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Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında - Son Dakika

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında

22.10.2021 14:50
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yarattığı zorlu koşullara rağmen, uluslararası alanda üç ayrı başarıya imza attı.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yarattığı zorlu koşullara rağmen, uluslararası alanda üç ayrı başarıya imza attı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün programlarından biri olan Executive MBA (EMBA) Programı, Financial Times (FT) tarafından hazırlanan ve uluslararası çapta Executive MBA programlarının değerlendirildiği 2021 yılı sıralamasında ABD ve Avrupa'daki belli başlı okullarını geride bırakarak 55. sırada yer aldı.

Son derece yüksek kadın öğretim görevlisi oranına sahip olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün, EMBA programını üç yıl önce başarıyla tamamlayan mezunların maaş artış oranında ise 23. sırayı aldığı açıklandı. Financial Times sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri, Koç Üniversitesi EMBA Programı mezunlarıyla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, EMBA sıralamasının yanı sıra FT'nin yönetici geliştirme programlarından oluşan ve diplomasız programlarla yetenek geliştirmeyi hedefleyen eğitimlerin sıralandığı listede de büyük başarı gösterdi.

Dünya çapındaki işletme okullarının amiral gemisi olarak adlandırılan özelleştirilmiş program sağlayıcılarının değerlendirildiği FT Kurumlara Özel Yönetici Geliştirme Programları sıralamasında, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Geliştirme Programları, güçlü katılımcı sayısıyla küresel anlamda 6. sırada yer aldı.

Koç Üniversitesi bir diğer başarıyı da lisansüstü işletme eğitimi alanında dünyada en yüksek başarı standardını temsil eden, dünyanın en iyi lisansüstü işletme programlarının kabul edildiği AMBA'da (The Association of MBAs) gösterdi. AMBA, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nü yeniden akredite etti.

Koç Üniversitesi, daha önce küresel akreditasyon kuruluşu AACSB International'dan (Association to Advance Collegiate Schools of Business/İşletme Yüksek Okullarını Geliştirme Derneği) akreditasyonu da almıştı. Aynı zamanda, AMBA ve EQUIS akreditasyonlarına da sahip olan Koç Üniversitesi, bu akreditasyonla birlikte Türkiye'den "Triple Crown" (Üçlü Akreditasyon) unvanına sahip ilk ve tek akademik kuruluşu da olmuştu. Dünyanın sadece en üst yüzde 2'lik dilimde bulunan işletme okullarına verilen AMBA'nın akreditasyonu bugüne kadar 75 farklı ülkeden 286 işletme okuluna verilmiş durumda. AMBA akreditasyonu, okulların tüm programlarına değil, sadece standartlara uygun olan MBA programlarına veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş, pandemi döneminde de eğitimi kesintiye uğratmadan programlara çevrimiçi devam ettiklerini belirtti.

"Dijital Dönüşüm", "Değişim Yönetimi" gibi başlıkları salgın öncesi müfredata katmış olmanın avantajıyla mezunların alanlarında fark yaratabilmesini sağladıklarını kaydeden Bektaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşletme Enstitüsü olarak misyonumuza paralel stratejik önem taşıyan Koç Üniversitesi EMBA programımızın dünya çapındaki programlar arasında 3 yıllık ortalamada en iyi ilk 55 program arasında yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. AMBA akreditasyonumuzun yenilenmesi ve Üçlü Akreditasyonla birlikte eğitim kalitemizin dünya standartlarında olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu."

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı ise şunları kaydetti:

"Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de Üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor. Financial Times'ın global araştırmasında kadın öğretim görevlileri oranında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yüzde 51 ile ilk üç üniversite arasında yer alıyor. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 2021 yılı içinde dünyanın en seçkin işletme okullarının sahip olduğu Triple Crown" (Üçlü Akreditasyon) unvanına hak kazanmıştı. Bu başarının üzerine AMBA akreditasyonumuzun yenilenmesi bizim için gurur verici bir gelişme daha oldu."

Tam Gemi Şok Denemeleri, Öğretim Görevlisi, Koç Üniversitesi, Financial Times, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında - Son Dakika Ekonomi


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