Türkiye'de dün günlük bazda 853 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 785 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 960 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 413 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 849 bin 785 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 13,6 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.