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Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı - Son Dakika

Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı

21.10.2021 17:26
Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin öncülüğünde, üniversiteden uzmanlar ile Çorum'da özel üretim makineleri imal eden bir firma işbirliği ile kenevir hasatında 3 ayrı işlemi yapacak makine tasarlandı.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin öncülüğünde, üniversiteden uzmanlar ile Çorum'da özel üretim makineleri imal eden bir firma işbirliği ile kenevir hasatında 3 ayrı işlemi yapacak makine tasarlandı.

Makine ve imalat teknolojileri, kenevir ve hayvancılık alanlarında ihtisaslaşan üniversiteler ile sanayi sektöründen öncü iki firma, bir araya gelerek, tıptan kimyaya, otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya kadar birçok çeşit üründe kullanılabildiği için katma değeri yüksek olan kenevirin üretimine ve işlenmesi yönelik örnek bir işbirliğini hayata geçiriyor. Türkiye'de, 2016 yılından itibaren devletin kontrolü altında belirli bölgelerde ekiminin yapılmasına izin verilmesinin ardından, kenevir üretimi hem sanayicinin, hem çiftçinin hem de bu alanda rol alabilecek üniversitelerin gündemine oturdu. Kenevir ekimi yapılmasına izin verilen illerden Burdur'un Gölhisar ilçesinde bitkinin endüstriyel kullanımına yönelik araştırma geliştirme faaliyetleri bulunan Orallar Grup Şirketleri, bu alandaki çalışmaları için ihtisas alanı makine ve imalat teknolojileri olan Hitit Üniversitesi ile kenevir alanında ihtisaslaşan Bozok Üniversitesi ve hayvancılık alanında ihtisaslaşması kararlaştırılan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden işbirliği talebinde bulundu.

'Kenevir hasat sürecindeki 3 ayrı işlemi yapacak makine tasarlandı'

Endüstride tohumu, lifi, sapı ve kökü ayrı ayrı değerlendirilen kenevirin hasat zamanında toplanması, liflerinin ayrılması ve balyalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yenilikçi tarım teknolojileri arayışı içinde olan firma, ihtiyaç duyulan makinenin yapılması için Hitit Üniversitesi'ne başvurdu. Bunun üzerine Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin öncülüğünde, üniversiteden uzmanlar ile Çorum'da özel üretim makineleri imal eden bir firma işbirliğiyle ihtiyaç duyulan biçerdöver makinesinin geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Hitit Üniversitesi uzmanları, firma çalışanlarıyla birlikte tasarladıkları çok fonksiyonlu biçerdöver makinesi ile tarlada kenevir toplanmasının yanı sıra, liflerinin ayrılması ve balyalama işlemleri de gerçekleştirilebilecek. Modifiye edilen biçerdöverle 3 ayrı işlemin yapılabilecek olmasına bağlı olarak, kenevir üretiminde hem zaman hem de maliyetlerin önemli oranda azalması bekleniyor.

'Kenevir, tarımda geleceğin yeşil altını olacak'

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Üniversitelerde İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması" projesinin başlatılmasının ardından, ihtisas alanları belirlenen üniversitelerin artık sadece bulunduğu bölgede değil ulusal ölçekte kalkınmada önemli roller üstlenmeye başladığını söyledi.

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi olarak kenevir üretimine destek olmak üzere bu alanda hasat döneminde kullanılacak çok fonksiyonlu makinenin geliştirilmesine yönelik Çorum merkezli bir firma ile ortak çalışma yürütmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "Orallar Grup'un talebi üzerine Ar-Ge ve tasarım desteğini Üniversitemizin vereceği, üretimini ise şehrimizde faaliyet gösteren Ergün Makine'nin yapacağı; tarladaki kenevirin toplanması, liflerinin ayrılması ve balyalama işlemlerini gerçekleştirecek makine için kolları sıvadık. Bu projede üç ihtisas üniversitemiz; Kenevir'de Bozok Üniversitesi, Hayvancılıkta Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ile Makine ve İmalat Teknolojilerinde Hitit Üniversitemiz örmek bir işbirliğine imza atıyor. Çorum-Burdur arasında işbirliği köprüsünü kurarak sadece bölgemize değil ülkemize her anlamda katma değer sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımda geleceğin Yeşil Altını olacak kenevir için başlattığımız makine projesinin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı
Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı
Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı
Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı

Hitit Üniversitesi, Transfer, Kenevir, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hitit Üniversitesi'nde kenevir hasatı yapacak makine tasarlandı - Son Dakika Ekonomi


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