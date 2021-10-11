İnegöl'de yeni hedef "turizm"

Sanayi ve tarımda ortaya koyduğu başarılarla rol model şehir olan İnegöl, turizmde de ayağa kalktı.

Turizm şehri İnegöl hedefine ulaşmak isteyen belediye, 110 dolayında ismin davet edildiği 'İnegöl Turizm Paneli' düzenledi. Kent Müzesi çok amaçlı salonunda yapılan panelin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de turizmden daha fazla pay alabilmek için mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Alper Taban, "Adımlarımızı çok dikkatli atmak istiyoruz. Öncelikle şehrimizde bir turizm platformu oluşturacağız. Paydaşları bu işin etrafında toparlamak istiyoruz. Sonrasında da öncelikle kendi eksiklerimizi göreceğiz, karşımıza çıkan fırsatları göreceğiz, tehditlerimizi göreceğiz, dezavantajlarımız nelerdir, elimizdeki imkanlar nelerdir? Bunların üzerinde inşallah yürümeye başlayacağız" dedi.

Oylat'ın yeni bir Davos potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Alper Taban, "Geçmiş turizm şekilleri var, bugün yeni yeni turizm alanlarını konuşuyoruz. Şehrimizin gerçekten önemli aktörlerinden biri sanayi. Sektörel olarak mobilya ağırlıklı. Baktığınızda bana göre bu da bir turizm gücü. Bu vesileyle şehre insanlar geliyor. Yine elimizde termal kaynaklarımızın olduğu bir şifalı incimiz, Oylat'ımız var. Oylat'ta biz niye 300 bin turist ağırlıyoruz? Neden 3-5 milyon değil? Niye benim şehrimde Oylat'ım bir Davos olmuyor? ya da Kayseri Erciyes'te, Erzurum Palandöken neden bir Davos olmasın? İnşallah bu gözle baktığımızda ben bu fırsatları yakalayacağımızı ve buna mukabil eylem planlarımızı oluşturacağımızı düşünüyorum. Termalle ilgili birtakım çalışmalarımız var. Oylat'ta sağlık turizminden daha fazla imkan sağlayabilmek için orada bir fizik tedavi merkezi oluşturulmasıyla ilgili çaba ve gayret devam ediyor. Ayrıca şehrimizde yeni bir termal su bulunmuştu. Bununla ilgili de özel yatırımlar gerçekleştirilebilir mi bunu da bir yandan çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Alper Taban, gastronomi alanında da İnegöl'ün çok güçlü olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Aslında Türkiye'nin özeti burada. 81 ilden buraya gelen vatandaşlarımızın yanında Kafkaslar, Balkanlar ve Türki cumhuriyetlerden göçmen vatandaşlarımız var. Burası kültür başkenti. Bu zenginliği gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yıldır süren çalışmalarla kırsal mahallelerimizdeki bütün güzellikleri, gastronomi ve kültürel anlamdaki değerleri kayıt altına geçiriyoruz. Bunları yine Beşinci Mevsim Kültür Merkezimizde oluşturduğumuz demo mutfak atölyemizde İnegöl Mutfağı adı altında birleştirme çaba ve gayretlerine devam ediyoruz. Ben bunun geleceğe matuf çok güzel işler doğuracağını görebiliyorum. Çünkü baş aktörümüz İnegöl köftesi. İnegöl köftesi İnegöl'de mi doğmuş? Hayır. Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen insanların bu şehirde yoğurduğu ve ortaya çıkardığı bir lezzet. İnegöl'ün tanıtım gücü anlamında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gelen yabancı misafirlerimize İnegöl ile ilgili ne biliyorsunuz dediğimizde, yüzde 50'si köfte, yüzde 50'si mobilya diyor."

4 saat süren panelde turizm şehri İnegöl'ün temelleri atılmış oldu. - BURSA