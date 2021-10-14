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Koç Holding, 5 yıldır üst üste "Dünyanın en iyi işverenleri" listesinde - Son Dakika

Koç Holding, 5 yıldır üst üste "Dünyanın en iyi işverenleri" listesinde

14.10.2021 12:00
Koç Holding, 5 yıldır üst üste

Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding, dünyanın 77 ülkesinde yayın yapan iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'un yayınladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde bu yıl da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Türkiye'nin en büyük şirketler Topluluğu olan Koç Holding, dünyanın 77 ülkesinde yayın yapan iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes'un yayınladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde bu yıl da Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, araştırma kapsamında 58 ülkeden 150 bin çalışan, çalıştıkları şirketteki iş ortamını, işverenlerini ve bulundukları sektördeki diğer şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini çalışanlarına sunduğu imkanlar açısından inceleyen araştırmada 6 binin üzerinde şirket arasından dünyanın en iyi işverenleri belirlendi. Beşinci defa yayınlanan araştırmada Koç Holding, 165'inci en iyi işveren olurken, bu yıl da listeye Türkiye'den seçilen şirketler arasında en üst sırada yer aldı.

???????-"Tam beş yıldır üst üste Türkiye'nin 1 numarası olmanın gururunu yaşıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları kaydetti:

"Dünyanın en itibarlı yayınlarından Forbes'un 'Dünyanın En İyi İşverenleri' listesi yayınlandığından itibaren, tam beş yıldır üst üste Türkiye'nin 1 numarası olmanın gururunu yaşıyoruz. Koç Topluluğu olarak son 5 yılda CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde sürekli değişimi odağımıza alarak birçok öncü projeyi hayata geçirdiğimiz, yenilerinin de temellerini attığımız büyük bir kültürel dönüşüm yaşadık. Bu dönüşümle beraber uçtan uca tüm insan kaynakları süreçlerimizi çalışan deneyimi bakış açısıyla yeniden tasarladık. Pandemi buradaki hızımızı daha da artırmamıza vesile oldu. Bu süreçte 'çalışan deneyimi' bakış açısıyla 1.500'den fazla yeni uygulamayı hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile 20 bin çalışma arkadaşımıza yaklaşık 100 milyon TL destek sağladık. Çalışma arkadaşlarımıza, 28 branşta, 60 doktor ile online sağlık hizmeti sunduk. 150 bin KoçAilem üyesine, hem temel ihtiyaçları, hem de pandemi dönemine özel yıl boyunca ayrıcalıklı kampanyalar getirdik. Uzaktan çalışan arkadaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına odaklandık; Haziran ayı itibarıyla uzaktan çalışan her bir çalışma arkadaşımıza günlük yemek desteğiyle birlikte aylık internet desteği vermeye başladık."

Salgın ile birlikte, mevcut çalışma biçimlerinin ve kültürünün sorgulandığı, yeni çalışma modellerinin oluşturulduğu, sürekli değişimin esas olduğu bir sene geçirdiklerini belirten Akkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Koç Topluluğu genelindeki çevik dönüşüm de bu süreç ile birlikte hız kazandı. Çevik yapıların, daha hızlı, daha az hiyerarşik ve çoklu fonksiyonda karar almamıza imkan sağlaması ile bu zorlu dönemde de projelerimizi hız kesmeden hayata geçirdik. Elbette tüm bu başarılı uygulamalarımızda, çalışma arkadaşlarımızın bu süreçteki özverili çalışmaları büyük rol oynadı. Birlikte muazzam bir kenetlenme yaşadık ve değişimi kucaklayan bir kültüre sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk."

Koç Holding, Ekonomi, Türkiye, Forbes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Holding, 5 yıldır üst üste 'Dünyanın en iyi işverenleri' listesinde - Son Dakika Ekonomi


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