Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,28
|24,82
|-2,18
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,20
|44,00
|-1,82
|Erbosan
|85,35
|86,90
|-1,78
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,69
|11,90
|-1,76
|Global Yat. Holding
|1,89
|1,92
|-1,56
|Gübre Fabrik.
|49,16
|49,76
|-1,21
|Aygaz
|16,23
|16,42
|-1,16
|Aksa
|20,26
|20,48
|-1,07
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|31,88
|-1,07
|Türk Traktör
|156,50
|158,00
|-0,95
|Migros Ticaret
|31,48
|31,78
|-0,94
|İş Y. Men. Değ.
|13,31
|13,40
|-0,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,26
|24,42
|-0,66
|Logo Yazılım
|39,46
|39,72
|-0,65
|Hektaş
|8,39
|8,44
|-0,59
|Turkcell
|15,10
|15,18
|-0,53
|Tüpraş
|122,50
|123,10
|-0,49
|Verusa Holding
|45,02
|45,22
|-0,44
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|2,30
|-0,43
|Netaş Telekom.
|16,38
|16,45
|-0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi