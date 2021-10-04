Üye Girişi
Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu - Son Dakika

Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

04.10.2021 14:40
Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği projeyle Demirci'de, üreticiye 7 bin 500 adet hünnap fidanını dağıtarak destek sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında hayata geçirdiği projeyle Demirci'de, üreticiye 7 bin 500 adet hünnap fidanını dağıtarak destek sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında Demirci ilçesinde hünnap üreticilerine destek olmak amacıyla "Hünnap Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 7 bin 500 adet iri meyveli hünnap fidanı dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da, projenin başladığı Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi'nde hünnap bahçelerinde üreticiyi ziyaret etti. Usta'ya, Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Şadan Aslay ve Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Kırsal kalkınmayı sağlamak ve üretimi arttırmak amacıyla başlatılan projenin bugün üretici için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Projemiz, 2016 yılında üreticiye, 7 bin 500 adet iri meyveli hünnap fidanı dağıtılarak, 260 dönüm arazide başladı. Hünnap ağacının verdiği dip sürgünlerin üretilmesi bugün itibari ile hünnap üretimi 400 dönüme ulaştı. Hünnap bahçelerinin sulanması ile yaşanılan sıkıntılar da, atıl durumda bulunan kapalı sistem, sulama sisteminin onarılarak arazilerin sulama verimi arttırılmış, sulama ile üründeki verim artışı sağlandı" dedi.

Öte yandan hünnabın ulusal pazarın da gözdesi haline geldiğine dikkat çeken Usta, "Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden biri ile anlaşma sağlanarak Türkiye'nin her yerine Demirci Söğütçük hünnabı ulaşmaktadır. Bunun yanında Söğütçük Mahallemizde İzmir ve İstanbul haline de hünnaplar gönderilmektedir. Bu yıl 400 ton ürün hasat edilmesi beklenmektedir. Mahallemizde 2 ile 2 buçuk milyon TL gelir elde edileceği düşünülmektedir" dedi. - MANİSA

Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu
Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu
Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının 14:35 Bu yazı 2 bin yıllık lahidin üzerinde yazıyor! Romalı kadının "Mezarımı rahatsız etmeyin" bedduası görenleri şaşırtıyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor 14:29 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il 14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu 13:58 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor 13:38 Bin 200 rakımda yetişen ceviz, kilosu 30 liradan satılıyor Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı 13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? 12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var 12:18 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var

Son Dakika Haberleri
14:34 Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı
14:28 Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor
14:24 İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü
14:12 Okullarda PCR testi uygulaması başladı! İşte start verilen 10 pilot il
14:06 Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu
14:05 Yeni uygulama İstanbul ve Ankara'da devreye giriyor! Taksiciler cep telefonlarını pos cihazı olarak kullanabilecek
13:57 Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu
13:56 Boşanma aşamasındaki kocası, sarıldığı anda bıçağı saplayıp "Ölümümden kendim sorumluyum" notu yazdırmış
13:34 Mesut Özil'in formasını Pereira'nın önüne bırakmasının detayları ortaya çıktı
13:30 Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar'ın elini öptüğü anları anlattı
Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti Düğün günü havaya ateş açan damat, balayı yerine adliyeye gitti         
14:38
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü İstanbul polisinin kağıt toplayıcılarının deposuna yaptığı baskında ortalık adeta savaş alanına döndü         
14:24
Ali Koç'un Ali Koç'un "Yeni forvetleri nasıl buldunuz?" sorusuna verdiği cevap kahkahaya boğdu         
14:06
15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor 15 yıldır İstanbula gitmeyen vatandaşa arka arkaya ceza kesiliyor         
13:57
Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı Kasiyerin markete kilitlediği hırsızlık zanlısı, vatandaşların tüm tedbirlerine rağmen camı kırarak kaçtı         
13:38
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu Xantaresinde yönetiminde olduğu eternel fire, Valorant takımını duyurdu         
12:13
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 14:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Hünnap ulusal pazarın gözdesi oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement