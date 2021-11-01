Kapalıçarşı'da altın
01.11.2021 17:40
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 azalışla 549,00 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 azalışla 549,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 889,00 lira, Cumhuriyet altını 3.638,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 düşüşle 549,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|554,50
|554,70
|548,80
|549,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.654,00
|3.675,00
|3.617,00
|3.638,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|505,70
|509,70
|501,00
|505,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.571,00
|3.591,00
|3.534,00
|3.554,00
|Yarım Ziynet
|1.786,00
|1.796,00
|1.768,00
|1.778,00
|Çeyrek Ziynet
|893,00
|898,00
|884,00
|889,00
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