Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,003 lira, en yüksek 3,216 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,003
|3,216
|Ekmeklik diğer buğday
|2,861
|3,021
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,092
|3,253
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,867
|3,182
|Makarnalık buğday
|3,276
|3,276
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,531
|2,600
|Yulaf
|2,476
|2,476
|Mısır
|2,351
|2,877
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,667
|7,957
Kaynak: AA
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