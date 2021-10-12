Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|13,36
|12,83
|4,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,24
|25,40
|3,31
|Deva Holding
|23,80
|23,08
|3,12
|Parsan
|29,10
|28,26
|2,97
|Çan2 Termik
|14,62
|14,20
|2,96
|Torunlar GMYO
|3,68
|3,59
|2,51
|Ege Endüstri
|1.167,30
|1.139,00
|2,48
|Koza Altın
|101,20
|99,00
|2,22
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,26
|11,02
|2,18
|Logo Yazılım
|40,10
|39,28
|2,09
|Sasa Polyester
|28,36
|27,80
|2,01
|Alarko Holding
|8,45
|8,29
|1,93
|Alarko GMYO
|22,50
|22,10
|1,81
|Kerevitaş Gıda
|4,21
|4,14
|1,69
|Brisa
|21,98
|21,64
|1,57
|Kartonsan
|46,02
|45,38
|1,41
|Aksa Enerji
|6,59
|6,50
|1,38
|Aksa
|20,56
|20,30
|1,28
|Enka İnşaat
|10,28
|10,15
|1,28
|Akçansa
|15,41
|15,22
|1,25
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi