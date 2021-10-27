Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ziraat GMYO 1,82 1,66 9,64 Aksa 23,60 22,50 4,89 Erbosan 119,40 114,00 4,74 Çemtaş 14,78 14,15 4,45 Selçuk Ecza Deposu 9,04 8,76 3,20 Torunlar GMYO 3,87 3,76 2,93 Hektaş 9,01 8,77 2,74 Akbank 5,73 5,58 2,69 Tekfen Holding 15,45 15,09 2,39 Garanti Bankası 9,46 9,24 2,38 Oyak Çimento 6,92 6,77 2,22 Mavi Giyim 71,80 70,25 2,21 Sarkuysan 16,22 15,88 2,14 İş Yatırım Menkul Değerler 15,49 15,20 1,91 Ülker Bisküvi 20,04 19,71 1,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,28 6,18 1,62 Ege Endüstri 1.256,80 1.237,00 1,60 Esenboğa Elektrik 29,24 28,78 1,60 Global Yatırım Holding 1,94 1,91 1,57 İş Bankası (C) 5,55 5,47 1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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