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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.10.2021 10:10
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 308 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 903 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12 ile linyit santralleri ve yüzde 10,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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