Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 13,36 12,83 4,13 Biotrend Çevre ve Enerji 26,24 25,40 3,31 Deva Holding 23,80 23,08 3,12 Parsan 29,10 28,26 2,97 Çan2 Termik 14,62 14,20 2,96 Torunlar GMYO 3,68 3,59 2,51 Ege Endüstri 1.167,30 1.139,00 2,48 Koza Altın 101,20 99,00 2,22 QUA Granite Hayal Yapı 11,26 11,02 2,18 Logo Yazılım 40,10 39,28 2,09 Sasa Polyester 28,36 27,80 2,01 Alarko Holding 8,45 8,29 1,93 Alarko GMYO 22,50 22,10 1,81 Kerevitaş Gıda 4,21 4,14 1,69 Brisa 21,98 21,64 1,57 Kartonsan 46,02 45,38 1,41 Aksa Enerji 6,59 6,50 1,38 Aksa 20,56 20,30 1,28 Enka İnşaat 10,28 10,15 1,28 Akçansa 15,41 15,22 1,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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