MW'lık bir büyüme yakalayacağını düşünüyorum" diye konuştu.