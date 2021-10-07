Konyaaltı'nın 2022 bütçesi 280 milyon

Konyaaltı Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 280 milyon lira olarak belirlendi. Başkan Semih Esen, "En üst seviyede gelir, mümkün olan en alt seviyede gider sarf etmeyi umuyoruz" dedi.

Konyaaaltı Belediyesi Ekim ayı devam meclisi, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki toplantıda dört gündem maddesi karara bağlandı. 2022 plan ve bütçesinin de değerlendirildiği toplantıda Konyaaltı Belediyesi'nin 2022 yılı toplam bütçesi 280 milyon lira olarak belirlendi. Bütçe, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Semih Esen, bütçenin hayırlı olmasını diledi. Esen, "En üst seviyede gelir, mümkün olan en alt seviyede de gider sarf etmeyi umuyoruz. İnşallah çok daha yüksek gelirli, çok daha düşük giderli bütçeleri tekrar oylamak hepimize nasip olur" diye konuştu.

Kasım ayı olağan meclisinin ise 2 Kasım Salı yapılması planlandı. - ANTALYA