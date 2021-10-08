Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 24,28 24,82 -2,18 ARD Bilişim Teknolojileri 43,20 44,00 -1,82 Erbosan 85,35 86,90 -1,78 QUA Granite Hayal Yapı 11,69 11,90 -1,76 Global Yat. Holding 1,89 1,92 -1,56 Gübre Fabrik. 49,16 49,76 -1,21 Aygaz 16,23 16,42 -1,16 Aksa 20,26 20,48 -1,07 Doğuş Otomotiv 31,54 31,88 -1,07 Türk Traktör 156,50 158,00 -0,95 Migros Ticaret 31,48 31,78 -0,94 İş Y. Men. Değ. 13,31 13,40 -0,67 Kordsa Teknik Tekstil 24,26 24,42 -0,66 Logo Yazılım 39,46 39,72 -0,65 Hektaş 8,39 8,44 -0,59 Turkcell 15,10 15,18 -0,53 Tüpraş 122,50 123,10 -0,49 Verusa Holding 45,02 45,22 -0,44 İzmir Demir Çelik 2,29 2,30 -0,43 Netaş Telekom. 16,38 16,45 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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