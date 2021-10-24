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Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı - Son Dakika

Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

24.10.2021 13:05
Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Konya Şeker, 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorin avansının üreticiye dağıtacak.

Konya Şeker, 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorin avansının üreticiye dağıtacak.

İSO verilerine göre Türkiye'nin en büyük 4 gıda şirketinden biri olan Konya Şeker, her zaman üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Pancar sökümünün yanı sıra bir taraftan da hububat ekimini sürdüren üreticilere Konya Şeker'in daha tohum tarlaya düşmeden başladığı ve Genel Başkan Recep Konuk ile geleneksel hale gelmiş olan desteklerinin motorin avansıyla devam edeceğini ifade eden Konya Şeker yetkilileri, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, 25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle 32 milyon 60 bin liralık motorin avansının üreticiye dağıtılacağını söyledi.

Halen Konya Şeker, hinterlandında bulunan 217 köyde ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiye sözleşmeli olarak ektirdiği şeker pancarlarını 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesiyle 7 gün 24 saat esasına göre alımını gerçekleştiriyor. Pancar üreticisi için oldukça yoğun bir süreç olarak kabul edilen bugünlerde Konya Şeker'in dağıttığı motorin avansı üreticiye can suyu gibi geliyor.

"Konya Şeker varlığı ile en az 100 bin ailenin ekmek kapısıdır"

Üreticinin en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerde Konya Şeker'in her zaman üreticinin yanında yer aldığını belirten 25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker yetkililerinin açıklaması üzerine yaptığı kısa değerlendirmede, "1999 yılında göreve geldiğimizde ilk önce üretimi ve üreticiyi desteklemeyi önceliği kabul eden yapı kuracağımızı ifade etmiştik. 22 yıl geçti, bu önceliğimizden 22 yıl boyunca hiç taviz vermedik. 22 yılda kazandırdığımız 46 üretim tesisinin hiçbiri nam olsun, şan olsun diye kurum bünyesine kazandırılmadı. Hepsi üretici daha çok üretebilsin, üreticiyi kurumu üretirken tarlada, bağda, bahçede, ahırda, ağılda daha çok destekleyebilsin diye kurum bünyesine kazandırıldı. Biz 22 yıl boyunca varlık nedenimiz olarak gördüğümüz üreticiyi destekleme konusunda hal ve şarta bakmadık, imkanlarımızın el verdiğinin bir üstünü yapmaya, üreticiye destek deyince sınırları zorlamaya çalıştık. 22 yıllık bu yaklaşımın bundan sonra da devam edeceğinden ben eminim. Çünkü bu uygulama üreticimizin emanetindedir ve obamızda bir yiğit gider, obaya bir yiğit gelir ama obanın kuralları da gelenekleri de gidene ve gelene göre değişmez, sürgit devam eder" dedi.

"Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz"

Üretimin desteksiz bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Recep Konuk, "Üretici daha fazla üretmek istiyor. Her ortamda ifade ediyorum; bizim çiftçimiz dünyanın en fedakar çiftçisidir. Dünyanın en maharetli üreticisine, en karakterli milletine, en verimli topraklarına sahibiz. Bu ülkede başka seçeneğimiz yok, çünkü bizim altın madenlerimiz, petrol kuyularımız yok, bizim tek seçeneğimiz; üretim, üretim, üretim. Bunun da tek yolu üretene ve üretime destek. Bu konuda devletimiz elinden geleni yapıyor, daha fazlasını yapmak için de gayret gösteriyor. Biz şunu biliyoruz, bu ülkenin birinci meselesi, bu ülkenin her vatandaşının birinci vazifesi bu ülkeye sahip çıkmaktır. Ülkeye sahip çıkmak sadece sözle olmaz, ülkenin bayrağına, kurumlarına, işletmelerine, markalarına sahip çıkmakla olur, tarlasına tapanına, ahırına ağılına sahip çıkmakla olur. Bu vatanı en çok seven, bu vatan için en çok üretendir. Bu ülkenin laf üretenden daha çok iş üretene ihtiyacı var. Çünkü laf üreten üretime sözde, iş üreten özde destek verir" şeklinde konuştu. - KONYA

Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı

Recep Konuk, Pazartesi, Konya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Konya Şeker'den çiftçiye 32 milyon liralık motorin avansı - Son Dakika
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