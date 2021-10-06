Üye Girişi
Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı - Son Dakika

Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı

06.10.2021 11:09
Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı, System.String[]

Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen ve kuraklığa dayanıklılığıyla bilinen tritikalede ekim alanları genişliyor.

Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen ve kuraklığa dayanıklılığıyla bilinen tritikalede ekim alanları genişliyor.

Ülke genelinde bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle çiftçiler, buğday ve arpanın yetişmesinin güç olduğu bölgelerde tritikale ekimine yöneliyor.

Türkiye'de tritikale tohum ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Mehmet Ekin Bodur, AA muhabirine, bu yıl kuraklığa rağmen 2 bin 800 ton rekolte elde ettiklerini ve bin 262 ton tohumluk satışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tritikalenin kuraklıktan fazlaca etkilenmediğini ve bu nedenle çiftçilerden gelen talep dolayısıyla ekim alanlarını artırdıklarını vurgulayan Bodur, gelecek sezon 4 bin 850 ton mahsul beklediklerini belirtti.

"Talep çok fazla, yetişemiyoruz"

Bodur, tritikalenin kurak zamanlarda dahi veriminin fazla olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kıraç alanlarda, kuraklık zamanlarında tritikalenin yem bitkisi olarak verimi daha yüksek. Buğday, arpa gibi hububatlara göre verimi daha fazla, bu nedenle tercih ediliyor. Talep çok fazla yetiştiremiyoruz. 12 bin 340 dekar ekim alanı, bu yıl talep fazla olunca 17 bin 943 dekara çıktı. Tritikalede kuraklık döneminde verimde düşüş daha az oluyor. Bu nedenle de çiftçiler tarafından talep daha fazla oluyor, bu da bizi mutlu ediyor. Her yıl ekim alanını ve verimi artırmaya, çiftçimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

Yeni dönem için işletmelerinde tritikale ekiminin devam ettiğini anlatan Bodur, şunları kaydetti:

"Günlük ortalama 1500 dekar ekim yapıyoruz. Ekim makinelerimiz 6 metre genişliğinde üzerinde radar algılama sistemi var. Traktörün hareketiyle yerdeki hızı algılayıp ona göre elektronik doz aşılama yapıyor. Bu da fazla tohum atmayı engelliyor. Tarla içerisine düzenli tohum atmayı sağlamış oluyoruz. Ortalama 20 gün içerisinde 25 bin dekar alanı bitireceğiz. Tritikale ülkemizde genellikle daha yüksek, kuraklığın daha fazla, buğday ve arpanın yetişmesinin daha güç olduğu bölgelerde yetiştiriliyor. Ancak geçen yıl yaşadığımız gibi kuraklık dönemlerinde çiftçiler tarafından daha alçak alanlarda da tercih edilerek yetiştiriliyor."

Buğday, Tohum, Sivas, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın 11:15 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi 11:11 Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu 11:01 Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı 10:40 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar 10:11 Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı 10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı 09:53 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
11:14 Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın
11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı
11:00 Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve yönetmen Burcu Alptekin sarmaş dolaş kameralara yakalandı! Öpücükler havada uçuştu
11:00 İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi
10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
10:43 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
10:39 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
10:32 PTT, kooperatif ürünlerini çeşitlendirerek vatandaşa ucuz fiyata satacak
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
Ziynet Sali, Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notu ile mayolu pozlarını paylaştı         
11:17
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi İstanbul'da 16 ayrı eve eş zamanlı yapılan baskında torbacı çetesi çökertildi         
11:01
Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi         
10:48
Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış         
10:42
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı         
10:14
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 11:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kuraklık, alternatif ürün tritikaleye ilgiyi artırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement