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Hepsiburada'dan can dostlarına destek - Son Dakika

Hepsiburada'dan can dostlarına destek

04.10.2021 14:42
Hepsiburada'dan can dostlarına destek, System.String[]

Sosyal sorumluluk projelerini "HepsiYürekten" çatısı altında hayata geçiren Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı ve sahipsiz kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefleyen kampanya başlattı.

Sosyal sorumluluk projelerini "HepsiYürekten" çatısı altında hayata geçiren Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı ve sahipsiz kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefleyen kampanya başlattı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı ve sahipsiz kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefleyen Hepsiburada, afet bölgelerindeki hayvanlara destek için "Haydi sen de destek ol senin adına ihtiyaç bölgelerine ulaştıralım" diyerek başlattığı yardım kampanyasını da sürdürüyor.

Topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla, kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik tüm sosyal sorumluluk projelerini "HepsiYürekten" çatısı altında hayata geçiren Hepsiburada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları konusunda farkındalık yaratmayı ve sahipsiz kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamayı hedefleyen kampanya başlattı.

Petshop kategorisinde kedi ve köpek mamalarından yemlere, oyuncaklardan taşıma kafeslerine ve çantalara kadar binlerce üründe yüzde 50'ye varan indirimler sunan Hepsiburada, bu indirime ek olarak 300 TL ve üzeri petshop kategorisi alışverişlerinde 30 TL indirim uyguluyor. Kampanya indirimlerinden faydalanacak olan hayvanseverler gerek kendi evcil hayvanlarını gerekse sokak hayvanlarını sevindirebilecek.

Hepsiburada, daha önce hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ve Akgrup ile yaptığı iş birliği kapsamında sel ve yangın yaşanan bölgelere 3 bin 315 kg köpek maması ve 2 bin 790 kg kedi maması ulaştırmıştı. "Haydi sen de destek ol senin adına ihtiyaç bölgelerine ulaştıralım" çağrısıyla 4 Ekim haftasına özel sunulan kampanyayla, daha çok sayıda sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayarak sahipsiz hayvanların yaşam mücadelesine katkı sağlanması hedefleniyor. Hepsiburada, sahipsiz kedi ve köpeklere sürdürülebilir bir besin takviyesi sağlamayı amaçlıyor.

Sokak Hayvanları, Hepsiburada, 4 Ekim, HAYDİ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan can dostlarına destek - Son Dakika Ekonomi


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