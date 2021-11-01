Hububat üreticilerine buğday tohumu dağıtıldı

Denizli'de bitkisel üretimi artırmak amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan uygulama projesi kapsamında Çal, Baklan ve Çivril İlçelerinde hububat üreticilerine yüzde 50 hibeli olarak Eminbey makarnalık buğday çeşidi tohumluk dağıtımı yapıldı.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, proje ile 100 ton tohumluğun üreticiye dağıtıldığını ve yaklaşık 5 bin dekarda ekimi yapılacağını belirterek, "Proje 2021-2022 üretim döneminde yeterli yağış alınamaması durumunda su kısıtlaması planlanan bölgede ve talep eden 484 üreticiyi kapsamaktadır. Bu proje ile tahıl üretiminin ve kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra uzun yıllar ayçiçeği üretimi yapılan bu alanlarda, Canavar otu ile bulaşık olan toprakların hububat ile münavebe edilmesi planlanmaktadır. Protein kalitesi yüksek olan çeşidin bölgede yaygın üretimi ile pazarlanmasına da olumlu yansıyacağı düşünülmektedir" İfadelerini kullandı. - DENİZLİ