Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|1,82
|1,66
|9,64
|Aksa
|23,60
|22,50
|4,89
|Erbosan
|119,40
|114,00
|4,74
|Çemtaş
|14,78
|14,15
|4,45
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|8,76
|3,20
|Torunlar GMYO
|3,87
|3,76
|2,93
|Hektaş
|9,01
|8,77
|2,74
|Akbank
|5,73
|5,58
|2,69
|Tekfen Holding
|15,45
|15,09
|2,39
|Garanti Bankası
|9,46
|9,24
|2,38
|Oyak Çimento
|6,92
|6,77
|2,22
|Mavi Giyim
|71,80
|70,25
|2,21
|Sarkuysan
|16,22
|15,88
|2,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,49
|15,20
|1,91
|Ülker Bisküvi
|20,04
|19,71
|1,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|6,18
|1,62
|Ege Endüstri
|1.256,80
|1.237,00
|1,60
|Esenboğa Elektrik
|29,24
|28,78
|1,60
|Global Yatırım Holding
|1,94
|1,91
|1,57
|İş Bankası (C)
|5,55
|5,47
|1,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi