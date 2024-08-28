Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP çalışmalarını ele aldı

Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, geçen yıl açıklanan Orta Vadeli Program'dan (OVP) bu yana elde edilen kazanımlar ile 2025-2027 dönemini kapsayacak olan OVP çalışmalarındaki son durumun ele alındığı kaydedildi.

Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl eylül ayında OVP'nin açıklanmasından bu yana geçen bir yıllık süre zarfında elde edilen kazanımların değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada, uzun bir süredir hazırlıkları devam eden ve gelecek hafta açıklanması planlanan 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP'ye ilişkin hazırlık çalışmalarının katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde geçen sene olduğu gibi bu senede devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, OVP hazırlık sürecinde özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile akademi dünyası dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla görüşüldüğü ifade edilirken, bakanlıklarında kendi alanlarında ilgili kuruluşlarla istişarelerde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, bugün yapılan toplantıda son aşamaya gelen OVP çalışmalarının da kapsamlı bir şekilde ele alındığı bildirildi.

Uygulanan OVP'nin olumlu sonuçlarının pek çok alanda alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yıl Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme kompozisyonunda dengelenme sürmektedir. İhracat ve turizm gelirimiz artmakta, cari işlemler açığı öngörülenden çok daha hızlı şekilde düşmektedir. İstihdamımız artmaya devam ederken, işsizlik oranı tek haneli seviyelerde seyretmektedir. İyileşen uluslararası rezervler ve düşen kredi risk primi ile beraber makrofinansal istikrarımız güçlenmektedir. Yüksek miktardaki deprem harcamalarına rağmen, bütçe açığı öngörülenden daha düşük seviyede gerçekleşmektedir. Programımızın oluşturduğu güven ortamı ile beraber, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not artırımı sürmektedir."

Açıklamada, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarında son durumunda ele alındığına dikkat çekilerek, "2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durum ele alınmıştır. Eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedefleri görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklükleri değerlendirilmiştir. Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP'de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır. Enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkımızın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikalar görüşülmüştür. Ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek üzere; afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, iş gücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanları ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, hazırlanan OVP ile hedefe ulaşacak politikaların ve atılacak adımların takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçirileceği aktarıldı. - ANKARA