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Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı

18.10.2021 19:00
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Iğdır TSO arasında iletişimi güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için kardeş oda protokolü imzalandı.

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Iğdır TSO arasında iletişimi güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için kardeş oda protokolü imzalandı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Iğdır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan'ı ziyaret etti. Ziyarette iki oda arasında iletişimi güçlendirmek ve iş birliğini artırmak için kardeş oda protokolü imzalandı. Başkan Keleş protokole ilişkin olarak yaptığı açıklamada, imzalanan protokol ile karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler/projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde birlikte hareket etmek ve böylece ticari, coğrafik, tarihsel ve kültürel etkileşimi sağlayarak farklı yöre insanlarının işbirliğini geliştirmek felsefesiyle diğer oda ve borsalara rol model olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Iğdır TSO Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, Kdz. Ereğli TSO heyetine hizmet binasını ve son dönemlerde yapmış olduğu 300 kişilik M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nu gezdirdikten sonra Meclis Toplantı Salonu'nda; Iğdır'ın sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile odanın faaliyetlerini içeren bir sunum yaptı.

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim'i ziyaret eden Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Karadeniz'den Doğuya ulaşan bu sevgi ve gönül bağını ticari anlaşmalarla taçlandırmak istediklerini belirtti.

Valilik ziyareti sonrası program, Iğdır OSB Müdürlüğü ziyareti ile devam etti. OSB'de faaliyet gösteren firmalar gezilerek incelemelerde bulunuldu.

Ziyaretin ikinci gününde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'ne geçilerek, Türkiye Cumhuriyeti Nahcivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz ziyaret edildi. Ziyarette iki ülke arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Nahcivan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz'a nazik kabullerinden dolayı teşekkür etti. Kdz. Ereğli ilçesi ekonomisi ile ilgili detaylı bilgilendirmede bulunan Keleş, Kdz. Ereğli ve Nahçıvan arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilebilmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş yaptığı açıklamada, "2015 yılında Yaşar başkanımız ile kurulan gönül bağımızın, kardeş oda ile imzaladığımız protokolümüz ile iki odanın da kazanımları olmuştur. Bugüne kadar olan dostluk ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağımızı ümit ediyor, bizi böylesine nezaketle karşıladığınız ve büyük bir ihtimamla ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel ev sahipliğinize karşılık sizleri de Karadeniz Ereğli'ye bekliyoruz" dedi.

Ziyaretlere Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çaygeç, Meclis üyeleri Cevdet Demircan, Cenk Koşun, Mahir Akbaba, Meclis Başkan Yardımcıları Suat Keleş, Taha Kuyumcuoğlu ve Genel sekreter Gündüz Acar katıldı. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı
Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı

Arslan Keleş, Karadeniz, Ereğli, Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kdz. Ereğli TSO ile Iğdır TSO iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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