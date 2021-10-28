Üye Girişi
İstihdam garantili lise sanayi kenti Kayseri'de üretime güç katıyor - Son Dakika

İstihdam garantili lise sanayi kenti Kayseri'de üretime güç katıyor

28.10.2021 11:04
İstihdam garantili lise sanayi kenti Kayseri'de üretime güç katıyor

Kayseri'de pek çok sanayicinin de eğitim gördüğü istihdam garantili Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kent ekonomisine güç katıyor.

Kayseri'de pek çok sanayicinin de eğitim gördüğü istihdam garantili Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, kent ekonomisine güç katıyor.

Sanayi kenti Kayseri'de, mobilya ve iç mekan tasarım, metalurji, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi ve uçak bakım teknolojisi gibi bölümlerde 1300 öğrencinin eğitim aldığı lisede, çevre okulların masa, sıra, kapı gibi ihtiyaçları üretiliyor, makine bölümünde ise daha önce ithal edilen ürünler tasarlanıyor.

Sanayicilerin ihtiyacı olan teknisyen ve kalifiye elemanların yetiştiği, 40 derslik, 45 atölye ve 25 laboratuvara sahip lisenin mezunları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalarda işe yerleştiriliyor.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, AA muhabirine, sanayicilerin en büyük şikayetinin ara eleman bulamamak olduğunu, meslek liselerindeki gençleri de bu soruna ilaç gördüklerini söyledi.

Bu kapsamda TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 81 ildeki 81 meslek lisesini ilgilendiren bir protokol imzalandığını anımsatan Büyüksimitci, kentteki oda ve borsaların Merkez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile kısa, orta ve uzun vadede planlar yaptığını anlattı.

Alan dışı istihdamı çözmeyi amaçladıklarını dile getiren Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Okul müdürümüz ve Milli Eğitim müdürümüzün de gayretiyle mezun öğrencileri tek tek arayarak bunların istihdama katılması için çalışma yaptık. Bizim lisemizde bu yıl doluluk yüzde 100'ü buldu. Bu gençlerimizi stajlarıyla ve iş garantisiyle iş hayatına kazandıracağız. Başarılı öğrencilerimize burs veriyoruz. Meslek liselerimizde yapacak çok iş var. Endüstrisi gelişmiş ülkelere baktığımızda meslek liseleri çok önemli. Bunların en büyük örneği Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Japonya. Meslek liseleri sayesinde şu anda sanayileri ciddi gelişmiş durumda. Ara eleman olmadan istediğimiz ürünü çıkarmamız mümkün değil."

"Daha askere gitmeden liseden başlayarak iş sahibi olabilirsiniz"

Büyüksimitci, fabrikalarda son model makinelerin bulunduğunu, liseli öğrencilerin buralarda eğitim almalarının iş hayatına girmelerini de kolaylaştırdığına dikkati çekti.

Herkesin hedefine üniversiteyi koymasının üniversite mezunu enflasyonuna ve işsizliğe yol açacağına işaret eden Büyüksimitci, "Halbuki bugün meslek lisesinde temel eğitimi iyi almış olanlar stajıyla bunu pekiştiriyor ve anında iş buluyor. Maaş seviyeleri iyi durumda. Daha askere gitmeden liseden başlayarak bir meslek sahibi ve iş sahibi olabilirsiniz. Bu arkadaşları mutlaka okudukları alanda istihdam etmeliyiz. 100 üyemizle anket yaptık. 100 üyemizin yıllık talebi yaklaşık bin öğrenci istihdam edebilecekleri şeklinde." diye konuştu.

Öğrenciler gelecekten umutlu

120 öğrencinin eğitim aldığı mobilya bölümünden 11. sınıf öğrencisi Ahmet Hamza da okuduğu bölümü bilerek ve severek seçtiğini söyledi.

Hamza, "Çok güzel avantajları olduğu için geldim. İleride bu avantajların işime yarayacağını düşündüm. Bölümü seçmeden iş imkanlarına baktım da seçtim." dedi.

Uçak elektroniği bölümünde okuyan 12. sınıf öğrencisi Semih Yeşil ise mezuniyetin ardından kolay iş bulabileceğine inandığını, haftanın üç günü 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde staj yaptığını belirtti.

Lise öğrencilerinden Osman Emel de mezun olduğunda iş olanaklarının çok olduğunu ve işsiz kalma gibi derdinin olmadığını ifade etti.

Uçak gövde motor bölümü öğrencisi Sefer Gümüşay ise bu okuldan mezun tanıdıklarının yönlendirmesiyle bölümü seçtiğini belirterek, "Teknisyen ya da tekniker olarak işe girmeyi düşünüyorum. Normal bir okula gitmektense meslek lisesi okumak daha mantıklı, bir meslek sahibi oluyorsun." dedi.

Emre Han Eser de meslek liselerinin önemine dikkati çekerek, "Çevremde bir sürü üniversite mezunu işsiz var. İnsanlar teknikerliği teknisyenliği önemsemiyor, masa başı iş istiyor. Mekaniğe, elektroniğe ilgisi olan herkes burayı seçebilir." ifadelerini kullandı.

İstihdam, Kayseri, Uçak, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstihdam garantili lise sanayi kenti Kayseri'de üretime güç katıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor 10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor 10:33 Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin 08:43 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
10:41 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
09:53 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor         
10:28
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar         
10:17
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi         
08:08
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:09:31. #1.12#
SON DAKİKA: İstihdam garantili lise sanayi kenti Kayseri'de üretime güç katıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement