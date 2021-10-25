Üye Girişi
İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu - Son Dakika

İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu

25.10.2021 17:06
İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu

Online platformda gerçekleşen CEO Club Online Summit'te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alındı.

Online platformda gerçekleşen CEO Club Online Summit'te iş dünyasının 2022 yılı beklentileri ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, pandemi sonrası şirketlerin dijitalleşme yatırımları hakkında bilgi verdi.

Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Online platformda gerçekleşen CEO Club'da Türkiye'nin en büyük holdinglerinin CEO'ları 2021 yılı değerlendirmeleri ve 2022 beklentileri ele alındı.

CEO Club Online Summit'in açılış konuşmasını Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy gerçekleştirdi. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söyleyen Aksoy, TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımlarının yüzde 35 arttığını aktardı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'CEO Agenda 2022' panelinde ise Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Borusan Holding CEO'su Erkan Kafadar, Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü ve Tosyalı Holding CEO'su Dr. Suhat Korkmaz, 2021 yılını değerlendirirken 2022 beklentilerini paylaştı.

"Şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz"

Dijitalleşmeye vurgu yapan Engin Aksoy, şunları söyledi: "Dünyanın geçirdiği zor dönemlerde, yatırımların hız kesmediği alanların en başında dijitalleşme geliyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşme ile büyüyebileceğini, yerel ve global rekabette bir adım önde olabileceğini gördük. Bugünkü ekonomik duruma ve geleceğe baktığımızda, şirket verimliliğini artırmak için dijitalleşmenin ana unsur olduğunu düşünüyoruz. Günümüzde dijitalleşmede üç önemli konudan bahsediyoruz: Birincisi, 'bağlantı' yani 5G gibi teknolojilerle interneti daha etkin kullanabilmek, ikincisi 'bulut teknolojileri', üçüncüsü 'yapay zeka'. Bu üç teknolojiyi ne kadar etkin kullandığımız hem şirketlerimizi hem tüketicimizi ne kadar dönüştürdüğümüzün ve başarımızın belirleyicisi olacak. Yaptığımız her işte bu üç teknolojiyi kullanıyor olmak verimimizi artırırken tüketici ihtiyaçlarına da daha iyi cevap vermemizi sağlayacak. Bağlantı, internet altyapısı, bulut teknolojileri ve yapay zeka geleceğe giden yolda oldukça önemli.

TÜSİAD'ın araştırmasına göre, 2020'de ülkemizde dijitalleşme yatırımları yüzde 35 arttı. IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki dijital dönüşüm yatırımları önümüzdeki 4 yılda 7,4 trilyon doları aşacak. Araştırmalar, bize önümüzdeki dönemde oyun değiştirici unsurun dijital servisler olacağını söylüyor. Pandemi öncesi şirketimizin yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20'si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim. Bu durum, dijital servislere ilgiyi de artırdı. Örneğin, Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyon oldu. Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayımızda yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandı. Operatör olarak, geleceğin dijital servislerde olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz." - İSTANBUL

İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu
İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu
İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu

Vodafone, Pandemi, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı 17:09 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi 17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı 16:58 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti 16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz 16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı 16:04 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor 15:51 Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları 15:43 Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı

Son Dakika Haberleri
17:08 Fenerbahçe'den sonra çok saldı! 7. ligde oynayan Bienvenu'nün son hali şaşkınlık yarattı
17:08 HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı
17:07 Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi
17:04 CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem
16:57 Son Dakika: Benzine 44 kuruş zam gelerek 9 liraya yaklaştı
16:57 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun
16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz
16:11 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti         
17:11
HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya HSK, 10 büyükelçinin yaptığı çağrıya "yargı bağımsızdır" vurgusu yaptı         
17:08
CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP yönetimine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "ihraç" resti: Ayrılsam da başka partiye geçmem         
17:04
Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri         
16:57
HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun         
16:43
Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz         
16:12
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu         
15:59
Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi         
15:44
Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü         
15:26
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti         
14:15
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 17:21:19. #1.13#
SON DAKİKA: İş dünyası CEO Club'da 2022 ajandasını konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement