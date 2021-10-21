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Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te - Son Dakika

Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te

21.10.2021 11:39
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te

Kepez Belediyesi, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), tarımsal üretimde farkındalık oluşturmaya yönelik bir çalışması olan Antalya Orman Çiftliği'ni ve kurulmalarına öncülük ettiği Kepez Kadın Kooperatifleri'nin ürettiği yöresel lezzetleri tanıtıyor.

Kepez Belediyesi, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), tarımsal üretimde farkındalık oluşturmaya yönelik bir çalışması olan Antalya Orman Çiftliği'ni ve kurulmalarına öncülük ettiği Kepez Kadın Kooperatifleri'nin ürettiği yöresel lezzetleri tanıtıyor. Kepez Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenen YÖREX Fuarı'na, tarımsal üretim ve kadın kooperatiflerine destek programı çalışmalarıyla katıldı.

Fuarda kurulan Kepez Belediyesi Standı'nda, tarımsal üretimde farkındalık oluşturmaya yönelik bir proje olan ve bu yıl kavun, karpuz ve buğday üretiminin yapıldığı Antalya Orman Çiftliği'nin tanıtımı yapılıyor. Stantta, çiftlikten hasat edilen buğdayın saman balyaları dekor olarak kullanılırken, çiftlikte üretilen kavun ve karpuzlar da, triportör adlı mini bir arabanın kasasında sergileniyor. Antalya yöresine özgü kıyafetler giyen bir belediye personeli ise standa gelenlere mihmandarlık yapıyor.

"Kepez'in kadın kooperatiflerinden yöresel lezzetler"

Kepez Belediyesi, standında Kadın Kooperatifleri Destek Paketi Projesi kapsamında kurulmalarına öncülük ettiği kooperatiflere de yer verdi. Kepez Kadın Kooperatifleri, 'Kooperatifler Kadınlarımızın Güvencesidir' yazısının bulunduğu dekorun önünde, ürettikleri yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor. Kepez Belediyesi standını ziyaret edenler, yöresel lezzetlerden pekmeze, baldan tahine, meyve sularından nar ekşisine, bakliyattan meyve ve sebze kurularına, yaş pastadan unlu mamul çeşitlerine, turşudan salçaya kadar doğal yöntemlerle ve sağlıklı koşullarda imal edilen ürünlerin tadına bakma imkanı buluyor.

"Tütüncü, Kaymakam Şahin'le stantta"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, fuarın açılış törenine katıldıktan sonra İlçe Kaymakamı Nusret Şahin'le belediyenin standını ziyaret etti. Yöresel lezzetlerin tadına bakan Tütüncü, stantta yer alan Kepez Kadın Kooperatifleri üyelerine kolaylıklar diledi.

"Kepez standına davet"

Başkan Tütüncü, açıklamasında YÖREX Fuarı'na belediye olarak bir kez daha katılmaktan, fuara farklı bir heyecan ve renk katmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. YÖREX'in, Antalya için önemli bir organizasyon olduğunun altını çizen Tütüncü, "Bu fuar, yerel kalkınmayı hedefleyen, geleneksel değerleri gün yüzüne çıkaran son derece önemli bir çalışma. Kepez Belediyesi olarak fuarda, yöreyi anlatabilme anlamında Orman Çiftliğimizle ve bunun yanında da kadınlarımızın yöresel lezzetler odağında yapmış oldukları üretimle ilgili güzel bir stant kurduk. Standımıza misafirlerimizi bekliyoruz. Fuar boyunca burada ilginç bir takım buluşmalarda yapacağız. Hanımefendiler ile birlikte olacağız. Onların emeklerine ekonomik bir değer kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey Kepez için, her şey Kepezlilerin mutluluğu için diyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te
Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te

Kepez Belediyesi, Türkiye, Antalya, Kepez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kepez, kadın kooperatifleri standı ile YÖREX'te - Son Dakika Ekonomi


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