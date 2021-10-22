Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,223 lira, en yüksek 3,256 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,223
|3,256
|Ekmeklik diğer buğday
|3,078
|3,078
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,151
|3,275
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,106
|3,251
|Makarnalık buğday
|3,498
|3,503
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,678
|2,678
|Mısır
|2,301
|2,91
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,501
|8,01
Kaynak: AA
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