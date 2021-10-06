Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine eğitim

AB finansman desteği ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi uygulamalı çiftçi okulu programı düzenlendi.

Program Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Özüberk, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Süleyman Sağcan, FAO Saha Koordinatörü Baran Kenan Polat, FAO Tarımsal Geçim Hayvancılık Uzmanı Halit Çınar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Halit Kanca, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Özdal Köksal, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk ile yetiştirici ve çiftçilerin katılımlarıyla gerçekleşti. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi uygulamalı eğitime katılanlara, akademik boyutta eğitim, sorun ile karşılaştıkları zaman çözüm önerileri başta olmak üzere eğitim verildi. - KİLİS