Kuruyan Murat Nehri'nde 150 gün suyun içinde yetişen pirinçte hasat zamanı

Elazığ'da sadece Murat Nehri'nin kuruyan yatağının olduğu bölgede 850 dönümlük alanda bin bir zahmetle yetiştirilen pirinç hasadına başlandı.

Palu ilçesine 18 kilometre uzaklıkta olan Üçdeğirmenler köyündeki çiftçiler, Keban Baraj Gölü'nü besleyen ve en büyük kolu olan Murat Nehrinin yatağının kurumasını yıllar önce fırsata çevirip, tarım alanına dönüştürdü. Alüvyal toprak özelliği taşıyan ve tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı nehir yatağında, 60 yılı aşkındır pirincin işlenmemiş hali olan çeltik ekimi yapılıyor. Toprak ve iklim koşullarının önemli unsur olmasının yanı sıra ekim ve biçme işlemlerinin de zor ve zahmetli olduğu çeltiğin yetiştirilmesi 150 gün sürüyor. Bin bir zahmetle ektikleri ürünlerinin son aşaması olan hasada başlayan çiftçiler ise, iklim şartlarının değişmesine bağlı olarak geçen seneye oranla rekoltede ciddi düşüşün olduğunu dile getirdi.

Hasada başlandığını belirten çiftçilerden Ahmet Kılıç, "Bizden önce biçen arkadaşlarında randımanı düşük. Çeltiğin beyazlatılırken olan bölümünde randıman var. Fabrikaya bir arkadaşımız gitti. Biz daha yeni başladık, harmana gideceğiz. Ondan sonra götüreceğiz. Biçmeye bir haftadır başladık. 20 gün sürecek. Yağış olursa daha da uzar. En çok korktuğumuz, hasat döneminde yağış olması. Yağışta olmasa diğer çiftçi arkadaşlarımız zor durumda kalıyor. Yağış olsun da bizde zorlanalım, sıkıntı değil. İnşallah olur" dedi.

Hasat sonunda çeltiği harmana götüreceklerini aktaran Kılıç, "Harmanda 1 hafta boyunca kurutacağız. Daha sonra yine tırlara yükleyip Mersin'e fabrikalara göndereceğiz. Orada satışı var. Ticaretimizi oradan yapıyoruz. Şuan zarar görünüyor. Rabbim kimsenin emeğini hiç etmesin. Nasip ve kısmette bu sene böyleymiş. Seneye Allah büyük. Seneye inşallah daha farklı kazanırız. Bölgemizde 850 dönüm çeltik ekildi. Benim 15 dönüm var. Herkes yerini ekiyor. Bu yıl beklentim 120 tondu. Bayağı aşağı düştü. 65-70 çıkarsa oda masrafına gider. Benim zarar oldu. Benden daha iyi olan arkadaşlarımın yerleri var. Daha az olup daha iyi bakım yapanların ürünleri biraz daha kaliteli. Hava şartları çeltiği çok etkiliyor. Bahar ayında çok zorlandık. Yetiştirene kadar aşırı zorlandık. 9 aydan fazla içerisinde hummalı bir çalışma var" diye konuştu. - ELAZIĞ