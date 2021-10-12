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İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeline sahip il Muğla" - Son Dakika

İl Müdürü Saylak, "Ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeline sahip il Muğla"

12.10.2021 00:58
İl Müdürü Saylak,

Muğla'da faaliyet gösteren 30'a yakın su ürünleri üretici kooperatifleri temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde bir araya geldi.

Muğla'da faaliyet gösteren 30'a yakın su ürünleri üretici kooperatifleri temsilcileri Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nde bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı istişare yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu ayrıca Kooperatifler Kanunu'nda TBMM'de sunulan değişiklikler de masaya yatırıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Şu anda bu ülkenin en önemli yetiştiricilik potansiyeli üretim anlamında Muğla ili birincidir. Su ürünleri, deniz, kültür balıkları, alabalık ürünlerinde önemli bir yere sahibiz" dedi.

Muğla ilinde faaliyet gösteren su ürünleri üretici kooperatiflerinin başkanları Dalko Su Ürünleri Kooperatifinde bir araya geldi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın başkanlığında, Dalko Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, SÜRKOOP (Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği) Başkanı Ramazan Özkaya, Muğla Su Ürünleri Şube Müdürü Bahattin Bolel, Ortaca İlçe Tarım Müdürü Okan Bilgiç'in yanı sıra yanı sıra Muğla il genelinde faaliyet gösteren 30'a yakın kooperatif başkanı katıldı

Dalko Su Ürünleri tesisini gezen konuklar, Dalko Başkanı Arif Yalılı'dan da bilgi aldı. Fikir alışverişinde bulunulan toplantının ardından gelen konuklara dalyanlara gezi de düzenlendi.

Tesiste yapılan tanıtım gezisi sırasında açıklamada bulunan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Dalko'da üretilen balık havyar tozu, ambalajlı, mumlu ve mumsuz balık yumurtalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Sadece tam mumlanmış balık yumurtası değil, katma değeri yüksek gelir getirebilecek bu şekilde ürünler yetiştirilmeli. Yurt dışında balık ürünleri raflarında ambalajda poşetlenmiş, her türlü işleme tabi tutulmuş, çok kolay, tüketici için al evinde tüket. Pişirmesi, yemesi kolay, temizlenmiş, hazırlanmış ama bundan elde edilen gelir çok daha yüksek" dedi.

Katma değeri yüksek ürünleri üretilmesi gerektiğini belirten Barış Saylak, "Şu anda bu ülkenin en önemli yetiştiricilik potansiyeli üretim anlamında Muğla ili birincidir. Su ürünleri, deniz, kültür balıkları, alabalık ürünlerinde önemli bir yere sahibiz. Böyle dalyanlarımız var. Mesele şu, bütün sektörümüzdeki üreticilerimizin hep birlikte, dayanışma içinde bu tür katma değeri yüksek ürünleri üretmeye davet ediyorum. Dalko bu anlamda kutlanmaya değer bir başarı öyküsü" diye konuştu.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan SÜRKOOP (Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği) Başkanı Ramazan Özkaya ise, Muğla bölgesindeki 30 kooperatifin temsilcisi ile Dalko'da bir araya geldiklerini belirterek, "Toplantının amacı kooperatifler arası istişareyi geliştirmek, günümüzün sorunlarını dinlemek ve bunları masaya yatırmak. Burada Dalko'yu gezdiğimizde çok gururlandık. İnanılmaz yatırımlar yapmışlar, balık işleme alanları, balığın ihracatında çok iyi işlemler yapmışlar. Bundaki amaç şu, diğer kooperatiflerinde bu tür yatırımlar yapması, katma değer kazanması, özelliklede buranın 75 kişiyi istihdam etmesi bizi sevindirdi. Demek ki kooperatifler bilinçlendiği zaman yatırımlar doğru yapılınca, birazda devlet desteği bulduğumuzda 3.sektör olan anılan kooperatiflerin gerçekten Türkiye'de hem istihdamı sağlayacağını, hem de katma değer sağlayacak ürünleri burada görmüş olduk. Bizim isteğimiz bundan sonra üreticiden, tüketiciye ulaşacak ürünlerin aracısız olarak ulaştırmak, alım gücü seviyesine balık fiyatlarına getirmek ve tüm halkın bu taze balığı yemesini sağlamak" dedi.

Kooperatifler kanununda da değişikliğin gündemde olduğunu belirten Ramazan Özkaya, "1163 sayılı Kooperatifler Kanununun bazı maddelerinin değişimi TBMM'ye sunuldu. Biz bu maddeleri bugün masaya yatırıp neler faydalı, neler değil bunları istişare edince Bakanlığa, TBMM'ye, Tarım Komisyonuna isteklerimizi bildirip, kanunda olması gereken maddelerin geçmesini sağlayacağız" dedi.

Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Arif Yalılı ise, "2 ay öncesinde Muğla Orman ve Tarım İl Müdürlüğünde yaptığımız toplantıda, İl Müdürümüzün başkanlığında tüm Muğla ilindeki kooperatifleri bir araya getirerek toplantı düzenlendi. Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amaçlıyordu çok faydalı oldu. Toplantıdan sonra alınan bir karar var, her 2 ayda bir kooperatifleri mahallinde diğer kooperatif başkanları ile ziyaret edip, karşılıklı fikir alışverişinde bulunup, dalyanlar ile ilgili yapabileceklerimizi görüşmek. Bizim birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bunu gerçekleştirmek için böyle bir toplantı gerçekleştirildi. İlk toplantıda da Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi olarak bizde teklif edildi, kabul ettik. Arkadaşları bugün burada misafir ediyoruz. tesislerimizi gezeceğeyiz, tesislerin ardından dalyanları gezeceğiz, tabii ki karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. İnşallah bu her 2 ayda bir tüm kooperatiflerde gerçekleştirip, devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kooperatif, Dalyan, Muğla, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İl Müdürü Saylak, 'Ülkenin en önemli su ürünleri yetiştiriciliği potansiyeline sahip il Muğla' - Son Dakika Ekonomi


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